Christopher Chandler, fondateur de Legatum, gagne un procès en diffamation et se voit attribuer 8 000 001 dollars de dommages et intérêts par le jury

WASHINGTON, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Un jury fédéral a rendu un verdict en faveur de Christopher Chandler après avoir constaté que Donald Berlin et sa société Investigative Consultants Inc. avaient publié de fausses déclarations à son sujet dans un dossier diffamatoire. La somme de 8 000 001 dollars est la deuxième plus importante condamnation pour diffamation jamais prononcée à Washington, D.C.

L'affaire découle d'un dossier rédigé il y a plus de 20 ans, qui contenait des allégations fausses et très préjudiciables à l'égard de M. Chandler. M. Chandler a intenté une action en diffamation contre l'auteur du dossier, M. Berlin, devant le tribunal fédéral de Washington, D.C., et en septembre 2023, le tribunal a fait droit à la demande de jugement sommaire de M. Chandler, estimant que les allégations étaient à la fois fausses et diffamatoires au regard de la loi. Cela signifie que les allégations étaient incontestablement sans fondement et entièrement fausses. "Berlin a simplement rédigé un rapport qui était une fabrication en bloc", a écrit le tribunal. De plus amples détails concernant la décision peuvent être trouvés sur ici.

Un an après cet arrêt décisif, un jury du district de Columbia a entendu des témoignages montrant que Berlin avait publié son faux dossier au mépris de la vérité. Le jury a notamment appris que Berlin avait fabriqué le rapport en coupant et en collant des articles de presse concernant des entreprises sans rapport, puis en insérant le nom de M. Chandler pour faire passer intentionnellement l'entreprise légitime de M. Chandler pour une entreprise criminelle. L'avocat de M. Chandler a mis un point final à une bataille de six ans pour la vérité et la justice : "Il n'y a rien que nous puissions faire pour empêcher ces accusations de résonner pour l'éternité. Mais dans notre système, dans cette démocratie, chacun d'entre vous est habilité à rendre un verdict qui résonne aussi pour l'éternité".

Le jury a estimé que Berlin avait agi avec malveillance en publiant les fausses allégations et a accordé à M. Chandler 8 000 001 dollars de dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Le verdict du jury délivre un message clair : les mensonges ont des conséquences, en particulier lorsqu'on les vend pour un salaire, en salissant la réputation durement gagnée d'un homme innocent. Leur verdict souligne la conviction que ce comportement n'est tout simplement pas acceptable dans une société morale et juste.

Cette affaire n'a pas seulement permis à M. Chandler de remporter une victoire totale et de se disculper, elle a également créé une nouvelle législation pour d'autres victimes de diffamation, notamment en étendant le délai de prescription d'un an du district de Columbia pour les affaires de diffamation aux cas où la diffamation n'est découverte que des années après les faits, et en créant un précédent selon lequel les victimes d'atteintes à la réputation sans fondement ne sont pas jugées lorsque la fausseté est irréfutable.

Au cours des six années qui ont été nécessaires pour conclure cette affaire, Berlin s'est vu offrir d'innombrables occasions de s'excuser et de revenir publiquement sur ses fausses allégations, mais il a refusé de le faire.

Il est prévu que le verdict attribué serve à financer les programmes philanthropiques parrainés par la Fondation Legatum, transformant ainsi un élément destructeur en une ressource susceptible d'aider et d'édifier les autres.