Первая Глобальная конференция по цифровой экосистеме 2022 года успешно завершилась

Участники обсудили пути цифрового развития, объединенные темой «Новые технологии, новый формат, новая модель»

ХАНЧЖОУ (Китай), 21 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- 13 декабря 2022 года в международном выставочном центре Ханчжоу прошла первая Глобальная конференция по цифровой экосистеме 2022 года, организованная Муниципальным народным правительством Ханчжоу и Министерством коммерции провинции Чжэцзян. Конференция являлась одним из ключевых мероприятий Глобальной выставки цифровой торговли (GDTE), в ней приняли личное участие около 20 приглашенных докладчиков и 300 специалистов из Китая и из-за рубежа, а также представители посольств и консульств Новой Зеландии, Малайзии, Таиланда, Нидерландов, Египта и Бельгии, кроме того, участники из 30 стран и регионов приняли участие в обсуждениях в режиме онлайн.

Заместитель директора Министерства торговли провинции Чжэцзян Ху Чжэнфан (Hu Zhenfang), заместитель Генерального секретаря муниципального народного правительства Ханчжоу Сюй Циншань (Xu Qingshan), вице-президент и управляющий директор Китайского региона компании Informa Asia Гун Канкан (Gong Kangkang) выступили на церемонии открытия, подчеркнув важную роль этой конференции в содействии развитию цифровой торговли провинции Чжэцзян, а также перспективы ее трансформации в значимую глобальную платформу обмена и сотрудничества.

Вице-президент компании Informa Asia г-жа Гун и председатель Expo Group Ханчжоу Ли Цзянь (Li Jian) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью совместного создания глобального портала цифровой торговли, в рамках которого обе компании объединят глобальные торговые ресурсы, помогая провинции в создании глобального центра цифровой торговли в Ханчжоу.

В ходе второй серии заседаний с программной речью выступил член Китайской инженерной академии Тань Цзяньрон (Tan Jianrong), а затем приглашенные докладчики обсудили лучшие подходы к содействию устойчивому развитию цифровой экосистемы и цифровой экономики. В ходе этих сессий руководители проектов, представляющие мировых гигантов цифровой трансформации, проанализировали разнообразные аспекты путей развития, тенденций и сценариев применения цифровых технологий.

Выставка GDTE является одной из ключевых инициатив, указанных в 2020 году Государственным советом в пилотном плане расширения зоны свободной торговли Чжэцзян. Важный проект создания платформы цифровой торговли и обмена на национальном уровне с международным присутствием, демонстрирующий достижения в построении цифровой экономики, GDTE в настоящее время является единственным официальным международным профессиональным мероприятием в Китае такого рода по теме цифровой торговли, проводимым с одобрения Центрального комитета КПК и Государственного совета.

Первая выставка GDTE прошла в международном выставочном центре Ханчжоу с 11 по 14 декабря 2022 года. Мероприятие проведено Народным правительством провинции Чжэцзян и Министерством коммерции Китайской Народной Республики, а его организаторами являются Муниципальное народное правительство Ханчжоу, Министерство коммерции провинции Чжэцзян и Бюро развития торговли Министерства коммерции КНР. В качестве ключевого мероприятия выставки GDTE первая Глобальная конференция по цифровой экосистеме нацелена на стимулирование обменов и сотрудничества между верхним и нижним сегментами в секторе цифровой торговли, содействие разнообразию устойчивой цифровой экосистемы и обеспечение того, чтобы Китай продолжал двигаться по пути к превращению в сильную и устойчивую цифровую экономику за счет использования конкурентоспособного кадрового резерва и преимуществ в области цифровых технологий, электронной коммерции, искусственного интеллекта и финансовых технологий дельты реки Янцзы.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1971982/image_1.jpg

SOURCE 2022 Global Digital Ecosystem Conference