Pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona ekosystemowi cyfrowemu - Global Digital Ecosystem 2022 zakończona sukcesem

Uczestnicy wydarzenia realizowanego pod hasłem „Nowa technologia, nowy format, nowy model" analizują ścieżkę cyfrowego rozwoju.

HANGZHOU, Chiny, 21 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona ekosystemowi cyfrowemu - Global Digital Ecosystem 2022, której współgospodarzami były Rząd Ludowy Miasta Hangzhou i Departament Handlu Prowincji Zhejiang, odbyła się w centrum wystawienniczym Hangzhou International Expo w dniu13 grudnia 2022 r. Stanowiąc jedno z kluczowych wydarzeń w ramach Globalnych Targów Cyfrowego Handlu (ang. Global Digital Trade Expo ‒ GDTE), konferencja zgromadziła około 20 prelegentów i 300 profesjonalistów z kraju i zagranicy, którzy uczestniczyli stacjonarnie, a także przedstawicieli ambasad i konsulatów Nowej Zelandii, Malezji, Tajlandii, Holandii, Egiptu i Belgii oraz uczestników z 30 krajów i regionów świata, którzy dołączyli do dyskusji online.

Zastępca dyrektora Departamentu Handlu Prowincji Zhejiang Hu Zhenfang, zastępca sekretarza generalnego Rządu Ludowego Miasta Hangzhou Xu Qingshan oraz wiceprezes i dyrektor zarządzający oddziałami Informa Asia w Chinach Gong Kangkang wygłosili przemówienia podczas ceremonii otwarcia, podkreślając ważną rolę, jaką odgrywa to wydarzenie w promowaniu rozwoju cyfrowego handlu w Zhejiang, a także wyrazili nadzieję, że z czasem przekształci się ono w platformę wymiany i współpracy o zasięgu globalnym.

Wiceprezes Informa Asia Gong Kangkang oraz prezes Hangzhou Expo Group Li Jian podpisali strategiczne porozumienie o współpracy. Jego celem jest wspólne ustanowienie globalnego portalu cyfrowego handlu, w ramach którego obie firmy zintegrują globalne zasoby handlowe, jednocześnie wspierając prowincję w budowaniu globalnego cyfrowego węzła handlowego z siedzibą w Hangzhou.

Członek Chińskiej Akademii Inżynierii Tan Jianrong wygłosił przemówienie otwierające drugą część obrad, a następnie zaproszeni prelegenci omówili najlepsze podejścia w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju ekosystemu cyfrowego i gospodarki cyfrowej. Podczas sesji liderzy projektów reprezentujący światowych gigantów w dziedzinie transformacji cyfrowej przeanalizowali szereg aspektów związanych ze ścieżką rozwoju, trendami i scenariuszami zastosowań technologii cyfrowych.

GDTE stanowi kluczową inicjatywę ujętą przez Radę Państwową w Planie Rozbudowy Pilotażowej Strefy Wolnego Handlu Zhejiang w roku 2020. GDTE to istotny projekt, który opracowano z myślą o ustanowieniu cyfrowej platformy handlu i wymiany na poziomie krajowym, a dzięki swojemu zasięgowi międzynarodowemu odzwierciedla on osiągnięcia w budowaniu gospodarki cyfrowej. GDTE to obecnie jedyne oficjalne, międzynarodowe zgromadzenie branżowe tego typu w Chinach, którego tematyka dotyczy handlu cyfrowego i została zaakceptowana przez Komitet Centralny KPCh i Radę Państwową.

Inauguracyjna edycja GDTE odbyła się w centrum wystawienniczym Hangzhou International Expo w dniach 11-14 grudnia 2022 r. Gospodarzami wydarzenia były Rząd Ludowy Prowincji Zhejiang oraz Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej, natomiast organizatorami: Rząd Ludowy Miasta Hangzhou, Departament Handlu Prowincji Zhejiang oraz Biuro Rozwoju Handlu Ministerstwa Handlu. Stanowiąc kluczową część GDTE, pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona ekologii cyfrowej ma na celu rozszerzenie wymiany i współpracy między poszczególnymi segmentami sektora handlu cyfrowego, promowanie różnorodności w obrębie zrównoważonego ekosystemu cyfrowego i zapewnienie, że Chiny będą w dalszym ciągu dążyć do tego, by stać się silną i zrównoważoną gospodarką cyfrową poprzez wykorzystanie konkurencyjnej grupy talentów z terenów delty rzeki Jangcy oraz walorów w takich obszarach jak technologia cyfrowa, e-handel, sztuczna inteligencja i fintech.

