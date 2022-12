''New Approaches': como a economia da China manteve a resiliência e retomou a recuperação

PEQUIM, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Alguns meios de comunicação elevaram o tom relatando que os controles da COVID-19 na China prejudicaram a economia do país.

Nos três anos de combate à epidemia, a taxa de crescimento econômico da China desacelerou em comparação com ela mesma. No entanto, ainda está liderando outras grandes economias.

Com base na estimativa dos economistas da taxa de crescimento de 3,3% este ano, a economia da China alcançará uma taxa média de crescimento anual de 4,5% de 2020 a 2022, superando todas as principais economias do mundo no mesmo período.

Em 2020, a contenção precoce da COVID-19 na China ajudou a restaurar a capacidade de produção, tornando-a a única grande economia a ter crescimento positivo. Apesar das rígidas medidas de controle da COVID deprimirem o consumo e os serviços em algumas cidades nos dois anos seguintes, a produção industrial e as exportações do país continuam fortes.

"A dependência global da produção da China aumentou. Os investimentos estrangeiros na China têm sido bastante ativos mesmo durante o pico da pandemia de COVID", disse Wang Dan, economista-chefe do Hang Seng Bank China, à CGTN.

Manter preços moderados

Para compensar o impacto do COVID-19 na economia em um estágio inicial, a maioria das principais economias injetou grandes quantidades de liquidez em seus mercados.

"Os EUA e a Europa têm sido generosos em distribuir dinheiro às famílias, o que foi essencial para amortecer os efeitos negativos para as famílias vulneráveis, mas também a principal fonte da alta inflação", disse Wang.

No início deste ano, os EUA e as principais economias da Europa viram sua inflação atingir o nível mais alto de décadas, levando seus bancos centrais a aumentar as taxas de juros a uma velocidade acima do normal para domar os preços em alta. Em meio à inflação persistente, os consumidores começaram a apertar o cinto, segundo a mídia local.

Em comparação, a expansão monetária da China foi moderada em resposta à pandemia, concentrando-se em ajudar as empresas para que possam continuar a gerar empregos e uma renda estável para as famílias.

A China fez um "excelente trabalho" ao estabilizar os preços este ano, o que refletiu totalmente a flexibilidade e pertinência de suas políticas de macrocontrole, disse Dong Yu, vice-presidente executivo do China Institute para Planejamento de Desenvolvimento, Tsinghua University.

"Piorar, antes de melhorar"

Recentemente, a China anunciou 10 novas medidas para otimizar ainda mais sua prevenção e controle da COVID-19, parte de seu esforço para equilibrar o controle da epidemia com o desenvolvimento econômico e social.

O país suspendeu as restrições de viagem e não exige mais resultados negativos de testes de PCR e códigos de saúde, exceto para locais especiais.

As novas medidas ajudarão a restaurar o setor de serviços, mas o desempenho econômico "piorará antes de melhorar", disse Wang.

À medida que as infecções se espalham, algumas pessoas optam por ficar em casa para tentar evitar multidões e contrair o vírus. Isso se reflete em uma recuperação limitada da mobilidade e da atividade empresarial.

As novas medidas abrirão caminho para uma recuperação total, disse Wang, acrescentando que a recuperação econômica se acelerará ao longo de 2023, sendo a recuperação do consumo o principal motor da demanda doméstica. "Esperamos que o nível do varejo retorne ao nível de 2019 até o final de 2023 e converja gradualmente para a tendência histórica após 2024".

A Central Economic Work Conference da China, realizada em Pequim de quinta a sexta-feira, prometeu impulsionar a demanda doméstica no próximo ano, priorizando a recuperação e a expansão do consumo.

Economistas preveem que o crescimento do PIB da China atinja cerca de 5% em 2023, enquanto os EUA e a zona do euro devem aumentar cerca de 1% e contrair 0,2%, respectivamente.

