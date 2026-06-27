ZTE et la GSMA annoncent la tenue simultanée du ZTE Global Summit & User Congress et du GSMA M360 ASEAN dans le cadre du MWC26 de Shanghai

ZTE et la GSMA organiseront conjointement le 15e ZTE Global Summit & User Congress ainsi que le GSMA M360 ASEAN à Kuala Lumpur, en Malaisie

Autour du thème « Architecting Infinity - From Connectivity to Digital Value », le ZTE Global Summit & User Congress présente quatre chapitres consacrés à sa vision : VISION, VOLUME, VALEUR et INITIATIVE

L'événement de ZTE proposera des discours d'ouverture, des tables rondes, des présentations de nouveaux produits, des visites de stands et des démonstrations de robots, réunissant des leaders d'opinion du monde entier, des représentants des pouvoirs publics, des dirigeants d'opérateurs, des analystes et des médias

SHANGHAI, 27 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 25 juin, ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées en technologies de l'information et de la communication, a signé un accord pour devenir le partenaire stratégique de l'événement M360 ASEAN organisé par la GSMA.

Les deux parties organiseront conjointement le 15e ZTE Global Summit & User Congress ainsi que le GSMA M360 ASEAN ; le ZTE Global Summit & User Congress se tiendra les 8 et 9 septembre, tandis que le GSMA M360 ASEAN aura lieu les 9 et 10 septembre 2026.

ZTE and GSMA Announce Co-location Between ZTE Global Summit & User Congress and GSMA M360 ASEAN at MWC26 Shanghai

Ces événements réuniront des leaders mondiaux du secteur des TIC, des opérateurs et des experts techniques afin de mener des discussions approfondies et des réflexions concrètes axées sur l'évolution des réseaux de demain, la mise en œuvre d'une IA inclusive et la prospérité économique numérique au niveau régional. En tirant parti de leurs atouts technologiques respectifs et de leurs écosystèmes industriels mondiaux, les deux parties échangeront des connaissances de pointe et proposeront des solutions concrètes pour le secteur, créant ainsi une plateforme de communication ouverte et efficace pour ce dernier.

Sous le thème « Architecting Infinity - From Connectivity to Digital Value », le 15e ZTE Global Summit & User Congress se déroulera en quatre chapitres retraçant le parcours menant de l'infrastructure intelligente à des résultats mesurables :

VISION – Définir le prochain chapitre du numérique : une réflexion ouverte visant à soulever les questions essentielles qui façonneront les cinq prochaines années. Quel type d'économie numérique le monde souhaite-t-il voir se développer, et quelle est la vision propre à l'ASEAN pour sa région ? Cette session donne le ton pour l'ensemble du Sommet.

– Définir le prochain chapitre du numérique : une réflexion ouverte visant à soulever les questions essentielles qui façonneront les cinq prochaines années. Quel type d'économie numérique le monde souhaite-t-il voir se développer, et quelle est la vision propre à l'ASEAN pour sa région ? Cette session donne le ton pour l'ensemble du Sommet. VOLUME – L'essor des infrastructures intelligentes : ce chapitre s'inscrit naturellement dans la lignée des atouts majeurs de ZTE, non pas en mettant l'accent sur les produits, mais en mettant en avant ses capacités de bout en bout. Il abordera en détail l'IA au service des réseaux, les réseaux au service de l'IA, les centres de données, le calcul, le cloud, l'énergie et les réseaux autonomes, offrant ainsi une vision globale de l'infrastructure intelligente qui sous-tend l'avenir numérique.

– L'essor des infrastructures intelligentes : ce chapitre s'inscrit naturellement dans la lignée des atouts majeurs de ZTE, non pas en mettant l'accent sur les produits, mais en mettant en avant ses capacités de bout en bout. Il abordera en détail l'IA au service des réseaux, les réseaux au service de l'IA, les centres de données, le calcul, le cloud, l'énergie et les réseaux autonomes, offrant ainsi une vision globale de l'infrastructure intelligente qui sous-tend l'avenir numérique. VALEUR – Là où la valeur est réellement créée : conçue pour être la session la plus longue et la plus enrichissante pour les participants, cette partie est entièrement axée sur les clients et ne comporte pas de discours des fournisseurs. Des études de cas concrets et les points de vue des opérateurs occuperont le devant de la scène, illustrant ainsi les domaines dans lesquels la transformation numérique a un impact tangible.

– Là où la valeur est réellement créée : conçue pour être la session la plus longue et la plus enrichissante pour les participants, cette partie est entièrement axée sur les clients et ne comporte pas de discours des fournisseurs. Des études de cas concrets et les points de vue des opérateurs occuperont le devant de la scène, illustrant ainsi les domaines dans lesquels la transformation numérique a un impact tangible. INITIATIVE – Façonner la prochaine ère de création de valeur : la séance de clôture phare du sommet, qui sera l'occasion d'un dialogue au plus haut niveau sur la manière dont le secteur peut, collectivement, façonner la prochaine ère de création de valeur, en favorisant la création de nouvelles initiatives et la collaboration au sein de l'écosystème.

Au cours de ces deux journées, les participants pourront assister à des discours de visionnaires, à des tables rondes sectorielles, à des lancements de nouveaux produits, à des visites de stands d'exposition et à des démonstrations de robots. L'événement réunira des responsables des pouvoirs publics, des dirigeants d'opérateurs, des partenaires de l'écosystème, des analystes et des représentants des médias du monde entier.

À propos du ZTE Global Summit & User Congress :

Le ZTE Global Summit & User Congress, qui en est désormais à sa 15e édition, est devenu le plus grand forum organisé par ZTE hors de Chine et un événement annuel incontournable pour le secteur mondial des TIC. Chaque année, cet événement rassemble des leaders d'opinion, des responsables gouvernementaux, des dirigeants d'opérateurs, des analystes du secteur et des représentants des médias du monde entier afin d'échanger des points de vue et de définir les priorités en matière de numérique.

INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

Courriel : [email protected]

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