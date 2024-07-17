Гиростабилизатор для смартфонов с ИИ-отслеживанием Hohem iSteady V3: ваш ИИ-видеооператор

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Hohem

Jul 17, 2024, 22:08 ET

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Hohem, ведущий бренд гиростабилизаторов, сегодня представляет гиростабилизатор для смартфонов с ИИ-отслеживанием iSteady V3.

Гиростабилизаторы для смартфонов с ИИ-отслеживанием Hohem iSteady V3 превращают ваш телефон в портативную студию для создания контента. Основные особенности: передовая ИИ-технология, встроенная удлинительной штанга, штатив, стабилизация 3-осевым подвесом. Обеспечивает удобную, плавную и профессиональную съемку на ходу.

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Hohem iSteady V3 AI Tracking Smartphone Gimbal
Hohem iSteady V3 AI Tracking Smartphone Gimbal

Передовая ИИ-технология для любых смартфонов

Оснащенный ведущей технологией ИИ-отслеживания стабилизатор Hohem iSteady V3 позволяет автоматически отслеживать вас с помощью собственного приложения камеры для iPhone и устройств Android. Он преодолевает ограничения системы и приложений, позволяя легко отслеживать движения во время конференций, прямых трансляций и видеосъемки. Подвесы используют переднюю или заднюю камеру iPhone, чтобы поддерживать фокус и держать объект в кадре, позволяя пользователю свободно перемещаться, не теряя отслеживания. Съемный ИИ-трекер поддерживает установку для фронтальной и основной камеры, обеспечивая дополнительную универсальность. Он также поддерживает управление жестами, что означает возможность управлять ИИ-технологией простым движением на расстоянии.

Съемный пульт дистанционного управления и профессиональная стабилизация

Стабилизатор Hohem iSteady V3 в сочетании со съемным пультом дистанционного управления обеспечивает дистанционное управление и универсальные возможности съемки, что идеально для съемки под уникальными углами и групповых снимков. Оцените плавный и стабильный отснятый материал за счет передовой 3-осевой системы стабилизации, обеспечивающей стабильность в любых сценариях, будь то путешествие или поход. Поднимите качество съемки на новый уровень с помощью профессиональной стабилизации и пульта дистанционного управления, предлагаемых стабилизатором Hohem iSteady V3.

Портативный складной универсальный гиростабилизатор для смартфонов

iSteady V3 — это портативный складной  гиростабилизатор, предназначенный для создателей контента и всех, кто любит снимать свою повседневную жизнь. Стабилизатор iSteady V3 оснащен встроенной удлинительной штангой длиной до 205 мм для съемки с нижнего ракурса, встроенными штативами для улучшенной съемки селфи и креативных видеоблогов, а также встроенным аккумулятором, который обеспечивает 13 часов автономной работы с телефонами весом до 300 г.

ИИ-редактирование в приложении Hohem Joy APP

Стабилизатор iSteady V3 выводит вашу видеосъемку на смартфон на новый уровень, максимально упрощая создание и редактирование динамичного контента. После съемки выполняйте мастеринг и редактирование с помощью полного набора ИИ-функций мобильного редактирования в приложении Hohem Joy. Редактирование никогда не было таким простым!

Независимо от того, ведете ли вы видеоблог, транслируете в прямом эфире или снимаете короткометражный фильм, стабилизатор iSteady V3 станет вашим личным видеооператором с искусственным интеллектом.

В продаже

Гиростабилизаторы для смартфонов с ИИ-отслеживанием Hohem iSteady V3 теперь в продаже в официальном магазине, официальном магазине Amazon и у авторизованных розничных продавцов. Смотрите дополнительную информацию и продукт в действии на веб-сайте Hohem Website.

О компании Hohem

Hohem — ведущая компания, специализирующаяся на технологии гироскопических подвесов, которая создает инновационные решения для стабилизации камер и смартфонов. Компания Hohem стремится сделать фото- и видеосъемку более доступными и интеллектуальными, чтобы каждый мог с точностью и легкостью запечатлевать свои истории.

Наши ресурсы для получения дополнительной информации 

Веб-сайт: https://www.hohem.com
Hohem Store: https://store.hohem.com/
Instagram: https://www.instagram.com/hohem_global
TikTok: https://www.tiktok.com/@hohem_global
Подпишитесь на наш канал YouTube: https://www.youtube.com/@HohemTechOfficial 

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Ny2-BZOioX8
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2460783/4810671/Logo.jpg

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