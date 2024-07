Le stabilisateur pour smartphone avec suivi IA iSteady V3 de Hohem : votre vidéaste IA personnel

NEW YORK, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Hohem, leader des stabilisateurs, dévoile aujourd'hui son stabilisateur pour smartphone avec suivi IA iSteady V3.

Le stabilisateur pour smartphone avec suivi IA iSteady V3 de Hohem transforme votre téléphone en outil de création de contenu portable. Il est doté d'une technologie AI avancée, d'une tige d'extension intégrée, d'un trépied, et d'un système de stabilisation triaxial. Il garantit des prises de vue aisées, fluides et professionnelles en déplacement.

Hohem iSteady V3 AI Tracking Smartphone Gimbal

Technologie IA avancée pour tous les smartphones

L'iSteady V3 de Hohem, équipé d'une technologie de suivi IA de pointe, permet un suivi automatique avec l'application caméra native sur les appareils iPhone et Android. Il s'affranchit des limites des systèmes et des applications, ce qui permet de suivre les mouvements sans effort pendant les conférences, les directs et les tournages vidéo. Les stabilisateurs s'appuient sur la caméra avant ou arrière de l'iPhone pour maintenir la mise au point et garder le sujet dans le cadre, ce qui permet aux utilisateurs de se déplacer librement sans perdre le suivi. Le dispositif de suivi IA amovible peut être installé à l'avant ou à l'arrière, ce qui offre une plus grande polyvalence. Il permet également le contrôle gestuel, ce qui signifie que vous pouvez contrôler la technologie IA du bout des doigts à distance.

Kit de commande à distance amovible et stabilisation professionnelle

L'iSteady V3 de Hohem, associé à un kit de commande à distance amovible, permet un contrôle à distance et un tournage polyvalent, parfait pour capturer des angles uniques et réaliser des prises de vue de groupe. Découvrez des séquences fluides et stables grâce au système de stabilisation triaxial avancé, qui garantit la stabilité dans tous les scénarios, que ce soit en voyage ou en randonnée. Améliorez votre expérience de tournage avec la stabilisation professionnelle et le kit de commande à distance de l'iSteady V3 de Hohem.

Un stabilisateur pour smartphone tout-en-un, portable et pliable

L'iSteady V3 est un stabilisateur portable et pliable conçu pour les créateurs de contenu et tous ceux qui aiment enregistrer leur vie quotidienne. L'iSteady V3 est doté d'une tige d'extension intégrée pouvant atteindre 205 mm pour les prises de vue en contre-plongée, d'un trépied intégré pour de meilleurs selfies et des prises de vue créatives pour vos vlogs, et d'un bloc d'alimentation intégré offrant 13 heures d'autonomie pour les téléphones pesant jusqu'à 300 g.

Montage assisté par IA dans l'application Hohem Joy

L'iSteady V3 fait passer votre vidéographie sur smartphone au niveau supérieur, facilitant plus que jamais la création et le montage de contenus dynamiques. Lorsque vous avez terminé de filmer, maîtrisez le montage grâce à la suite de montage mobile IA complète dans l'application Hohem Joy. Le montage n'a jamais été aussi simple !

Que vous fassiez du vlogging, de la diffusion en direct ou que vous tourniez un court métrage, l'iSteady V3 est votre vidéographe IA personnel.

Disponibilité

Le stabilisateur pour smartphone avec suivi IA iSteady V3 de Hohem est maintenant disponible à l'achat dans la boutique officielle, dans la boutique officielle Amazon, et chez les détaillants agréés. Pour plus d'informations sur le produit et pour le voir en action, rendez-vous sur le site web de Hohem.

À propos de Hohem :

Hohem est une société de premier plan spécialisée dans la technologie des stabilisateurs, qui offre des solutions innovantes pour stabiliser caméras, appareils photo et smartphones. Hohem s'attelle à rendre la photographie et la vidéographie plus accessibles et plus intelligentes pour que chacun puisse capturer son histoire avec précision et aisance.

