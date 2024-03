Łączenie świata za pomocą światłowodów: ZHUANG Dan z YOFC omawia innowacyjne rozwiązania w zakresie łączności dla ery inteligentnych rozwiązań

BARCELONA, Hiszpania, 7 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company („YOFC"), będąca światowym liderem w dziedzinie przewodów światłowodowych i kompleksowych rozwiązań, zaznaczyła swoją obecność na targach Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2024, które odbyły się 26 lutego. Działając pod hasłem „Łącząc przyszłość za pomocą światłowodów", YOFC zaprezentowała swoje najnowsze osiągnięcia w technologii światłowodowej i przedstawiła wnioski dotyczące ewoluującego krajobrazu cyfrowego. Podczas tegorocznej edycji targów MWC w Barcelonie zatytułowanej „Po pierwsze przyszłość" spotkali się przedstawiciele największych przedsiębiorstw z branży cyfrowej, którzy zaprezentowali swoje najnowocześniejsze technologie i dyskutowali na temat trajektorii kształtowania się cyfrowej przyszłości ludzkości. Zagadnienia poruszane w dyskusji obejmowały kolejne fazy 5G, sztuczną inteligencję rzeczy (SIoT), rolę sztucznej inteligencji (SI), która priorytetowo traktuje ludzkie potrzeby, postępy w inteligentnej produkcji, a także przedefiniowanie standardów branżowych i istotę naszej cyfrowej tożsamości. Udział YOFC potwierdził zaangażowanie spółki w rozwój infrastruktury o kluczowym znaczeniu dla rozwoju ery cyfryzacji, pozycjonując ją w czołówce organizacji mających wpływ na to, jak technologia łączy wszystkich użytkowników.

YOFC’s theme video for MWC Barcelona 2024

Ponieważ sztuczna inteligencja stoi na czele międzynarodowej fali rewolucji technologicznej i transformacji przemysłowej, radykalnie zmienia sposób, w jaki pracujemy, żyjemy i uczymy się, wprowadzając nas w nową erę synergicznych interakcji człowiek-maszyna, integracji bez granic i innowacji opartych na współpracy. Nowa inteligentna era wprowadza innowacyjne technologie i aplikacje, od handlu w rozszerzonej rzeczywistości (XR) i wizualizacji 3D bez okularów, po cyfrowe interfejsy dotykowe i zintegrowane systemy, umożliwiające łączenie przestrzeni życiowych i środków transportu. Osiągnięcia te podkreślają rosnące zapotrzebowanie na zwiększoną prędkość Internetu i krótsze opóźnienia w transmisji danych. Oczekuje się, że sieci mobilne będą oferować prędkości rzędu 10 Gb/s i opóźnienia na poziomie zaledwie milisekund, a najwyższej jakości sieci światłowodowe staną się niezbędne do utrzymania łączności. Ponieważ inteligentne usługi i aplikacje wciąż ewoluują, stawiają one światłowodom komunikacyjnym nowe wyzwania - dążąc do bezprecedensowej przepustowości, minimalnych strat i najniższych możliwych opóźnień, zapewniając, że istniejąca infrastruktura cyfryzacji może wesprzeć kolejną falę innowacji.

Jak poinformował niedawno ZHUANG Dan, dyrektor wykonawczy i prezes YOFC, jest to odpowiedź spółki na rosnące zapotrzebowanie na szybką, wydajną i inteligentną infrastrukturę sieciową. Jego firma opracowała i wprowadziła serię i-Fibre, szereg inteligentnych rozwiązań światłowodowych charakteryzujących się ultrawysoką przepustowością, minimalnymi stratami, wyjątkowo niskimi opóźnieniami, zintegrowanymi funkcjami wykrywania i przyjaznymi dla środowiska właściwościami. Wspomniane innowacje mają na celu wzmocnienie szkieletu rozwijającej się inteligentnej światowej infrastruktury, stanowiąc kluczowy postęp w zakresie wykorzystania ogromnego potencjału inteligentnego świata.

