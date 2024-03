Premostenie svetov vláknami ZHUANG Dan z YOFC o presadzovaní konektivity v inteligentnej ére

BARCELONA, Španielsko, 7. marca 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company („YOFC"), globálny líder v oblasti optických káblov a komplexných riešení, zanechala výraznú stopu na Svetovom mobilnom kongrese (MWC) 2024 v Barcelone, ktorý sa konal 26. februára. Pod hlavičkou „Prepojenie budúcnosti vláknami" spoločnosť YOFC predstavila svoje najnovšie pokroky v technológii optických vlákien a ponúkla náhľad do vyvíjajúceho sa digitálneho prostredia. Ročník 2024 MWC Barcelona s témou „Budúcnosť na prvom mieste" poslúžil ako miesto stretnutia pre elity a priekopníkov digitálneho priemyslu, aby predstavili svoje najnovšie technológie a diskutovali o smerovaní našej digitálnej budúcnosti. Témy diskusie siahali od ďalších fáz 5G, umelej inteligencie vecí (AIoT), úlohy umelej inteligencie (AI), ktorá uprednostňuje ľudskú skúsenosť, pokrokov v inteligentnej výrobe, až po nové zadefinovanie priemyselných štandardov a podstaty nášho digitálneho ja. Spoločnosť YOFC svojou účasťou opätovne potvrdila svoj záväzok viesť vývoj infraštruktúry kritickej pre náš digitálny vek a postaviť sa do popredia formovania spôsobu, akým nás technológia všetkých spája.

YOFC’s theme video for MWC Barcelona 2024

Keďže AI stojí na čele globálnej vlny technologickej revolúcie a priemyselnej transformácie, dramaticky mení spôsob, akým pracujeme, žijeme a učíme sa, takže nás poháňa do nového veku synergických interakcií medzi človekom a strojom, integrácie bez hraníc a inovácií založených na spolupráci. Táto inteligentná éra prináša nové technológie a aplikácie, od obchodu s rozšírenou realitou (XR) a 3D vizuálov bez okuliarov až po digitálne dotykové rozhrania a integrované systémy, ktoré prepájajú naše obytné priestory a dopravné prostriedky. Tieto pokroky podčiarkujú rastúcu potrebu rýchlejšieho internetu a kratších oneskorení pri prenose údajov. Od mobilných sietí teraz očakávame rýchlosť 10 Gb/s a latenciu len v milisekundách, pričom vysoko kvalitné optické siete budú nevyhnutné, aby všetko ostalo pripojené. Inteligentné služby a aplikácie sa neustále vyvíjajú a posúvajú komunikačné optické vlákna k novým hraniciam – smerujú k bezprecedentnej kapacite, minimálnym stratám a čo najnižšej latencii, aby mohla naša digitálna infraštruktúra obstáť pri ďalšej vlne inovácií.

ZHUANG Dan, výkonný riaditeľ a prezident YOFC, nedávno vysvetlil, ako spoločnosť reaguje na rastúci dopyt po vysokorýchlostných, efektívnych a inteligentných sieťových infraštruktúrach. Spoločnosť YOFC vyvinula a predstavila rad i-Fibre, sadu riešení vlákien ERA pre inteligentnú éru, ktoré sa môžu pochváliť ultra vysokou kapacitou, minimálnymi stratami, extrémne nízkou latenciou, integrovanými schopnosťami snímania a ekologickými atribútmi. Tieto inovácie sú pripravené posilniť chrbticu rozvíjajúcej sa inteligentnej globálnej infraštruktúry, čo predstavuje kľúčový pokrok pre využívanie obrovského potenciálu inteligentného sveta.

