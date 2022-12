„Nowe metody": jak gospodarka Chin zachowała odporność i przyspieszyła ożywienie

PEKIN, 19 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Jak twierdzą niektóre media, wprowadzone w Chinach restrykcje związane z COVID-19 zaszkodziły gospodarce tego kraju.

W ciągu trzech lat walki z pandemią nastąpiło spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego Chin w stosunku do okresu sprzed pandemii. Wśród największych gospodarek chińska wciąż jednak zajmuje pozycję lidera, jeśli chodzi o ten wskaźnik.

Zgodnie z szacunkami ekonomistów, przy założeniu, że tegoroczne tempo wzrostu gospodarczego Chin wyniesie 3,3%, przeciętna wartość tego wskaźnika w latach 2020-2022 ukształtuje się na poziomie 4,5%, stanowiąc najlepszy wynik wśród największych gospodarek świata w analogicznym okresie.

Podjęte przez władze chińskie wczesne działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 w 2020 r., pozwoliły na szybkie przywrócenie zdolności produkcyjnych, sprawiając, że Chiny jako jedyna duża gospodarka na świecie odnotowały dodatni wskaźnik wzrostu. Mimo spadku konsumpcji i popytu na usługi w niektórych miastach w okresie kolejnych dwóch lat na skutek rygorystycznych ograniczeń związanych COVID-19, produkcja przemysłowa i eksport w Państwie Środka wciąż mają się dobrze.

„Obecnie świat w jeszcze większym stopniu polega na produktach wytwarzanych w Chinach. W szczytowym okresie pandemii COVID-19 obserwowaliśmy dosyć dużą aktywność inwestorów zagranicznych w Chinach" – powiedział w rozmowie z CGTN Wang Dan, główny ekonomista Hang Seng Bank China.

Utrzymywanie cen na umiarkowanym poziomie

W początkowej fazie pandemii w celu zniwelowania jej wpływu gospodarczego większość dużych gospodarek zasiliła rynki gigantycznymi kwotami środków płynnościowych.

„Stany Zjednoczone i Europa udzieliły hojnego wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych. Było to niezbędne dla złagodzenia niekorzystnych następstw gospodarczych pandemii, jakich doświadczyły rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, jednocześnie jednak stając się głównym źródłem wzrostu inflacji" – powiedział Wang.

W 2022 r. Stany Zjednoczone i największe gospodarki Europy odnotowały najwyższe od dekad wskaźniki inflacji, co skłoniło tamtejsze banki centralne do śrubowania stóp procentowych w celu zahamowania szalejących cen. Jak donoszą lokalne media, w warunkach utrzymującej się inflacji, amerykańscy i europejscy konsumenci zaczęli zaciskać pasa.

Na tym tle ekspansja monetarna Chin, w odpowiedzi na pandemię, okazała się umiarkowana, przy czym skupiono się na wsparciu przedsiębiorstw, aby mogły utrzymać miejsca pracy i w dalszym ciągu zapewniać źródło dochodu dla gospodarstw domowych.

„Chiny >>znakomicie poradziły sobie<< z ustabilizowaniem cen w tym roku, co w pełni pokazuje elastyczność i adekwatność wdrażanych przez nie restrykcji w skali makro" – powiedział Dong Yu, wiceprezes Chińskiego Instytutu Planowania Rozwoju (China Institute for Development Planning) przy Uniwersytecie Tsinghua.

„By nastąpiła poprawa, wpierw musi nastąpić pogorszenie"

Niedawno Chiny ogłosiły wprowadzenie 10 nowych działań mających na celu dalszą optymalizację profilaktyki i ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w ramach równoważenia restrykcji epidemicznych rozwojem gospodarczo-społecznym.

Władze chińskie zniosły – z wyjątkiem kilku miejsc – ograniczenia dotyczące podróżowania, w tym wymóg posiadania negatywnego wyniku testu PCR oraz tzw. kodu zdrowia.

„Posunięcia te mają przyczynić się do ożywienia sektora usługowego. By jednak nastąpiła poprawa wyników gospodarczych, wpierw musi nastąpić ich pogorszenie" – powiedział Wang.

Wobec rozprzestrzeniających się infekcji, część ludzi decyduje się na pozostanie w domu, aby uniknąć tłumów i ryzyka zakażenia. Tendencja ta znajduje odzwierciedlenie w ograniczonym tempie, w jakim do normy wracają wskaźniki mobilności i działalności gospodarczej.

„Nowe działania wdrażane przez Chiny pozwolą przywrócić gospodarkę na dawne tory – powiedział Wang, dodając, że w całym roku 2023 Chiny mają odnotowywać ożywienie gospodarcze, przy czym główną siłą napędową dla wzrostu popytu krajowego ma być przywrócenie wcześniejszych poziomów konsumpcji. – Zakładamy, że do końca 2023 r. wskaźniki handlu detalicznego powrócą do poziomu z 2019 r., a po 2024 r. ich dynamika kształtować będzie się w sposób zbliżony do tego, jaki widzieliśmy w latach poprzedzających pandemię".

Podczas organizowanej przez Chiny dorocznej konferencji Central Economic Work Conference , która odbyła się w Pekinie w miniony czwartek i piątek, zobowiązano się do wzmocnienia krajowego popytu w nadchodzącym roku poprzez priorytetowe potraktowanie ożywienia i rozwoju konsumpcji.

Według prognoz ekonomistów w 2023 r. wzrost PKB Chin ma wynieść ok. 5%, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ukształtuje się on na poziomie 1%, a w strefie euro spadnie o 0,2%.

SOURCE CGTN