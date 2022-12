Terminou a primeira Conferência Global de Ecossistemas Digitais de 2022

Com o tema "Nova tecnologia, novo formato, novo modelo", os participantes discutiram o caminho para o desenvolvimento digital

HANGZHOU, China, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A primeira Conferência Global de Ecossistemas Digitais de 2022, sediada pelo Governo Popular Municipal de Hangzhou e pelo Departamento de Comércio da Província de Zhejiang, foi realizada em 13 de dezembro de 2022 no Centro Internacional de Exposições de Hangzhou. Como uma das principais sessões da Exposição Global de Comércio Digital (EGCD), o evento reuniu presencialmente cerca de 20 palestrantes convidados e 300 profissionais oriundos do país e do exterior, bem como representantes das embaixadas e consulados da Nova Zelândia, da Malásia, da Tailândia, dos Países Baixos, do Egito e da Bélgica. Além disso, as discussões on-line do evento contaram com participantes de 30 países e regiões.

Hu Zhenfang (vice-diretora do Departamento de Comércio da Província de Zhejiang), Xu Qingshan (vice-secretário-geral do Governo Popular Municipal de Hangzhou) e Gong Kangkang (vice-presidente e diretora administrativa da Informa Asia para a região da China) discursaram durante a cerimônia de abertura, enfatizando o papel que o evento desempenha no desenvolvimento do comércio digital de Zhejiang e explicando que eles esperam que o evento se transforme em uma plataforma de intercâmbio e colaboração com impacto global.

Gong Kangkang, vice-presidente da Informa Asia, e Li Jian, presidente do Hangzhou Expo Group, assinaram um acordo de cooperação estratégica para construir em conjunto um portal de comércio digital com o qual ambas as empresas integrarão recursos de comércio global, ajudando a província a desenvolver uma plataforma de comércio digital global centrada em Hangzhou.

O discurso de abertura da segunda série de sessões foi proferido por Tan Jianrong, membro da Academia Chinesa de Engenharia. O discurso foi seguido de intervenções dos palestrantes convidados, que discutiram as melhores estratégias para promover o crescimento sustentável do ecossistema e da economia digitais. Durante as sessões, os líderes de projeto de alguns dos gigantes da transformação digital global discutiram vários aspectos do desenvolvimento, das tendências e dos cenários de aplicação das tecnologias digitais.

A EGCD é uma iniciativa fundamental especificada pelo Conselho de Estado no Plano Piloto de Expansão da Zona Franca de Zhejiang de 2020. Projetado para desenvolver uma plataforma de comércio e intercâmbio digital em nível nacional e com presença internacional, o evento é um projeto de grande importância estratégica para apoiar a construção de uma economia digital. Aprovada pelo Comitê Central do PCC e pelo Conselho de Estado, a EGCD é a única exposição global oficial dedicada ao comércio digital na China.

A primeira EGCD foi realizada de 11 a 14 de dezembro de 2022 no Centro Internacional de Exposições de Hangzhou. Sediado pelo Governo Popular da Província de Zhejiang e pelo Ministério do Comércio da República Popular da China, o evento foi organizado pelo Governo Popular Municipal de Hangzhou, pelo Departamento de Comércio da Província de Zhejiang e pelo Departamento de Desenvolvimento Comercial do Ministério do Comércio. Como parte fundamental da EGCD, a primeira Conferência Global de Ecossistemas Digitais teve como objetivo impulsionar intercâmbios e colaborações entre os segmentos a montante e a jusante do setor de comércio digital, promover a diversidade e sustentabilidade dos ecossistemas digitais, e garantir que a China continue no caminho certo para se tornar uma economia digital forte e sustentável, aproveitando o banco de talentos e as vantagens competitivas da região do delta do rio Yangtze nos setores de tecnologia digital, comércio eletrônico, IA e fintech.