Vlákno G.654.E, základný kameň ponuky vlákien novej generácie YOFC, je príkladom špičkových funkcií produktového radu s nízkou nelinearitou a útlmom. Toto vlákno, ktoré dokáže uniesť značnú šírku pásma a nízku latenciu na dlhé vzdialenosti, je prispôsobené pokročilým sieťovým infraštruktúram, ktoré čelia rastúcim požiadavkám na prenos dát charakteristickým pre digitálnu éru. V priemysle je oceňované ako možnosť vhodná pre 400G, 800G a budúce ultra vysokorýchlostné prenosové technológie s rýchlosťou terabity za sekundu Vlákno G.654.E od YOFC, ktoré je už nainštalované na takmer 2 miliónoch kilometrov po celom svete, je neoddeliteľnou súčasťou sieťových infraštruktúr spoločností China Mobile, China Telecom, China Unicom a State Grid a úspešne sa uplatnilo aj v projektoch na Filipínach a v Brazílii. Tieto úspechy ďalej upevňujú vedúce postavenie spoločnosti YOFC v odvetví optických vlákien a zdôrazňujú jej úlohu pri formovaní sietí, ktoré prepájajú náš svet.

YOFC si naďalej drží miesto na čele inovácií v oblasti optických vlákien a využíva svoje národné kľúčové laboratórium pre optické káble na vývoj pokročilých vlákien, ktoré by mohli nanovo zadefinovať štandardy odvetvia. Pán Zhuang označil multiplexné vlákna s priestorovým delením (SDM) a duté optické vlákna za budúcnosť technológie vlákien.

Vlákna SDM vrátane vlákien s viacerými jadrami a niekoľkými režimami vykazujú potenciál exponenciálne zvýšiť komunikačnú kapacitu a ponúkajú oproti tradičným vláknam 4 až 8-násobné zvýšenie. Vďaka svojim odborným znalostiam v oblasti hromadnej výroby týchto najmodernejších vlákien s využitím patentovaných materiálov, výrobných metodík a testovacích zariadení spoločnosť YOFC vyniká vo svojom odvetví. Spoločnosť sa už pustila do pilotných testov v spolupráci s prevádzkovateľmi sietí, aby overila praktickosť a efektívnosť týchto technológií. V rámci významného míľnika dosiahnutého v roku 2023 uskutočnila spoločnosť YOFC prvú živú sieťovú skúšku 4-jadrových a 7-jadrových vlákien na svete v spolupráci s China Mobile Group Design Institute a dcérskou spoločnosťou China Mobile v Shandongu. Táto skúška predstavuje kľúčový krok v technickej aplikácii a rozsiahlom používaní viacjadrových vlákien, ktoré vďaka svojej vynikajúcej kapacite a výkonnostným schopnostiam sľubujú revolúciu v telekomunikačnom prostredí.

Technológia dutých vlákien spoločnosti YOFC nahrádza tradičné sklenené jadro optických vlákien plynom alebo vákuom a využíva na vedenie svetla vzduch. Vďaka tomu vlákno dokáže prenášať dáta rýchlosťou o 47 % rýchlejšou ako bežné vlákna, čo výrazne znižuje latenciu a zvyšuje výkon siete. Takáto inovácia predstavuje prevrat vo vývoji digitálnej infraštruktúry a sľubuje revolúciu v efektívnosti prenosu dát. Schopnosť YOFC vyvíjať kľúčové suroviny a vyrábať kilometre dlhé duté antirezonančné vlákna podčiarkuje jej pozíciu globálneho lídra v odvetví optických vlákien.

Od svojho založenia v roku 1988 spoločnosť YOFC vyrobila a dodala viac ako 1 miliardu kilometrov vlákien, čo výrazne urýchlilo výstavbu komunikačných sietí na celom svete. V posledných rokoch spoločnosť zaviedla globálnu stratégiu na rozšírenie svojho medzinárodného pôsobenia. Pán Zhuang, prezident YOFC, nasmeroval spoločnosť k hlbšej medzinárodnej angažovanosti a s využitím platforiem, ako je napríklad MWC, preukázal jej technologický pokrok a záväzok k integrácii globálneho trhu. Svojou účasťou na takýchto významných podujatiach sa spoločnosť YOFC snaží sprostredkovať svoje vedúce postavenie vo svete technológií a odhodlanie porozumieť potrebám zákazníkov v globálnom meradle a uspokojiť ich. Snaha spoločnosti dodať svoju špičkovú technológiu i-Fibre do každého kúta planéty odráža jej záväzok preklenúť digitálnu priepasť, zabezpečiť, aby mohol každý využívať výhody inteligentnej konektivity, a poháňať spoločnosti do inteligentnej éry.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=VinZKTIkm4U