Для поддержки перехода на новые цифровые технологии компания Intrum выбрала Cognizant

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Cognizant Technology Solutions

20 Sep, 2023, 14:11 ET

Компания Cognizant поможет глобальному лидеру услуг в области управления кредитами модернизировать технологическую платформу для улучшения поддержки европейских клиентов при предоставлении услуг управления задолженностями и других связанных с кредитами услуг

ТИНЕК, Нью-Джерси, 20 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Cognizant (Nasdaq: CTSH) объявила, что была выбрана компанией Intrum, глобальным поставщиком услуг в области управления кредитами со штаб-квартирой в Швеции, для осуществления полной цифровой интеграции и внутренней модернизации технологической платформы управления кредитами компании Intrum. Модернизация обеспечит сотрудникам контактного центра компании Intrum доступ к имеющим практическую ценность и основанным на данных выводам, которые в сочетании с человеческим фактором и суждениями можно использовать для более рационального консультирования работающих с задолженностями клиентов в расположенных по всей Европе центрах обслуживания при разработке инновационных решений и поддержке.

В рамках этого нового многолетнего соглашения компания Cognizant рассчитывает построить и поддерживать базовую цифровую систему совместно с сотрудниками компании Intrum и другими партнерами, в том числе работая над реализацией нового уровня интеграции. Целью этой системы является помощь компании Intrum в сокращении совокупной стоимости владения, ускорении модернизации интеграционной платформы и формировании гибкой группы, отвечающей за цифровые службы, которая будет управлять потребностями ее клиентов в 20 странах Европы, особенно тех из них, которым не хватает ликвидности из-за текущего макроэкономического климата.

Кроме того, ожидается, что услуги компании Cognizant должны обеспечить упрощение процесса управления задолженностями и их реструктуризации как для компаний, так и для физических лиц, что должно позволить компании Intrum предлагать более комплексный подход к решениям по управлению задолженностями для всего кредитного портфеля клиента, а не только для выданных кредитов, приобретенных компанией Intrum для обслуживания. Компания Intrum надеется, что такое улучшение технических возможностей позволит находить более новые, реализуемые варианты управления задолженностями с более широкими возможностями увеличенной или перекрестной продажи дополнительных предложений. Кроме того, более современный подход позволит проводить больше таких транзакций, как платежи, обработка запросов клиентов и создание отчетов с использованием различных порталов и каналов, что позволит сократить время обработки запросов клиентов, управления задолженностями, а также повысит удовлетворенность клиентов.

«В условиях макроэкономических сложностей нам нужно обеспечить готовность удовлетворить возрастающую потребность клиентов в справедливых и этичных коллекторских решениях, — сказал Рональд Рейринк (Ronald Reurink), глобальная ИТ-служба для развитых и развивающихся рынков и Скандинавии компании Intrum. — Мы как лидеры отрасли стараемся непрерывно совершенствовать поддержку наших бизнес-клиентов и потребителей и усиливаем нашу сосредоточенность на оптимизации текущей коммерческой деятельности, чтобы обеспечить эффективное и рациональное использование наших ресурсов и инструментов. Компания Cognizant, предоставляя профессиональные услуги по переходу на цифровые технологии, помогает компании Intrum разработать технологические платформы мирового класса для лучшего понимания потребностей наших клиентов и осуществления целостной и дружественной поддержки».

«Отрасль управления кредитами остается жизненно необходимой в условиях сложных факторов, сдерживающих развитие глобальной экономики. Следовательно совершенно необходимо, чтобы отрасль развивалась и переходила на новые цифровые технологии в соответствии с потребностями в более качественном обслуживании клиентов простым, эффективным и основанным на данных образом, — сказал Матс Йохард (Mats Johard), директор Cognizant в Швеции. — Вместе с компанией Intrum мы объединяем наши технические знания, человеческий фактор и интуицию для создания инновационного решения для этой сложной отрасли. Мы с удовольствием работаем с компанией Intrum над ускорением их модернизации путем внедрения новой базовой цифровой системы».

О компании Intrum Intrum является лидером отрасли услуг в области управления кредитами, предоставляющим услуги на 20 рынках Европы. Помогая компаниям получать оплату и поддерживать людей с просроченными платежами, компания Intrum прокладывает путь к здоровой экономике и играет важнейшую роль в обществе в целом.

О компании Cognizant
Cognizant (Nasdaq: CTSH) проектирует современные предприятия. Мы помогаем нашим клиентам модернизировать технологии, переосмысливать процессы и преобразовывать работу, чтобы они могли сохранять лидерство в нашем быстро меняющемся мире. Вместе мы делаем повседневную жизнь лучше. Подробнее на веб-сайте www.cognizant.com или по адресу @cognizant.

За дополнительной информацией обращайтесь:


Европа, Ближний Восток и Африка / Азиатско-Тихоокеанский регион / Южная и Северная Америка:

Индия:

Кристина Шнайдер (Christina Schneider)

Рашми Васишт (Rashmi Vasisht)

[email protected] 

[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg 

SOURCE Cognizant Technology Solutions

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