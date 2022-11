Промо-фильм о Хайнане отмечен на конкурсе «Китайский мост»

ХАЙКОУ (Китай), 22 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Промо-фильм о Хайнане «Все солнце, вся радость» привлек широкое внимание 21-го конкурса на знание китайского языка «Китайский мост». Этот промо-фильм, представленный Департаментом туризма, культуры, радио, телевидения и спорта провинции Хайнань, добавил блеска предварительному и заключительному этапам конкурса на знание китайского языка. Он предлагает конкурсантам, представителям, судьям и тысячам зрителей взглянуть на Хайнань, порт свободной торговли Китая с живописной природой и первоклассным инвестиционным климатом.

Конкурс на знание китайского языка «Китайский мост» организуется китайскими посольствами в зарубежных странах и Китайским центром языкового образования и сотрудничества. Официальные лица участвующих стран, как правило, присутствуют на конкурсе и выступают на нем. На конкурсе 2022 года мобильное приложение Chinese Bridge Club открыло специальную колонку, где показаны прекрасные природные пейзажи, глубокая культура и преимущества развития бизнеса Хайнаня как места беспошлинной торговли для туристов. Представляя свои туристические и культурные богатства, Хайнань стремится привлечь внимание всего мира.

Конкурс «Китайский мост» проводится уже 21 год подряд, а мероприятия 2022 года транслируются в режиме онлайн с помощью платформ потокового вещания в прямом эфире. Общее число зрителей конкурса по всему миру превысило 1 миллион человек.

Хайнань, китайский порт свободной торговли и остров международного туризма, воспользовался мероприятиями «Китайского моста» для формирования своего имиджа международного туристического направления. Эта островная провинция, привлекающая туристов из-за рубежа богатыми туристическими ресурсами, планирует начать стремительное туристическое развитие в пост-пандемическую эпоху.

Порт свободной торговли Китая Хайнань приглашает молодых людей, владеющих китайским языком, продолжить карьеру в Хайнане, а туристов со всего мира — ощутить очарование острова.

