Создаем праздничное настроение с рождественскими распродажами EcoFlow

Компания EcoFlow, эксперт в сфере портативных источников энергии, запускает большую рождественскую распродажу

ЛОНДОН, 1 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, специализирующаяся на экологически чистых энергетических решениях, сегодня начинает праздничный сезон рождественской распродажи в Европе.

Среди богатого ассортимента продукции EcoFlow можно найти подарок для каждого - будь то семьи, которые подбирают запасные источники энергии на время зимнего отключения электричества или заранее планируют поездку в кемпинг с ограниченным доступом к электричеству следующей весной. Портативная зарядная станция EcoFlow также станет отличным вариантом для тех, кто ищет подарок на праздники.

EcoFlow Europe Christmas Sale

Начиная с сегодняшнего дня при совершении покупок непосредственно с веб-сайта EcoFlow или через Amazon можно сэкономить до трети стоимости. К числу доступных предложений относятся:

DELTA — 1449 евро, со скидкой - 1199 евро

EcoFlow DELTA — подлинный золотой стандарт портативных электростанций. Заряжается в 10 раз быстрее, чем большинство портативных электростанций, и имеет внушительную мощность 1,2 кВт·ч. Достаточно для нескольких часов резервного питания.

DELTA Max (1600) — 1799 евро, со скидкой - 1599 евро

Одна станция EcoFlow DELTA Max может зарядиться от 0% до 80% в течение часа и позволяет довести мощность до 6 кВт·ч с помощью дополнительных интеллектуальных аккумуляторов для поддержания электропитания дома в любых непредвиденных ситуациях. Также предлагается версия DELTA Max 2000 со скидкой 200 евро.

Кроме того, стоимость солнечных панелей EcoFlow снижена почти на 10% с 599 евро до 549 евро для версии мощностью 220 Вт и с 339 евро до 299 евро для версии мощностью 110 Вт. Солнечные панели EcoFlow позволяют вырабатывать электроэнергию для питания электростанций EcoFlow.

К числу других продуктов распродажи относятся умный генератор и отдельные комплекты солнечных генераторов с экономией до 400 евро.

Райан Cин, глава европейского отдела компании EcoFlow:

«На фоне скорого приближения праздников и вместе с тем кризиса, обусловленного ростом цен на электроэнергию, мы наблюдаем, как люди расставляют приоритеты при планировании расходов. Для обеспечения потребителей более экономичными решениями мы запускаем нашу ежегодную крупную распродажу. Обеспечение людей новыми способами получения электричества - одна из основных задач EcoFlow. Проведение распродажи является одним из способов, с помощью которого люди могут начать переход на более устойчивые энергетические решения».

Сроки поступления в продажу

Рождественская распродажа EcoFlow в Европе пройдет с сегодняшнего дня по 31 декабря. Чтобы купить один из лучших товаров праздничной распродажи, посетите интернет-магазин EcoFlow, Amazon UK/DE/FR или дистрибьюторов, сотрудничающих с компанией EcoFlow.

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных источников питания и возобновляемых энергоносителей. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание более чем 2 миллионов потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения бесшумных, более легких и долговечных, возобновляемых аккумуляторов. EcoFlow реализует свою продукцию во всех странах Европы при поддержке более чем 800 местных ритейлеров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании EcoFlow.

Контакты для прессы

Донна Дин (Donna Ding)

менеджер EcoFlow по связям с общественностью в Европе

[email protected]

Контакты для прессы

Анна Бакирова

внешняя пресс-служба компании EcoFlow в России

E-mail: [email protected]

Tel.: +7 910 086 76 45

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1953231/Christmas_KV_no_text_EU.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.