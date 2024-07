Inteligentny gimbal z funkcją monitorowania Hohem iSteady V3: prywatny kamerzysta wykorzystujący sztuczną inteligencję

NOWY JORK, 18 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Hohem, czołowa marka produktów typu gimbal, zaprezentowała dziś śledzący moduł z przeznaczeniem dla smartfonów - hohem iSteady V3 AI.

Dzięki funkcji monitorowania ruchu gimbal Hohem iSteady V3 AI Tracking Smartphone Gimbals przekształca smartfon w przenośne urządzenie do tworzenia treści. Wykorzystuje on zaawansowaną technologię sztucznej inteligencji, wbudowany drążek przedłużający, statyw i 3-osiową stabilizację. Rozwiązanie to zapewnia łatwe, płynne i profesjonalne nagrywanie w ruchu.

Hohem iSteady V3 AI Tracking Smartphone Gimbal

Zaawansowana technologia SI dostępna dla wszystkich smartfonów

Model Hohem iSteady V3, wyposażony w najnowocześniejszą technologię śledzenia ruchu opartą na sztucznej inteligencji, umożliwia automatyczne obserwowanie użytkownika za pomocą natywnej aplikacji kamery na urządzeniach iPhone i tych z system Android. Pozwala to wyeliminować ograniczenia systemu i aplikacji, umożliwiając swobodne śledzenie ruchu podczas konferencji, transmisji na żywo i nagrywania wideo. Gimbale wykorzystują przednią lub tylną kamerę iPhone'a, aby zachować ostrość i utrzymać obiekt w kadrze, pozostawiając użytkownikom swobodę ruchu bez utraty funkcji wykrywania. Odłączany czujnik ruchu SI współpracuje zarówno z instalacją przednią, jak i tylną, co zapewnia większą wszechstronność. Ponadto możliwe jest sterowanie za pomocą gestów, co oznacza, że można sterować technologią sztucznej inteligencji opuszkami palców na odległość.

Zdejmowany zestaw zdalnego sterowania i zaawansowana stabilizacja

Urządzenie Hohem iSteady V3, współpracujące z odłączanym zestawem zdalnego sterowania, pozwala na zdalne sterowanie i wszechstronne filmowanie, idealne do uchwycenia niepowtarzalnych kątów i ujęć grupowych. Technologia 3-osiowej stabilizacji gwarantuje płynny i stabilny materiał filmowy, zapewniając stabilność w każdych warunkach, zarówno podczas podróży, jak i pieszych wędrówek. Profesjonalny system stabilizacji Hohem iSteady V3 wraz z zestawem zdalnego sterowania znacznie podnosi jakość filmowania.

Przenośny i składany, wielofunkcyjny gimbal do smartfonów

Model iSteady V3 to przenośny i składany gimbal opracowany z myślą o twórcach treści i wszystkich tych, którzy uwielbiają nagrywać swoje codzienne życie. Urządzenie wyposażono we wbudowany drążek przedłużający o długości do 205 mm, pozwalający na wykonywanie ujęć pod niskim kątem, zintegrowany statyw dla doskonałych selfie i kreatywnych vlogów, a także wbudowany powerbank gwarantujący 13 godzin pracy na baterii dla telefonów o wadze do 300 g.

Funkcja dodawania mocy sztucznej inteligencji w aplikacji Hohem Joy

Kamera iSteady V3 wprowadza filmowanie smartfonem na wyższy poziom, ułatwiając tworzenie i edytowanie dynamicznych treści. Po zakończeniu filmowania wystarczy rozpocząć edycję korzystając z kompleksowego pakietu do edycji mobilnej SI w aplikacji Hohem Joy. Montaż jeszcze nigdy nie był tak łatwy.

Zarówno podczas przygotowywania vlogów, transmisji na żywo, jak i kręcenia krótkich filmów urządzenie iSteady V3 to osobisty kamerzysta wspomagany sztuczną inteligencją.

Dostępność

Gimbale z funkcją śledzenia ruchu, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Hohem iSteady V3 są już dostępne do nabycia w oficjalnym sklepie, oficjalnym sklepie Amazon oraz u autoryzowanych sprzedawców detalicznych. Więcej informacji na temat produktu i możliwość przetestowania jego możliwości można znaleźć na stronie internetowej Hohem.

Hohem

Spółka Hohem jest specjalistą w dziedzinie technologii gimbali oferującym innowacyjne rozwiązania do stabilizacji aparatów fotograficznych i smartfonów. Firma dokłada wszelkich starań, aby fotografowanie i filmowanie stało się bardziej przystępne i inteligentne, umożliwiając każdemu uchwycenie własnych historii z precyzją i łatwością.

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem korporacyjnych kanałów informacyjnych:

Strona internetowa: https://www.hohem.com

Sklep Hohem: https://store.hohem.com/

Instagram: https://www.instagram.com/hohem_global

TikTok: https://www.tiktok.com/@hohem_global

Spółka zaprasza do subskrybowania firmowego kanału na platformie YouTube: https://www.youtube.com/@HohemTechOfficial

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=Ny2-BZOioX8

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2460783/4810671/Logo.jpg