Radosny świąteczny nastrój dzięki zimowej wyprzedaży EcoFlow Europe

EcoFlow, producent przenośnych urządzeń zasilających, rozpoczyna swoją imponującą świąteczną wyprzedaż.

LONDYN, 1 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- EcoFlow , ukierunkowana na ochronę środowiska spółka specjalizująca się w rozwiązaniach energetycznych, rozpoczęła dzisiaj swoją bożonarodzeniową wyprzedaż , otwierając okres świąteczny w Europie.

Zarówno rodziny przygotowujące się na zimowe przerwy w dostawach energii elektrycznej lub planujące wiosenny biwak, jak i klienci szukający pomysłów na prezenty w tym świątecznym okresie znajdą dla siebie produkt EcoFlow z wyprzedaży.

EcoFlow Europe Christmas Sale

Od dzisiaj oferujemy oszczędności wynoszące do jednej trzeciej ceny podczas bezpośrednich zakupów na stronie internetowej EcoFlow lub na portalu Amazon. Niektóre dostępne oferty:

DELTA - dotychczasowa cena: 1449 EUR (1299 GBP), aktualna cena: 1199 EUR (1099 GBP)

EcoFlow DELTA jest oryginalnym złotym standardem przenośnych stacji zasilania. Ładuje się dziesięciokrotnie szybciej niż większość przenośnych stacji zasilania i charakteryzuje się ogromną pojemnością na poziomie 1,2 kWh. Wystarczy na długie godziny zasilania awaryjnego.

DELTA Max (1600) - dotychczasowa cena 1799 EUR (1649 GBP), aktualna cena: 1599 EUR (1399 PLN)

Potrzebujecie jeszcze więcej mocy? Jedna stacja EcoFlow DELTA Max może zostać naładowana od 0 do 80% w godzinę i rozbudowana do pojemności 6 kWh dzięki inteligentnym dodatkowym akumulatorom, co pozwala na utrzymanie zasilania dla najważniejszych urządzeń domowych w nieoczekiwanych sytuacjach lub w miejscach nieobjętych siecią elektryczną. Dostępna jest również wersja DELTA Max 2000 z obniżką ceny wynoszącą 200 EUR ( 200 GBP ).

Ceny paneli słonecznych EcoFlow również zostały obniżone o niemal 10%, z 599 EUR (549 GBP) do 549 EUR (499 GBP) za wersję 220W oraz z 339 EUR (319 GBP) do zaledwie 299 EUR (289 GBP) za wersję 110W . Panele słoneczne EcoFlow umożliwiają użytkownikom generowanie energii elektrycznej dla stacji zasilania EcoFlow.

Inne produkty dostępne w ramach wyprzedaży to, m.in., Inteligentny Generator i wybrane zestawy solarne pozwalające na oszczędności do 400 EUR (450 GBP).

Ryan X., dyrektor EcoFlow na region Europy skomentował: „W tym nadchodzącym okresie świątecznym, który naznaczony jest podwójnym kryzysem rosnących kosztów życia i energii elektrycznej, wpływającym na to, jak konsumenci planują swoje wydatki, uruchamiamy naszą doroczną największą wyprzedaż aby zapewnić klientom oszczędniejsze rozwiązania. Zmiana podejścia ludzi i gospodarstw domowych do źródeł energii stanowi jedną z podstawowych misji EcoFlow, a nasza wyprzedaż jest jednym ze sposobów na przejście na bardziej zrównoważone rozwiązania energetyczne".

Dostępność

Bożonarodzeniowa wyprzedaż EcoFlow Europe rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 31 grudnia. Najlepsze wyprzedaże sezonu świątecznego dostępne są w sklepie internetowym EcoFlow, na portalu Amazon UK / DE / FR lub u dystrybutorów współpracujących z EcoFLow.

EcoFlow

EcoFlow jest firmą dostarczającą rozwiązania obejmujące przenośne systemy zasilania i odnawialne źródła energii. Od założenia w 2017 r. EcoFlow zapewnia spokój ponad 2 milionom klientów na ponad 100 rynkach dzięki seriom przenośnych stacji zasilania i przyjaznym dla środowiska akcesoriom. Misją EcoFlow jest zrewolucjonizowanie dostępu do energii poprzez lżejsze, trwalsze i cichsze urządzenia do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Produkty EcoFlow są już dostępne we wszystkich krajach i regionach w Europie za pośrednictwem sieci ponad 800 lokalnych punktów sprzedaży.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie EcoFlow.

Wielka Brytania: uk.ecoflow.com

Francja: fr.ecoflow.com

Niemcy: de.ecoflow.com

Włochy: it.ecoflow.com

Hiszpania: es.ecoflow.com

Pozostałe kraje europejskie: eu.ecoflow.com