Światłowód G.654.E, stanowiący fundament oferty nowej generacji światłowodów magistralnych YOFC, jest przykładem najnowocześniejszych rozwiązań w tej serii dzięki niskiej nieliniowości i charakterystyce tłumienia. Charakteryzując się wysoką przepustowością i niskimi opóźnieniami na dużych odległościach, światłowód ten jest dostosowany do zaawansowanych infrastruktur sieciowych zmagających się z rosnącymi wymaganiami w zakresie transmisji danych charakterystycznymi dla ery cyfryzacji. Specjaliści z branży uznają to rozwiązanie za najlepszy wybór dla ultraszybkich technologii transmisji 400G, 800G i przyszłych terabitów na sekundę. Światłowód YOFC G.654.E, wdrożony już na prawie 2 milionach kilometrów rdzenia na całym świecie, stanowi nieodłączną część infrastruktury sieciowej China Mobile, China Telecom, China Unicom i State Grid i został z powodzeniem wykorzystany w projektach na Filipinach i w Brazylii. Osiągnięcia te jeszcze bardziej ugruntowują pozycję YOFC na pozycji lidera w branży światłowodowej, podkreślając rolę spółki w kształtowaniu sieci, które łączą cały świat.

Jednocześnie koncern YOFC pozostaje liderem w dziedzinie innowacyjności światłowodów, wykorzystując swoje kluczowe krajowe laboratorium światłowodów do opracowywania zaawansowanych rozwiązań, które mogą na nowo zdefiniować standardy w branży. Według słów Zhuanga włókna SDM (zwielokrotniające z podziałem przestrzeni) i włókna światłowodowe z pustym rdzeniem to przyszłość tej technologii.

Światłowody SDM, w tym włókna wielordzeniowe i kilkumodowe, charakteryzują się potencjałem do wykładniczego zwiększenia przepustowości komunikacji, oferując 4-8-krotny wzrost w porównaniu z tradycyjnymi technologiami światłowodowymi. Specjalistyczna wiedza YOFC w zakresie masowej produkcji tych najnowocześniejszych rozwiązań, wykorzystująca opatentowane materiały, metodologie produkcji i sprzęt testujący, wyróżnia firmę na tle sektora. Spółka rozpoczęła już testy pilotażowe we współpracy z operatorami sieci, których celem jest ocena praktyczności i wydajności tych technologii. Znaczącym przełomem osiągniętym w 2023 r. było przeprowadzenie przez YOFC pierwszego na świecie testu sieci 4-rdzeniowej i 7-rdzeniowej we współpracy z China Mobile Group Design Institute i spółką zależną China Mobile w Shandong. Przeprowadzone testy stanowią kluczowy krok w inżynieryjnym zastosowaniu i powszechnym przyjęciu światłowodów wielordzeniowych, które obiecują zrewolucjonizować krajobraz telekomunikacyjny dzięki doskonałym możliwościom w zakresie przepustowości i wydajności.

Technologia światłowodów YOFC z pustym rdzeniem zastępuje tradycyjny szklany rdzeń w światłowodach gazem lub próżnią, wykorzystując powietrze do prowadzenia światła. Rezultatem jest włókno zdolne do przesyłania danych z prędkością o 47% większą niż konwencjonalne moduły światłowodowe, znacznie zmniejszając opóźnienia i zwiększając wydajność sieci. Takie rozwiązanie jest krokiem milowym w ewolucji infrastruktury cyfrowej i może zrewolucjonizować wydajność transmisji danych. Możliwości YOFC w zakresie opracowywania kluczowych surowców i produkcji włókien antyrezonansowych z rdzeniem drążonym o długości kilometra podkreślają jej pozycję światowego lidera w tej branży.

Od momentu powstania w 1988 roku koncern wyprodukował i dostarczył ponad 1 miliard kilometrów włókien światłowodowych, znacząco przyspieszając budowę sieci komunikacyjnych na całym świecie. W ostatnich latach spółka wdrożyła międzynarodową strategię mającą na celu rozszerzenie działalności na arenie globalnej. Zhuang, prezes YOFC, skierował działalność przedsiębiorstwa w stronę głębszego zaangażowania na arenie światowej, wykorzystując platformy takie jak MWC do zademonstrowania postępu technologicznego oraz zaangażowania spółki w integrację globalnego rynku. Uczestnicząc w tak prestiżowych wydarzeniach, YOFC ma na celu zaprezentowanie swojego przywództwa technologicznego i zaangażowania w zrozumienie i zaspokojenie potrzeb klientów w skali globalnej. Podejmowane przez spółkę działania zmierzające do dostarczenia najnowocześniejszej technologii i-Fibre do każdego zakątka planety odzwierciedlają jej zobowiązanie do niwelowania różnic w cyfryzacji, zapewniając, że korzyści płynące z inteligentnej łączności są dostępne dla wszystkich i przenoszą społeczeństwa w erę inteligentną.