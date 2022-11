Le film promotionnel de Hainan mis en avant lors du concours « Pont vers le chinois »

HAIKOU, Chine, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le film promotionnel de Hainan « All the sun, all the fun » a attiré beaucoup d'attention lors du 21e concours de compétences en chinois « Pont vers le chinois ». Lancé par le ministère du Tourisme, de la Culture, de la Radio, de la Télévision et des Sports de la province de Hainan, le film promotionnel a sublimé l'excellence des épreuves préliminaires et finales du concours de compétences en chinois. Il offre aux participants, aux ambassadeurs, aux juges et aux milliers de spectateurs un aperçu de Hainan, un port de libre-échange chinois doté d'un profil écologique pittoresque et d'un climat d'investissement de première classe.

A poster featuring Hainan during the "Chinese Bridge" Chinese Proficiency Competition.

Le concours « Pont vers le chinois » est organisé par les ambassades chinoises à l'étranger et par le Centre chinois d'enseignement des langues et de coopération internationale. Il est d'usage que les dignitaires des pays participants assistent aux concours et s'y expriment. Pour les concours de 2022, l'application mobile du club « Pont vers le chinois » a intégré une rubrique spécifique pour présenter les magnifiques paysages naturels de Hainan, sa profonde culture et ses avantages en matière de développement commercial en tant que destination de shopping en duty-free pour les touristes. En présentant ses riches ressources touristiques et culturelles, Hainan vise à attirer plus d'attention à l'échelle mondiale.

Les concours « Pont vers le chinois » ont lieu depuis 21 années consécutives, et les événements de 2022 ont été transférés en ligne via des plateformes de live streaming. Le concours a enregistré au total plus d'un million de spectateurs dans le monde.

Hainan, en tant que port de libre-échange chinois et en tant qu'île qui accueille un tourisme international, a su saisir les opportunités présentées lors des événements « Pont vers le chinois » pour bâtir son image de destination touristique internationale. Captivant les touristes étrangers grâce à ses riches ressources touristiques, la province insulaire a profité de l'occasion pour prendre une longueur d'avance dans son développement touristique post-pandémie.

Hainan, le port de libre-échange chinois, accueille des jeunes qui maîtrisent le chinois pour leur permettre d'y poursuivre leur carrière, et des touristes du monde entier pour leur offrir le charme d'une destination insulaire.

