Компания LifeScan представила новое название и фирменную символику LifeScan Diabetes Institute

Научно-образовательное учреждение, ранее известное под названием Johnson & Johnson Diabetes Institute, продолжит работать над усовершенствованием методик лечения и контроля диабета посредством передовых программ эмпирического обучения

ЧЕСТЕРБРУК (CHESTERBROOK), Пенсильвания, 7 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания LifeScan, Inc., мировой лидер в сфере технологий для мониторинга уровня глюкозы в крови, сегодня представила новое название и фирменную символику LifeScan Diabetes Institute (Института диабета Lifescan), ранее называвшегося Johnson & Johnson Diabetes Institute. Переименование научно-образовательного учреждения осуществляется в связи со сменой владельца. Как сообщалось ранее, ведущая частная инвестиционная фирма Platinum Equity 2 октября 2018 года завершила сделку приобретения бренда LifeScan и упомянутого института у компании Johnson & Johnson.

Вот уже более десятилетия Институт работает над усовершенствованием алгоритмов лечения диабета. Обновлённое учреждение продолжит свою миссию решения проблемы глобальной эпидемии диабета посредством передовых проектов эмпирического обучения. С момента основания Института в 2007 году тысячи специалистов в сфере лечения и контроля диабета прошли обучение на его базе, участвуя в интерактивных вебинарах, индивидуальных программах подготовки, клинических видео-сессиях в формате «вопрос-ответ», курсах повышения квалификации, электронных модулях, Twitter-чатах и обсуждениях специализированной литературы.

«LifeScan Diabetes Institute предоставляет практикующим врачам по всему земному шару доступ к самой актуальной информации об инновационных терапевтических моделях и способах использования существующих инструментов и технологий контроля диабета, что, в конечном итоге, приводит к повышению качества и эффективности лечения, - отметил Ампаро Гонзалес (Amparo Gonzalez), директор по вопросам международной профессиональной подготовки и образовательных связей в институте LifeScan Diabetes Institute. - Располагая более чем десятилетним опытом работы с ведущими медицинскими специалистами мира, LifeScan Diabetes Institute продолжает следовать своей миссии, намереваясь и дальше усовершенствовать методы лечения и контроля диабета с целью повышения качества жизни пациентов. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что на следующем этапе нашей эволюции нас ждут великие свершения».

Кроме нового названия the LifeScan Diabetes Institute получил и новую фирменную символику, включая обновлённый веб-сайт и логотип, познакомиться с которыми можно здесь .

О компании LifeScan, Inc.

Стремясь создавать жизнь без границ для людей, живущих с сахарным диабетом, компания LifeScan, Inc. является мировым лидером в сфере технологий мониторинга уровня глюкозы в крови. Больше 20 млн. человек по всему миру доверяют продуктам под брендом OneTouch® в вопросах контроля диабета. В США компания Lifescan, Inc. является ведущим производителем систем контроля глюкозы в крови, а продукты под торговой маркой OneTouch® рекомендуются эндокринологами, участковыми терапевтами и фармацевтами чаще, чем изделия любых других брендов. Платформа OneTouch Verio® вот уже семь лет демонстрирует неизменную точность результатов с базой из более чем 70 000 клинических данных1. Для получения более подробной информации посетите www.OneTouch.com .

Об Институте диабета LifeScan

LifeScan Diabetes Institute, деятельность которого направлена на решение проблемы пандемии диабета посредством передовых программ эмпирического обучения, представляет собой глобальную инициативу, которая на протяжении всего последнего десятилетия способствовала усовершенствованию традиционных методов лечения и контроля заболевания. Институт предоставляет широкий спектр образовательных возможностей. Тысячи специалистов по лечению диабета уже прошли офлайн- и онлайн-курсы профессиональной подготовки, содержащие самую актуальную информацию об инновационных терапевтических моделях и способах использования существующих инструментов и технологий контроля диабета с целью повышения качества и эффективности лечения пациентов по всему миру.

1 Сетфорд и др. Отчёт о результатах семилетнего мониторинга клинической эффективности тест-полосок для анализа уровня глюкозы в крови. Journal of Diabetes Science and Technology (2017) 1‐85

