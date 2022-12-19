«Новые подходы»: как экономика Китая сохранила устойчивость и ускорила восстановление

ПЕКИН, 19 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Некоторые средства массовой информации написали в резком тоне о том, что меры контроля над COVID-19 в Китае нанесли ущерб экономике страны.

За три года борьбы с эпидемией темпы экономического роста Китая замедлились по сравнению с предыдущим периодом. Однако они все еще выше, чем темпы роста других крупнейших экономик.

Основываясь на оценке темпов роста в 3,3% в этом году экономистами, экономика Китая достигнет среднегодового темпа роста в 4,5% в период с 2020 по 2022 год, опередив все крупнейшие экономические развитые страны мира за тот же период.

В 2020 году раннее сдерживание Китаем распространения пандемии COVID-19 помогло ему восстановить производственные мощности, что сделало его единственной крупной страной, в которой наблюдался положительный рост. Несмотря на жесткие меры по борьбе с COVID, которые в последующие два года привели к снижению потребления и уровня услуг в некоторых городах, промышленное производство и экспорт Китая остаются на высоком уровне.

«Мировая зависимость от китайского производства возросла. Иностранные инвестиции в Китае были довольно активными даже на пике пандемии COVID», — сообщил CGTN Ван Дань (Wang Dan), главный экономист банка Hang Seng Bank China.

Поддерживайте умеренные цены

Чтобы компенсировать ущерб экономике от эпидемии COVID-19 на раннем этапе, большинство крупнейших экономик вливали в свои рынки огромные объемы ликвидности.

«США и Европа щедро раздавали деньги домохозяйствам, что было необходимо для смягчения негативных последствий для малообеспеченных семей, но также и стало основным источником высокой инфляции», — заявил г-н Ван.

Ранее в этом году инфляция в США и крупнейших странах Европы достигла своего пика за последние десятилетия, что вынудило центральные банки этих стран постоянно повышать процентные ставки, чтобы обуздать стремительный рост цен. По сообщениям местных СМИ, в условиях продолжающейся инфляции потребители начали затягивать пояса.

Для сравнения, увеличение денежной массы в Китае в ответ на пандемию было умеренным и направленным на помощь предприятиям, чтобы они могли и дальше предоставлять рабочие места и стабильный доход для домохозяйств.

В этом году Китай проделал «отличную работу» по стабилизации цен, что в полной мере отражает гибкость и актуальность его политики макроконтроля, заявил Дун Ю (Dong Yu), исполнительный вице-президент Китайского института планирования развития Университета Цинхуа.

«Будет хуже, пока не станет лучше»‎

Недавно Китай объявил о10 новых мерах по дальнейшей оптимизации профилактики пандемии COVID-19 и борьбы с ней в рамках усилий по достижению баланса между борьбой с эпидемией и социально-экономическим развитием.

В Китае сняты ограничения на поездки, и более не требуется предъявлять отрицательные результаты ПЦР-тестов и сертификаты вакцинации, кроме как для посещения определенных мест.

Новые меры помогут восстановить работу сферы обслуживания, однако экономические показатели будут «ухудшаться, пока не улучшатся», — заявил г-н Ван.

В связи с распространением инфекции некоторые люди предпочитают оставаться дома, чтобы избежать скоплений людей и заражения вирусом. Это ведет к ограниченному восстановлению мобильности людей и деловой активности.

Новые меры подготовят почву для полного восстановления экономики, сказал г-н Ван, добавив, что восстановление экономики ускорится в течение 2023 года, а главной движущей силой внутреннего спроса станет восстановление потребления. «Мы ожидаем, что к концу 2023 года объем розничной торговли вернется к уровню 2019 года и постепенно выйдет на историческую кривую роста после 2024 года».

На ежегодной Центральной экономической рабочей Конференции Китая, прошедшей в Пекине с четверга по пятницу, прозвучало обещание увеличить внутренний спрос в следующем году, уделяя приоритетное внимание восстановлению и расширению потребления.

По прогнозам экономистов, в 2023 году рост ВВП Китая достигнет около 5%, в то время как в США и еврозоне ожидается рост примерно на 1% и сокращение на 0,2% соответственно.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-17/-New-Approaches-How-China-has-picked-up-economic-recovery-1fQj4Bh90OY/index.html

SOURCE CGTN