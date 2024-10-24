- Кристофер Чандлер, основатель Legatum, выиграл дело о диффамации и получил компенсацию в размере $8 000 001

ВАШИНГТОН, 24 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Федеральное жюри присяжных вынесло вердикт в пользу Кристофера Чандлера (Christopher Chandler) после того, как обнаружило, что Дональд Берлин (Donald Berlin) и его компания Investigative Consultants Inc. опубликовали ложные сведения о нем в порочащем его честь и достоинство досье. Компенсация в размере $8 000 001 является второй по величине, когда-либо присужденной в Вашингтоне, округ Колумбия, за распространение сведений, порочащих честь и достоинство.

Дело возникло из досье, опубликованного более 20 лет назад, в котором содержались ложные и наносящие очень серьезный ущерб утверждения о г-не Чандлере. Г-н Чандлер подал иск о защите чести и достоинства против автора досье, г-на Берлина, в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, и в сентябре 2023 года суд удовлетворил требование г-на Чандлера о вынесении решения в суммарном порядке, постановив, что обвинения были как ложными, так и порочащими честь и достоинство с точки зрения права. Это означает, что обвинения были безоговорочно необоснованными и абсолютно ложными. «Берлин просто составил отчет, который был полностью сфабрикован», – постановил суд. Более подробную информацию о решении можно найти здесь.

Через год после этого эпохального решения жюри в Вашингтоне заслушало доказательства, свидетельствующие о том, что Берлин опубликовал свое фальсифицированное досье с грубым пренебрежением правдой. Среди прочего, присяжные услышали, что Берлин сфабриковал отчет, вырезав и вставив в него информацию из новостных статей о несвязанных компаниях, а затем вставил имя г-на Чандлера, чтобы намеренно выдать законный бизнес г-на Чандлера за преступное предприятие. Адвокат мистера Чандлера поставил последнюю точку в шестилетней борьбе за правду и справедливость: «Мы ничего не можем сделать, чтобы эти обвинения не отдавались бесконечным эхом. Но в нашей системе, в этой демократии, каждый из вас обладает полномочиями вынести вердикт, который будет также отдаваться эхом».

Присяжные установили, что Берлин действовал злонамеренно, публикуя ложные обвинения, и присудили г-ну Чандлеру $8 000 001 в качестве компенсации и штрафных убытков. Вердикт присяжных делает четкий посыл — ложь имеет последствия, особенно когда кто-то делает это за деньги, пороча с трудом заработанную репутацию невинного человека. Вердикт присяжных подчеркивает веру в том, что такое поведение просто неприемлемо в нравственном и справедливом обществе.

Это дело привело не только к полной победе и оправданию г-на Чандлера, но и создало новый закон для других жертв злостной клеветы, в том числе путем увеличения годичного срока давности по делам о защите чести и достоинства в округе Колумбия, чтобы включить обстоятельства, когда диффамация обнаруживается только спустя годы после самого факта. Оно создало прецедент, когда жертвы необоснованного репутационного ущерба не привлекаются к суду, когда фальсификация является неопровержимой.

На протяжении шести лет, потребовавшихся для завершения этого дела, Берлину предлагались бесчисленные возможности просто извиниться и публично опровергнуть свои ложные обвинения, но он отказывался это делать.

Предполагается, что присужденная компенсация будет использоваться для финансирования благотворительных программ, спонсируемых Фондом Legatum Foundation, тем самым превращая что-то разрушительное в созидательный ресурс, который может помочь другим.