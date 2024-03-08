Соединение миров оптоволокном - ЧЖУАН Дань из YOFC о возможностях интеллектуальной эпохи

БАРСЕЛОНА, Испания, 8 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания YOFC (Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company), один из мировых лидеров в области оптоволоконных кабелей и комплексных решений, произвела сильное впечатление на выставке Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2024, проходившей 26 февраля. Под лозунгом «Соединяя будущее оптоволокном» YOFC представила свои последние достижения в области волоконно-оптических технологий и поделилась своим видением развивающегося цифрового ландшафта. Выставка MWC Barcelona 2024 года, посвященная теме «Future First» (Будущее прежде всего), стала местом сбора элиты и «компаний-разрушителей» цифровой индустрии, чтобы продемонстрировать свои новейшие технологии и обсудить траекторию развития нашего цифрового будущего. Темы обсуждения варьировались от следующих этапов 5G, искусственного интеллекта вещей (AIoT), роли искусственного интеллекта (AI), который отдает приоритет человеческому опыту, достижениям в области интеллектуального производства, до переопределения отраслевых стандартов и самой сути нашего цифрового «я». Участие YOFC подтвердило ее приверженность ведущей роли в развитии инфраструктуры, критически важной для нашего цифрового века. Компания находится в авангарде формирования того, как технологии соединяют нас всех.

YOFC’s theme video for MWC Barcelona 2024

Поскольку ИИ возглавляет глобальную волну технологической революции и промышленной трансформации, он кардинально меняет то, как мы работаем, живем и учимся, открывая нам новую эпоху синергетического взаимодействия человека и машины, безграничной интеграции и совместных инноваций. Эта интеллектуальная эра порождает новые технологии и приложения, от коммерции в расширенной реальности (XR) и визуальных 3D-эффектов без очков до цифровых сенсорных интерфейсов и интегрированных систем, которые объединяют наши жилые помещения и виды транспорта. Эти достижения подчеркивают растущую потребность в более высокой скорости интернета и более коротких задержках в передаче данных. Ожидается, что мобильные сети будут обеспечивать скорость 10 Гбит/с и задержку всего на миллисекунды, а высококачественные оптоволоконные сети станут необходимыми для поддержания связи. По мере того, как интеллектуальные услуги и приложения продолжают развиваться, они подталкивают коммуникационные оптические волокна к новым границам, стремясь к беспрецедентной пропускной способности, минимальным потерям и минимально возможной задержке, гарантируя, что наша цифровая инфраструктура сможет поддержать следующую волну инноваций.

ЧЖУАН Дань (ZHUANG Dan), исполнительный директор и президент YOFC, недавно рассказал о реакции компании на растущий спрос на высокоскоростные, эффективные и интеллектуальные сетевые инфраструктуры. YOFC разработала и представила серию i-Fibre, пакет оптоволоконных решений для интеллектуальной эпохи, обладающих сверхвысокой пропускной способностью, минимальными потерями, исключительно низкой задержкой, интегрированными сенсорными возможностями и экологичными атрибутами. Эти инновации призваны укрепить основу развивающейся интеллектуальной глобальной инфраструктуры, представляя собой ключевое достижение для реализации огромного потенциала интеллектуального мира.

Оптоволокно G.654.E, краеугольный камень предложений YOFC по магистральному волокну нового поколения, иллюстрирует передовые функции серии с ее низкой нелинейностью и характеристиками затухания. Способный поддерживать значительную пропускную способность и низкую задержку на больших расстояниях, этот оптоволоконный кабель предназначен для передовой сетевой инфраструктуры, сталкивающейся с растущими требованиями к передаче данных, характерными для цифровой эпохи. Отрасль признает его в качестве предпочтительного волокна для технологий сверхскоростной передачи 400G, 800G и будущих терабит в секунду. Оптоволокно YOFC G.654.E, уже развернутое на почти 2 миллионах километров основных маршрутов по всему миру, является неотъемлемой частью сетевой инфраструктуры China Mobile, China Telecom, China Unicom и State Grid и успешно реализовано в проектах на Филиппинах и в Бразилии. Эти достижения еще больше укрепляют лидерство YOFC в отрасли волоконной оптики, подчеркивая роль компании в формировании сетей, соединяющих наш мир.

Между тем, YOFC остается на переднем крае инноваций в области оптического волокна, используя свою национальную ключевую лабораторию волоконно-оптических кабелей для разработки передовых волокон, которые могут переопределить отраслевые стандарты. Г-н Чжуан назвал волокна с пространственным мультиплексированием (SDM) и оптические волокна с полым сердечником будущим оптоволоконных технологий.

Волокна SDM, включая многожильные и маломодовые волокна, продемонстрировали потенциал для экспоненциального увеличения пропускной способности связи, предлагая увеличение в 4-8 раз по сравнению с традиционными волокнами. Опыт серийного производства компанией YOFC этих передовых волокон с использованием запатентованных материалов, производственных методологий и испытательного оборудования выделяет его в отрасли. Компания уже приступила к пилотным испытаниям в сотрудничестве с сетевыми операторами для проверки практичности и эффективности этих технологий. Важной вехой в 2023 году для YOFC стало проведение первого в мире испытания 4-ядерных и 7-ядерных волокон в партнерстве с институтом China Mobile Group Design Institute и дочерней компанией China Mobile в Шаньдуне. Испытание знаменует собой ключевой шаг в инженерном применении и широком внедрении многожильных волокон, обещая революцию в телекоммуникационном ландшафте с его превосходной пропускной способностью и производительностью.

Технология полого волокна YOFC заменяет традиционный стеклянный сердечник, используемый в волоконной оптике, газом или вакуумом, используя воздух для направления света. Результатом использования данной технологии стал оптоволоконный кабель, способный передавать данные со скоростью на 47 % быстрее, чем обычные оптоволоконные кабели, что значительно снижает задержку и повышает производительность сети. Такое нововведение знаменует собой веху в эволюции цифровой инфраструктуры, обещая произвести революцию в эффективности передачи данных. Способность YOFC разрабатывать ключевое сырье и производить антирезонансные волокна с полым сердечником длиной в километр подчеркивает ее позицию одного из мировых лидеров в отрасли оптического волокна.

С момента своего основания в 1988 году YOFC произвела и поставила более 1 миллиарда километров оптоволокна, значительно ускорив строительство сетей связи по всему миру. В последние годы компания реализует глобальную стратегию по расширению своей международной деятельности. Г-н Чжуан, президент YOFC, привел компанию к более глубокому международному взаимодействию, используя такие платформы, как MWC, чтобы продемонстрировать технологические достижения компании и ее приверженность интеграции в мировой рынок. Своим присутствием на таких престижных мероприятиях YOFC стремится продемонстрировать свое технологическое лидерство и преданность пониманию и удовлетворению потребностей клиентов в глобальном масштабе. Усилия компании по доставке своей передовой технологии i-Fibre в каждый уголок планеты отражают ее приверженность преодолению цифрового разрыва, обеспечению того, чтобы преимущества интеллектуальной связи были доступны для всех, и продвижению обществ в интеллектуальную эпоху.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=VinZKTIkm4U