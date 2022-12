EcoFlow Europe lance ses soldes d'hiver à l'occasion des fêtes de fin d'année

PARIS, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, fournisseur de solutions énergétiques respectueuses de l'environnement, lance aujourd'hui ses soldes de Noël et donne le coup d'envoi de la saison des fêtes en Europe.

Qu'il s'agisse de familles qui se préparent à avoir besoin davantage d'énergie pendant la pénurie hivernale ou qui planifient un séjour au camping au printemps prochain ou bien de consommateurs qui cherchent de l'inspiration pour leurs cadeaux de Noël, chacun trouvera le produit EcoFlow qui lui convient.

EcoFlow Europe Christmas Sale

À partir d'aujourd'hui, des réductions allant jusqu'à -30% sont proposées pour les achats effectués directement sur le site e-commerce d'EcoFlow ou sur Amazon. Voici quelques-unes des offres disponibles :

DELTA - 1 199 € au lieu de 1 449 €

La station DELTA d'EcoFlow est la référence absolue en matière de stations d'alimentation portables. Elle se recharge 10 fois plus vite que la plupart des stations d'alimentation portables et possède une capacité massive de 1,2 kWh, de quoi garantir plusieurs heures d'alimentation supplémentaires.

DELTA Max (1600) - 1 599 € au lieu de 1 799 €

Besoin d'encore plus de puissance ? La station EcoFlow DELTA Max peut être rechargée de 0% à 80% en une heure et peut atteindre une capacité de 6 kWh grâce à des batteries supplémentaires intelligentes afin de garantir l'alimentation des équipements essentiels de la maison en cas d'imprévus ou de coupure du réseau. Il existe également la version DELTA Max 2000 avec une réduction de 200 €.

En outre, les panneaux solaires EcoFlow bénéficient d'une réduction de près de 10%, passant de 599 € à seulement 549 € pour la version 220 W et de 339 € à seulement 299 € pour la version 110 W. Les panneaux solaires EcoFlow permettent aux utilisateurs de produire de l'électricité pour alimenter les stations d'EcoFlow.

Les autres produits disponibles dans le cadre de ces soldes comprennent le générateur intelligent et certains packs de générateurs solaires avec des économies pouvant aller jusqu'à 400 € .

Ryan X., responsable de la région Europe chez EcoFlow, déclare : « Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et que la double crise de l'augmentation du coût de la vie et de l'énergie a un impact sur la manière dont les gens hiérarchisent leurs dépenses, nous lançons nos plus importantes soldes annuelles afin de proposer des solutions plus accessibles aux consommateurs. Transformer la façon dont les particuliers et les ménages accèdent à l'énergie est l'une des principales missions d'EcoFlow, et ces promotions sont l'occasion pour les utilisateurs de commencer leur transition vers des solutions énergétiques plus durables. »

Disponibilité

Les soldes de Noël d'EcoFlow Europe se déroulent à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. Pour profiter des meilleures promotions de la période des fêtes, rendez-vous sur la boutique en ligne d'EcoFlow, Amazon FR ou chez les distributeurs partenaires d'EcoFlow.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni la tranquillité d'esprit à plus de deux millions de clients dans plus de 100 marchés grâce à ses stations électriques portables et ses accessoires respectueux de l'environnement. EcoFlow a pour mission de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en créant des batteries renouvelables silencieuses, plus légères et plus durables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans tous les pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 800 détaillants locaux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites Web d'EcoFlow :

Royaume-Uni : uk.ecoflow.com

France : fr.ecoflow.com

Allemagne : de.ecoflow.com

Italie : it.ecoflow.com

Espagne : es.ecoflow.com

Autres pays de l'UE : eu.ecoflow.com

