ZTE와 GSMA, 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 제15회 ZTE 글로벌 서밋 & 유저 콩그레스와 GSMA M360 ASEAN 동시 개최

'무한의 설계 - 연결성에서 디지털 가치로'를 주제로 열리는 ZTE 글로벌 서밋 & 유저 콩그레스, 비전, 볼륨, 밸류, 벤처 등 네 가지 비전 챕터 소개

ZTE 행사에는 기조연설, 패널 토론, 신제품 쇼케이스, 전시 부스 투어, 로봇 공연이 마련되며 글로벌 오피니언 리더, 정부 관계자, 통신사 임원, 애널리스트, 미디어가 참석

상하이 2026년 6월 27일 /PRNewswire/ -- 6월 25일, 통합 정보통신기술 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업인 ZTE 코퍼레이션(ZTE Corporation)(0763.HK / 000063.SZ)이 GSMA M360 아세안(GSMA M360 ASEAN) 행사 전략적 파트너가 되기 위한 계약을 체결했다.

양사는 제15회 ZTE 글로벌 서밋 & 유저 콩그레스(ZTE Global Summit & User Congress)와 GSMA M360 아세안을 동시 개최할 예정이다. ZTE 글로벌 서밋 & 유저 콩그레스는 9월 8~9일, GSMA M360 아세안은 2026년 9월 9~10일 열린다.

ZTE와 GSMA, MWC26 상하이에서 ZTE 글로벌 서밋 & 유저 콩그레스와 GSMA M360 아세안 동시 개최 발표 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

이번 행사는 글로벌 ICT 리더, 통신사, 기술 전문가들이 한자리에 모여 미래 네트워크의 진화, 포용적 AI 구현, 지역 디지털 경제 번영을 중심으로 심도 있는 논의와 실질적인 탐색을 진행하는 장이 될 것이다. 양측은 각자의 기술적 강점과 글로벌 산업 생태계를 바탕으로 최첨단 인사이트를 교환하고 실행 가능한 산업 솔루션을 제시함으로써 업계를 위한 개방적이고 효율적인 소통 플랫폼을 구축할 계획이다.

'무한의 설계 – 연결성에서 디지털 가치로(Architecting Infinity - From Connectivity to Digital Value)'를 주제로 열리는 제15회 ZTE 글로벌 서밋 & 유저 콩그레스는 지능형 인프라에서 측정 가능한 성과로 이어지는 여정을 제시하는 4개 챕터로 구성된다.

비전(VISION) – 차세대 디지털 장의 정의: 향후 5년을 형성할 핵심 질문을 제기하도록 설계된 개방형 탐색 세션이다. 세계는 어떤 디지털 경제로 나아가고자 하는가, 그리고 아세안은 이 지역에 대해 어떤 비전을 가지고 있는가? 이 세션은 전체 서밋의 방향을 제시한다.

볼륨(VOLUME) – 지능형 인프라의 부상: 이 챕터는 제품에 초점을 맞추기보다 엔드투엔드 역량을 보여준다는 점에서 ZTE의 핵심 강점과 자연스럽게 맞닿아 있다. 네트워크를 위한 AI(AI for Network), AI를 위한 네트워크(Network for AI), 데이터센터, 컴퓨팅, 클라우드, 에너지, 자율 네트워크를 심층적으로 다루며 디지털 미래를 뒷받침하는 지능형 인프라의 종합적인 모습을 제시할 예정이다.

밸류(VALUE) – 실제로 가치가 창출되는 곳: 참석자에게 가장 길고 높은 가치를 제공하도록 설계된 이 세션은 벤더 기조연설 없이 전적으로 고객 주도로 진행된다. 실제 사례 연구와 통신사 관점이 중심에 놓이며, 디지털 전환이 어디에서 실질적인 영향을 창출하는지를 보여준다.

벤처(VENTURE) – 다음 가치 창출 시대의 형성: 서밋의 대표적인 폐막 세션으로, 업계가 차세대 가치 창출 시대를 어떻게 함께 만들어가고 새로운 벤처와 생태계 협력을 촉진할 수 있는지에 관한 최고위급 대화가 펼쳐진다.

이틀 동안 참석자들은 선구적인 기조연설, 업계 패널 토론, 신제품 출시, 전시 부스 투어, 로봇 공연을 만나볼 수 있으며, 전 세계 정부 리더, 통신사 임원, 생태계 파트너, 애널리스트, 미디어가 함께할 예정이다.

ZTE 글로벌 서밋 & 유저 콩그레스 소개:

올해로 15회째를 맞는 ZTE 글로벌 서밋 & 유저 콩그레스는 중국 외 지역에서 ZTE가 자체적으로 주최하는 최대 규모의 포럼이자 글로벌 ICT 업계의 대표적인 연례행사로 성장했다. 매년 전 세계 오피니언 리더, 정부 관계자, 주요 통신사 고위 임원, 업계 애널리스트, 미디어가 모여 인사이트를 교환하고 디지털 의제를 형성한다.

미디어 문의처:

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SOURCE ZTE Corporation