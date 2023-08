Dois anos depois: o apelo das garotas afegãs por seu direito à educação ressoa mais alto do que nunca

A nova campanha #AfghanGirlsVoices da Education Cannot Wait traz vozes de meninas afegãs visadas pela proibição das autoridades de facto do Talibã sobre a educação de meninas para o cenário global - no aniversário de dois anos da tomada do Afeganistão

NOVA YORK, 15 de agosto de 2023 /PRNewswire/-- Dois anos após as autoridades de facto assumirem o poder no Afeganistão e proibirem o acesso de meninas à educação secundária, o Education Cannot Wait (ECW) — o Fundo global da ONU para educação em emergências e crises prolongadas — lança a campanha #AfghanGirlsVoices.

A nova campanha #AfghanGirlsVoices da Education Cannot Wait apresenta testemunhos de meninas afegãs cujas vidas foram abruptamente interrompidas pela proibição imposta à sua educação. ©ECW

A campanha de um mês, desenvolvida com o ECW Global Championship Somaya Faruqi, ex-capitã da equipe de robótica feminina afegã, apresenta testemunhos de meninas afegãs cujas vidas foram abruptamente atingidas pela proibição, transmitidas com ilustrações marcantes de uma artista afegã anônima.

"A coragem das meninas no Afeganistão me dá forças para usar minha própria voz para amplificar suas vozes para o mundo. É mais urgente do que nunca agir agora, e espero que no próximo ano celebremos sua liberdade em vez de marcar sua opressão", disse Faruqi.

De acordo com um recente relatório de especialistas da ONU, a situação de mulheres e meninas no Afeganistão é a "pior do mundo" e as restrições sistemáticas de seus direitos humanos e a grave discriminação que enfrentam sob o regime das autoridades talibãs de facto podem equivaler a um "apartheid de gênero" e "perseguição de gênero".

"A comunidade internacional precisa ouvir esse chamado das meninas afegãs e mobilizar com renovada força de propósito para condenar a violação de seus direitos. As estruturas legais internacionais aplicáveis devem ser utilizadas para buscar ações legais. A comunidade internacional também deve expandir imediatamente o suporte a cursos on-line e via rádio, bem como aumentar os recursos de financiamento para o ECW e seus parceiros intensificarem as oportunidades educacionais para meninas afegãs dentro e fora do país", disse a enviada especial da ONU para Educação Global e presidente do Grupo diretivo de alto nível do ECW, Muito Honorável Gordon Brown.

"O ECW está firmemente comprometida em erguer e capacitar as vozes das meninas afegãs. Continuaremos a defender firmemente a retomada completa de seu direito à educação e a trabalhar com nossos parceiros para oferecer oportunidades cruciais de aprendizado às crianças afegãs por meio dos programas educacionais baseados na comunidade que apoiamos", disse a diretora executiva do ECW, Yasmine Sherif.

Acesse o kit de mídia social da campanha #AfghanGirlsVoices aqui.

Para informações: www.educationcannotwait.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2184578/ECW_AfganGirlsVoices_testimony.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/4217859/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

FONTE Education Cannot Wait

SOURCE Education Cannot Wait