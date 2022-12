Die erste rein zivile Mission, die an Bord eines Starship von SpaceX um den Mond fliegt

Yusaku Maezawa gibt acht Besatzungsmitglieder für Starship-Mondmission bekannt

NEW YORK, 15. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Yusaku Maezawa (CEO, Start Today, Inc.) gab bekannt, dass acht Besatzungsmitglieder und zwei Ersatzmitglieder für „dearMoon" ausgewählt wurden, das erste rein zivile Projekt einer Mondumrundung in einer Starship-Rakete von SpaceX.

Im März 2021 verkündete Maezawa auf der offiziellen Website von dearMoon die Gelegenheit für eine vielfältigere Auswahl von Talenten, ins Weltall zu fliegen, und erhielt mehr als eine Million Bewerbungen aus 249 Ländern und Regionen.

Die acht Besatzungsmitglieder werden für etwa sieben Tage mit Maezawa um den Mond fliegen, ehe sie zur Erde zurückkehren.

Die Hauptbesatzung besteht aus:

Steve Aoki : ein zweifach GRAMMY-nominierter Musikproduzent, Künstler, Modedesigner und Unternehmer

: ein zweifach GRAMMY-nominierter Musikproduzent, Künstler, Modedesigner und Unternehmer Rhiannon Adam : Fotokünstlerin

: Fotokünstlerin Tim Dodd : Content-Ersteller, Fotograf, Videograf und Musiker. Moderator des YouTube-Kanals „Everyday Astronaut"

: Content-Ersteller, Fotograf, Videograf und Musiker. Moderator des YouTube-Kanals „Everyday Astronaut" Yemi A.D. : Multidisziplinärer Kreativer, sozialer Innovator und Choreograph

: Multidisziplinärer Kreativer, sozialer Innovator und Choreograph Brendan Hall : Dokumentarfilmer

: Dokumentarfilmer Karim Iliya : Fotograf und Filmemacher

: Fotograf und Filmemacher TOP / Choi Seung Hyun : Musiker, preisgekrönter Filmschauspieler und begeisterter Kunstsammler

: Musiker, preisgekrönter Filmschauspieler und begeisterter Kunstsammler Dev D. Joshi : professioneller Schauspieler und Social-Media-Influencer

Die Besatzung hat zwei Ersatzmitglieder, zum einen die US-Olympiasiegerin im Snowboarden Kaitlyn Farrington und die japanische Tänzerin und Choreographin Miyu.

Maezawa erfüllte seinen Traum, ins Weltall zu fliegen, mit seinem Aufenthalt auf der internationalen Raumstation (ISS) im Dezember 2021. Seine nächste Herausforderung ist die erste rein zivile Mondumrundung in der Geschichte der Menschheit.

„Wir haben Bewerbungen von etwa einer Million Menschen aus der ganzen Welt erhalten … [die Besatzung] sind alles fantastische Menschen", teilte Maezawa mit.„Es gibt keine festgelegte Aufgabe für jeden von ihnen, aber ich hoffe, dass jedes Besatzungsmitglied die Verantwortung erkennt, die damit verbunden ist, die Erde zu verlassen ... Sie werden vieles aus dieser Erfahrung gewinnen, und ich hoffe, dass sie sie nutzen werden, um einen Beitrag für den Planeten und die Menschheit zu leisten."

„Das gesamte SpaceX-Team ist begeistert von diesen außergewöhnlichen Menschen, die sich der dearMoon-Mission anschließen", sagte Jessica Jensen, Vice President of Customer Operations & Integration von SpaceX. „Wir freuen uns darauf, diese Crew von Künstlern, Content-Erstellern und Athleten aus der ganzen Welt zu befördern, die bis auf 200 km Nähe um die Mondoberfläche reisen werden. Sie werden eine volle Mondumrundung machen, bevor sie zur Erde zurückkehren.

SOURCE Start Today Inc.