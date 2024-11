Énergie verte, espace, agriculture : La Chine et le Brésil approfondissent leur coopération en matière de développement durable

PÉKIN, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Brésil a officiellement pris la présidence du G20 pour un an en décembre 2023, avec la devise « Construire un monde juste et une planète durable ». Cette devise correspond à l'engagement du Brésil et de la Chine visant à favoriser le développement durable et contribuer aux efforts mondiaux en faveur d'une transformation à faible émission de carbone.

Ces dernières années, les deux nations ont renforcé leur coopération dans divers secteurs, notamment les énergies renouvelables, la technologie spatiale et l'agriculture durable, travaillant ensemble pour promouvoir la durabilité environnementale et économique.

Des opportunités vertes pour les communautés locales

Dans l'État du Rio Grande do Norte, au nord-est du Brésil, le parc éolien de Gameleiras fournit l'énergie renouvelable dont a besoin Joao Camara, une ville en proie à l'aridité.

Achevé en 2021, il s'agit du premier projet éolien entièrement nouveau construit par la filiale brésilienne de la Chinese State Grid Corporation. La ferme produit 360 millions de kilowattheures par an, réduisant les émissions de CO2 de 358 900 tonnes et créant plus de 2 000 emplois locaux.

Une autre collaboration importante entre la Chine et le Brésil est le projet éolien de 180 mégawatts à Tanque Novo, dans l'État de Bahia au nord-est du Brésil, développé par CGN Brazil Energy, une filiale de China General Nuclear Power Corporation.

Opérationnel à partir de 2023, le projet, composé de 40 turbines - toutes fabriquées en Chine - a une capacité installée totale de 180 mégawatts et produit 720 millions de kilowattheures d'électricité par an, alimentant 430 000 ménages tout en réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 650 000 tonnes chaque année.

Andre Martini, directeur du développement chez CGN Brazil Energy, a souligné les avantages de ce partenariat, notant qu'il permettait d'exploiter les ressources éoliennes du Brésil tout en créant des emplois et en générant des recettes fiscales. Cette collaboration a également permis d'introduire les technologies de pointe et les produits compétitifs de la Chine sur le marché brésilien, pour le bénéfice mutuel des deux pays.

Luis Antonio Paulino, professeur à l'université d'État de São Paulo, a déclaré que cette coopération dans le domaine des énergies renouvelables aiderait le Brésil à créer un réseau d'approvisionnement en électricité plus équilibré, ce qui aurait une importance mondiale pour le développement durable.

Protéger l'environnement depuis l'espace

Au-delà de l'énergie, la Chine et le Brésil entretiennent également un partenariat solide dans le secteur spatial depuis 36 ans, en commençant par le programme China-Brazil Earth Resources Satellite (CBERS) en 1988.

Six satellites ont été développés, CBERS-4 et CBERS-4A jouant un rôle majeur dans la gestion de l'eau, la planification urbaine et la surveillance des catastrophes au Brésil, a déclaré Clezio Marcos de Nardin, directeur de l'Institut national de recherche spatiale (INPE) du Brésil.

Lors des fortes pluies et des graves inondations qui ont frappé l'État du Rio Grande Do Sul, dans le sud du Brésil, en avril, ces satellites ont fourni des données essentielles qui ont aidé les autorités brésiliennes à évaluer les dégâts et à orienter les efforts de redressement, a ajouté M. Nardin.

Cette coopération a également permis de surveiller la déforestation de l'Amazonie, un problème environnemental majeur pour le Brésil et la communauté internationale, en fournissant des données essentielles pour les efforts de conservation.

« En d'autres termes, ce partenariat aide le gouvernement brésilien à prendre des décisions en connaissance de cause et, par conséquent, la coopération entre les deux pays dans le domaine des satellites contribue à la sauvegarde de la planète que nous partageons tous », a-t-il déclaré.

En avril 2023, la Chine et le Brésil ont renforcé leur coopération spatiale en signant deux documents : un protocole supplémentaire de coopération pour le développement de CBERS-6 et un plan de coopération spatiale 2023-2032 entre l'administration spatiale nationale chinoise et l'agence spatiale brésilienne.

Ces accords visent à accélérer le développement de CBERS-6, à faire progresser les études de CBERS-5 et à étendre la collaboration dans le domaine de l'exploration de la Lune et de l'espace lointain.

La ministre brésilienne des sciences, de la technologie et de l'innovation, Luciana Santos, estime que le nouveau radar à synthèse d'ouverture du satellite CBERS-6 renforcera les capacités de surveillance, en fournissant des alertes et des données plus précises dans toutes les conditions météorologiques.

Il suivra les incendies, les ressources en eau, les catastrophes naturelles, l'expansion urbaine et l'utilisation des sols, en mettant l'accent sur la protection des écosystèmes brésiliens, en particulier l'Amazonie, a déclaré M. Santos.

« Le programme CBERS est essentiel pour freiner la déforestation en Amazonie », a-t-elle déclaré. « La coopération scientifique et technologique entre la Chine et le Brésil est non seulement bénéfique pour le développement des deux pays, mais aussi pour le monde entier. »

Agriculture durable

La Chine et le Brésil renforcent également leur collaboration dans le domaine de l'agriculture durable. L'un des exemples est la promotion du soja sans déforestation ni conversion (DCF), qui est cultivé sans destruction de forêts ou de végétation naturelle.

COFCO Corporation (COFCO), l'un des principaux négociants chinois en produits alimentaires, a été à l'avant-garde de cet effort.

Depuis 2019, la société effectue une surveillance des terres dans certaines exploitations brésiliennes, cartographie les risques et met en place un « système de traçabilité du soja » sur la base des informations fournies par les fournisseurs. Elle a également formé les agriculteurs locaux afin de s'assurer que leur production de soja n'entraîne pas de déforestation.

Les agriculteurs locaux qui travaillent en partenariat avec COFCO partagent cet engagement en faveur de la durabilité, comme en témoignent leurs pratiques agricoles et leur relation à long terme avec l'entreprise.

Le marché chinois joue un rôle important dans le commerce agricole mondial et peut fortement promouvoir la transformation verte de la chaîne de valeur agricole mondiale, a déclaré Jack Hurd, directeur exécutif de l'Alliance pour les forêts tropicales du Forum économique mondial.

Il a noté que la consommation durable et le développement de haute qualité de l'industrie alimentaire et agricole sont des tendances inévitables, et il a exprimé l'espoir que davantage d'entreprises s'engagent dans des initiatives similaires.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-17/China-Brazil-deepen-cooperation-on-sustainable-development-1yzIqSPQQEM/p.html