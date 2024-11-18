Зеленая энергетика, космос, сельское хозяйство: Китай и Бразилия углубляют кооперацию в сфере устойчивого развития

ПЕКИН, 19 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Бразилия официально приняла на год председательство в G20 в декабре 2023 года под девизом «Построение справедливого мира и устойчивой планеты». Это согласуется с обязательствами Бразилии и Китая содействовать устойчивому развитию и вносить вклад в глобальные усилия, направленные на низкоуглеродную трансформацию.

В последние годы обе страны укрепили сотрудничество в разных секторах, включая возобновляемые источники энергии, космические технологии и устойчивое сельское хозяйство, работая вместе для продвижения экологической и экономической устойчивости.

«Зеленые» возможности для местных сообществ

В северо-восточном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти ветроэлектростанция Gameleiras обеспечивает жизненно необходимую возобновляемую энергию для Жоау-Камара —города, страдающего от засушливых условий.

Это первый реализуемый «с нуля» ветроэнергетический проект, завершенный в 2021 году, который построила бразильская дочерняя компания китайской State Grid Corporation. Эта станция вырабатывает 360 млн кВт-ч энергии в год, сокращая выбросы CO2 на 358 900 тонн и создавая более 2000 местных рабочих мест.

Другим важным совместным проектом Китая и Бразилии является ветроэнергетический проект мощностью 180 МВт в Танке-Ново, штат Баия на северо-востоке Бразилии, реализуемый CGN Brazil Energy, дочерней компанией China General Nuclear Power Corporation.

Эксплуатируемый с 2023 года проект, который состоит из 40 турбин (все произведены в Китае), имеет общую мощность установки 180 МВт и вырабатывает 720 млн кВт-ч электроэнергии в год, обеспечивая электроэнергией 430 000 домохозяйств при одновременном сокращении выбросов углекислого газа на 650 000 тонн в год.

Андре Мартини (Andre Martini), директор по развитию компании CGN Brazil Energy, подчеркнул преимущества партнерства, отметив, что оно обеспечивает использование ветровых ресурсов Бразилии, создавая рабочие места и генерируя налоговые поступления. Это сотрудничество также привело передовые технологии и конкурентоспособную продукцию Китая на бразильский рынок, способствуя взаимной выгоде.

Луис Антонио Паулино (Luis Antonio Paulino), профессор Университета штата Сан-Паулу, сказал, что это сотрудничество в области возобновляемых источников энергии поможет Бразилии создать более сбалансированную сеть электроснабжения, имеющую глобальное значение для устойчивого развития.

Защита окружающей среды из космоса

Помимо энергетики, Китай и Бразилия также поддерживают прочные партнерские отношения в космическом секторе на протяжении 36 лет, начиная с программы китайско-бразильского спутника исследования ресурсов Земли (CBERS) в 1988 году.

Всего было разработано шесть спутников, из которых CBERS-4 и CBERS-4A играют важную роль в управлении водными ресурсами, городском планировании и мониторинге стихийных бедствий в Бразилии, сказал Клезио Маркос де Нардин (Clezio Marcos de Nardin), директор Национального института космических исследований (INPE) Бразилии.

Во время проливных дождей и сильных наводнений в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в апреле эти спутники предоставили критически важные данные, которые помогли бразильским властям оценить ущерб и управлять усилиями по восстановлению, добавил г-н Нардин.

Сотрудничество также помогает мониторингу вырубки лесов Амазонки, что является ключевой экологической проблемой как для Бразилии, так и для мирового сообщества, путем предоставления жизненно важных данных для усилий по сохранению леса.

«Другими словами, это партнерство помогает бразильскому правительству принимать осведомленные решения, поэтому сотрудничество между двумя странами в космической области играет важную роль в защите нашей общей планеты», — сказал он.

В апреле 2023 года Китай и Бразилия расширили сотрудничество в космической сфере, подписав два документа: дополнительный протокол о сотрудничестве в разработке спутника CBERS-6 и план сотрудничества в космической сфере на 2023–2032 годы между Китайским национальным космическим управлением и Бразильским космическим агентством.

Эти соглашения предназначены для ускорения разработки спутника CBERS-6, продолжения исследований спутника CBERS-5 и расширения сотрудничества в области исследований Луны и дальнего космоса.

Министр науки, технологий и инноваций Бразилии Лусиана Сантос (Luciana Santos) считает, что новый радиолокатор с синтезированной апертурой спутника CBERS-6 расширит возможности мониторинга, обеспечивая более точные оповещения и данные при любых погодных условиях.

Он будет отслеживать пожары, состояние водных ресурсов, стихийные бедствия, расширение городов и землепользование, сосредоточивая внимание на защите экосистем Бразилии, особенно Амазонки, сказала г-жа Сантос.

«Программа CBERS критически важна для ограничения вырубки лесов в Амазонии, — сказала она. — Китайско-бразильское научно-техническое сотрудничество приносит не только пользу развитию обеих стран, но и глобальные выгоды».

Устойчивое сельское хозяйство

Китай и Бразилия также укрепляют сотрудничество в сфере устойчивого сельского хозяйства. Одним из примеров является распространение выращивания соевых бобов без вырубки лесов и конверсии (DCF), которые культивируются без уничтожения лесов и естественной растительности.

COFCO Corporation (COFCO), ведущий китайский продавец продуктов питания, был в авангарде этих усилий.

С 2019 года эта корпорация осуществляет мониторинг земель на некоторых бразильских фермах, обеспечивая картирование рисков и создавая «систему отслеживания соевых бобов» на основе информации, предоставляемой поставщиками. Она также научила местных фермеров не допускать вырубки лесов для производства сои.

Местные фермеры, которые сотрудничают с COFCO, разделяют эту приверженность устойчивому развитию, что отражается в их методах ведения сельского хозяйства и долгосрочных отношениях с компанией.

Китайский рынок играет важную роль в мировой торговле сельскохозяйственной продукцией и может активно способствовать зеленой трансформации глобальной цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве, сказал Джек Херд (Jack Hurd), исполнительный директор Альянса тропических лесов Всемирного экономического форума.

Он отметил, что устойчивое потребление и качественное развитие пищевой и сельскохозяйственной отрасли являются неизбежными тенденциями, и выразил надежду, что все больше компаний будут присоединяться к подобным инициативам.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-17/China-Brazil-deepen-cooperation-on-sustainable-development-1yzIqSPQQEM/p.html