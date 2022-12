Prvá čisto civilná misia lode StarShip spoločnosti SpaceX na ceste okolo Mesiaca

Yusaku Maezawa oznámil osem členov posádky lode StarShip na ceste okolo Mesiaca

NEW YORK, 15. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Yusaku Maezawa (generálny riaditeľ spoločnosti Start Today, Inc.) oznámil, že do projektu „dearMoon", prvého čisto civilného projektu letu okolo Mesiaca na palube rakety Starship, ktorú vyvíja spoločnosť SpaceX, bolo vybraných 8 členov posádky a 2 členovia záložnej posádky.

V marci 2021 Maezawa zverejnil na oficiálnej webovej stránke dearMoon výzvu na možnosť letieť do vesmíru pre viac rôznych talentovaných ľudí a dostal viac ako 1 milión žiadostí z 249 krajín a regiónov.

Osem členov posádky spolu s Maezawom poletí okolo Mesiaca približne 7 dní a vráti sa na Zem.

Hlavná posádka:

Steve Aoki : hudobný producent dvakrát nominovaný na cenu GRAMMY, umelec, módny návrhár a podnikateľ

: hudobný producent dvakrát nominovaný na cenu GRAMMY, umelec, módny návrhár a podnikateľ Rhiannon Adam : umelecký fotograf

: umelecký fotograf Tim Dodd : tvorca obsahu, fotograf, tvorca videí a hudobník. Hostiteľ kanála YouTube „Everyday Astronaut"

: tvorca obsahu, fotograf, tvorca videí a hudobník. Hostiteľ kanála YouTube „Everyday Astronaut" Yemi A.D .: multidisciplinárna tvorivá posila, sociálny inovátor a choreograf

.: multidisciplinárna tvorivá posila, sociálny inovátor a choreograf Brendan Hall : tvorca dokumentárnych filmov

: tvorca dokumentárnych filmov Karim Iliya : fotograf a filmár

: fotograf a filmár TOP / Choi Seung Hyun : hudobník, ocenený filmový herec a vášnivý zberateľ umenia

: hudobník, ocenený filmový herec a vášnivý zberateľ umenia Dev D. Joshi : profesionálny herec a influencer na sociálnych sieťach

V zálohe sú dvaja členovia posádky, americká zlatá olympijská medailistka v snowboardingu Kaitlyn Farrington a japonská tanečnica a choreografka Miyu.

Maezawa si splnil svoj sen o ceste do vesmíru pobytom na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) v decembri 2021. Jeho ďalšou výzvou je prvá, čisto civilná cesta okolo Mesiaca v histórii ľudstva.

„Prihlásilo sa nám približne milión ľudí z celého sveta... [Členovia posádky] sú fantastickí ľudia," povedal Maezawa. „Ani jeden z nich nemá stanovenú úlohu, ale dúfam, že každý člen posádky si uvedomí zodpovednosť, ktorá prichádza s opustením Zeme... Získajú veľa skúseností a dúfam, že ich využijú na to, aby prispeli k rozvoju planéty a ľudstva."

„Celý tím SpaceX je nadšený, že sa títo výnimoční ľudia môžu pripojiť k misii dearMoon," povedala Jessica Jensenová, viceprezidentka spoločnosti SpaceX pre prevádzku a integráciu zákazníkov. „Tešíme sa na let tejto posádky umelcov, tvorcov obsahu a športovcov z celého sveta, ktorí budú letieť v okruhu 200 km od povrchu Mesiaca a pred bezpečným návratom na Zem absolvujú celú cestu okolo Mesiaca."

