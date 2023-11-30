Обзор хакатона: Американский университет Шарджи и Bybit растят технические таланты в ОАЭ

News provided by

Bybit

30 Nov, 2023, 23:28 ET

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 1 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья по посещаемости криптовалютная биржа в мире, успешно завершила свой первый межвузовский хакатон. Знаковое мероприятие, проходившее в Американском университете Шарджи (AUS), собрало большое количество команд, которые боролись за главный приз в конкурсе CryptoAI BUILDER Challenge.

Хакатон ознаменовался впечатляющим количеством участников (63 студента), распределенных в 15 команд. По итогам конкурса были определены шесть команд-победителей, по три в каждой из двух номинаций.

Continue Reading
Hackathon Highlights: How the American University of Sharjah and Bybit Are Shaping Tech Talent in the UAE
Hackathon Highlights: How the American University of Sharjah and Bybit Are Shaping Tech Talent in the UAE

В номинации «Грамотность» первое место заняла команда «Cyber ciphers»; за выдающиеся достижения были также отмечены команды «Team 7» и «Code Comet (Sato_Bot)». В номинации «Безопасность» первое место досталось команде «WhiteHats», а второе и третье — командам «Cyber Guardians» и «DEDSEC» соответственно. Каждая из этих команд проявила высокий уровень знаний и инновативности, что лишний раз свидетельствует об успехе мероприятия в плане выявления и развития новых талантов в сфере высоких технологий.

Cовместный проект, являющийся частью миссии Bybit по превращению в мировой криптоковчег, получил от криптовалютной биржи значительную финансовую поддержку. Эта поддержка позволила не только обеспечить призовой фонд в размере 80.000 дирхамов, но и учредить в AUS стипендию Bybit, которая поможет 20 студентам в освоении бурно развивающегося сектора финансовых технологий и сети распределенных реестров.

«Наше партнерство с AUS и выдающиеся таланты, проявившие себя в ходе хакатона, укрепляют нашу уверенность в том, что молодежь составляет краеугольный камень технологических инноваций, — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор компании Bybit. — Мы гордимся тем, что поддерживаем эти молодых людей, продемонстрировавших исключительный уровень навыков и глубокое понимание концепции, отражающей нашу миссию — превратиться в мировой криптоковчег и проложить человечеству безопасный путь к Web3».

«Сеть распределенных реестров и искусственный интеллект являются ключевыми технологиями для развития экономики ОАЭ, — отметил д-р Имран Зуалкернан (Dr. Imran Zualkernan), профессор и заведующий кафедрой компьютерных наук и инженерии в AUS. — Этот хакатон предоставил студентам со всех уголков ОАЭ уникальную возможность принять участие в изучении и разработке решений на основе этих двух ключевых технологий. Мы высоко ценим поддержку компаний Bybit и Moledao для обеспечения успеха этого проекта».

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — это криптовалютная биржа, входящая в число пяти крупнейших в мире, которая была основана в 2018 году и предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам предлагается сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

С запросами от СМИ обращайтесь на веб-сайт: [email protected] 

Дополнительную информацию см. на сайте https://www.bybit.com

Следите за нашими новостями на каналах сообществ Bybit в социальных сетях

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2268765/image.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

Also from this source

Prostsze handlowanie opcjami: Bybit uruchamia nową funkcję Easy Option

Prostsze handlowanie opcjami: Bybit uruchamia nową funkcję Easy Option

Bybit, trzecia największa na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, z radością ogłasza uruchomienie Easy Options – nowego,...
Облегчение торговли опционами: Bybit запускает новую простую функцию для опционов

Облегчение торговли опционами: Bybit запускает новую простую функцию для опционов

Bybit, третья по объемам криптобиржа в мире, с радостью объявляет о запуске Easy Options — нового удобного в использовании инструмента,...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Computer & Electronics

Image1

Banking & Financial Services

Image1

Education

Image1

Financial Technology

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.