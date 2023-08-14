Призыв афганских девочек к защите их права на образование звучит громче, чем когда-либо

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Education Cannot Wait

14 Aug, 2023, 06:00 ET

Новая кампания #AfghanGirlsVoices от фонда Education Cannot Wait, приуроченная ко второй годовщине фактической смены власти в Афганистане, позволяет миру услышать голоса афганских девочек, ставших мишенью запрета талибов на образование.

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа 2023 г. /PRNewswire/-- Спустя два года после того, как талибы де-факто захватили власть в Афганистане и запретили доступ девочек к среднему образованию, Education Cannot Wait (ECW) — глобальный фонд ООН по образованию в условиях чрезвычайных ситуаций и затяжных кризисов, запустил кампанию #AfghanGirlsVoices.

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Education Cannot Wait’s new #AfghanGirlsVoices campaign features testimonies from Afghan girls whose lives have been abruptly upended by the ban imposed on their education. ©ECW
Education Cannot Wait’s new #AfghanGirlsVoices campaign features testimonies from Afghan girls whose lives have been abruptly upended by the ban imposed on their education. ©ECW

В рамках одномесячной кампании, разработанной совместно с чемпионкой мира ECW Сомайей Фаруки, экс-капитаном команды афганских девушек-робототехников, транслируются свидетельства афганских девочек, чья жизнь резко изменилась из-за данного запрета, в сопровождении ярких иллюстраций анонимной афганской художницы.

«Смелость девочек в Афганистане придает мне сил использовать свой голос, чтобы открыть глаза всего мира на эту проблему. Сегодня как никогда важно действовать, и я надеюсь, что уже в следующем году мы сможем рассказывать об их свободе, а не их угнетении», — заявила Фаруки.   

Согласно недавнему докладу экспертов ООН, положение женщин и девочек в Афганистане является «одним из худших в мире», а систематические ограничения прав человека и жесткая дискриминация, которым они подвергаются после фактического прихода к власти талибов, могут быть равнозначны гендерному апартеиду и гендерному преследованию.

«Международное сообщество должно услышать этот призыв афганских девочек и мобилизовать новые силы, чтобы осудить нарушение их прав. Необходимо использовать применимые международные правовые рамки и инициировать судебные разбирательства. Международное сообщество должно также незамедлительно расширить поддержку онлайн- и радиокурсов, а также увеличить объем финансовых ресурсов, выделяемых на нужды фонда ECW и его партнеров, чтобы расширить возможности в области образования для афганских девочек как внутри страны, так и за ее пределами», — заявил специальный посланник ООН по глобальному образованию и председатель руководящей группы высокого уровня фонда ECW, достопочтенный Гордон Браун (Gordon Brown).

«ECW твердо привержен своему делу в трансляции и усилении голоса афганских девочек. Мы будем и впредь неуклонно выступать за полное возобновление их права на образование и сотрудничать с нашими партнерами в целях предоставления афганским детям ключевых возможностей для обучения с помощью общинных образовательных программ, которые мы поддерживаем», — заявила исполнительный директор ECW Ясмин Шериф (Yasmine Sherif).  

Вы можете получить доступ к комплекту для социальных сетей кампании #AfghanGirlsVoices здесь.

Более подробная информация доступна на веб-сайте:  www.educationcannotwait.org 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2184531/ECW_AfganGirlsVoices_testimony.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1656121/4217859/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

SOURCE Education Cannot Wait

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