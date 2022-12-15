Первый полет вокруг Луны гражданского экипажа на борту корабля StarShip компании SpaceX

Юсаку Маэдзава объявил об отборе восьми членов экипажа корабля Starship Lunar Mission

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa), генеральный директор компании Start Today, Inc., объявил, что 8 членов экипажа и 2 запасных члена экипажа были отобраны для участия в проекте dearMoon — первом проекте полета вокруг Луны с участием только гражданских лиц на борту корабля Starship — ракеты, разработанной компанией SpaceX.

В марте 2021 года Маэдзава разместил на официальном веб-сайте проекта dearMoon объявление о возможности отправиться в космос для людей творческих профессий и получил более 1 миллиона заявок из 249 стран и регионов.

Восемь членов экипажа облетят вокруг Луны примерно за 7 дней вместе с Маэдзавой и вернутся на Землю.

Основной состав экипажа:

Стив Аоки ( Steve Aoki ) : музыкальный продюсер, артист, модельер и предприниматель, дважды номинированный на премию «Грэмми»

: музыкальный продюсер, артист, модельер и предприниматель, дважды номинированный на премию «Грэмми» Рианнон Адам ( Rhiannon Adam ) : фотохудожник

: фотохудожник Тим Додд ( Tim Dodd ) : создатель контента, фотограф, видеограф и музыкант, ведущий YouTube-канала Everyday Astronaut

: создатель контента, фотограф, видеограф и музыкант, ведущий YouTube-канала Everyday Astronaut Йеми А.Д. (Yemi A.D.) : многопрофильный творческий работник, социальный новатор и хореограф

: многопрофильный творческий работник, социальный новатор и хореограф Брендан Холл ( Brendan Hall ) : режиссер-документалист

: режиссер-документалист Карим Илия ( Karim Iliya ) : фотограф и режиссер

: фотограф и режиссер TOP / Чхве Сын Хён ( Choi Seung Hyun ) : музыкант, отмеченный наградами киноактер и страстный коллекционер произведений искусства

: музыкант, отмеченный наградами киноактер и страстный коллекционер произведений искусства Дев Д. Джоши (Dev D. Joshi) : профессиональный актер и лидер общественного мнения в социальных сетях

В состав команды также входят два запасных члена экипажа: американская сноубордистка, обладательница золотой олимпийской медали Кейтлин Фаррингтон (Kaitlyn Farrington) и японская танцовщица и хореограф Мию (Miyu).

Маэдзава осуществил свою мечту о полете в космос, побывав на Международной космической станции (МКС) в декабре 2021 года. Его следующая задача — первый в истории человечества полет вокруг Луны с участием только гражданских лиц.

«Мы получили заявки примерно от миллиона человек со всего мира… [Наша команда] — фантастические люди, — рассказал Маэдзава. —У них нет определенных задач, но я надеюсь, что каждый член экипажа осознает свою ответственность, покинув Землю… Этот опыт им многое даст, и я надеюсь, что они используют его, чтобы внести свой вклад в развитие планеты и человечества».

«Вся команда SpaceX рада видеть этих выдающихся людей в проекте dearMoon, — заявила вице-президент SpaceX по работе с клиентами и интеграции Джессика Дженсен (Jessica Jensen). — Мы с нетерпением ждем полета этого экипажа, состоящего из художников, авторов и спортсменов со всего мира, которые приблизятся на расстояние 200 км к лунной поверхности и совершат облет вокруг Луны, прежде чем благополучно вернуться на Землю».

SOURCE Start Today Inc.