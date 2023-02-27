Экология и развитие, выбор не выбирать: Huawei представляет Green 1-2-3 Solution

БАРСЕЛОНА, Испания, 27 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в Барселоне состоялся саммит Huawei Green ICT Summit. Руководитель отдела стратегии и маркетинга в сфере ИКТ компании Huawei Пэн Сон (Peng Song) произнес вступительную речь под названием «Green & Development, Choosing Not to Choose» («Экология и развитие, выбор не выбирать»). Г-н Пэн отметил, что в настоящее время ведется работа над AI Big Bang. Искусственный интеллект открывает перед операторами новые возможности и преимущества. Вместе с тем, он также требует более совершенной инфраструктуры ИКТ из-за более высокой пропускной способности и увеличения вычислительной мощности, что приводит к быстрому росту энергопотребления сети. «Индустрия ИКТ, похоже, стоит перед сложным выбором – либо стать экологичнее, либо развиваться. Однако, мы убеждены в том, что отрасль может отказаться от выбора, одновременно двигаясь на пути к экологичности и развитию», – заявил г-н Пэн.

Peng Song, President of ICT Strategy & Marketing of Huawei, delivers a keynote speech

Г-н Пэн отметил, что совместное развитие экологической безопасности ИКТ и развитие ИКТ-технологий возможны при достижении правильного баланса между энергоэффективностью, использованием возобновляемых источников энергии и пользовательским опытом. Компания Huawei представит решения, воплощающие этот подход, на MWC Barcelona 2023, с тем, чтобы проложить путь к экологически безопасному развитию сетей инфраструктуры ИКТ.

Что касается энергоэффективности, Huawei выступает за то, чтобы расширить фокус внимания с простого повышения энергоэффективности сети на сокращение абсолютного энергопотребления. Использование технологии многомерного отключения в условиях низкой нагрузки позволяет обеспечить интеллектуальное отключение по различным параметрам, таким как частота, время, канал и мощность. В то же время, в условиях сверхнизкой нагрузки, оборудование может быть переведено в режим глубокого покоя. Например, новые материалы и процессы могут использоваться для решения проблем конденсации и низких температур при отключении оборудования AAU. Это позволяет модулю питания независимо оставаться в режиме ожидания, что означает, что энергопотребление AAU при чрезвычайно низкой нагрузке может быть снижено с 300 Вт до менее чем 10 Вт.

Что касается возобновляемых источников энергии, компания призывает к расширению фокуса от масштабов внедрения экологически чистой энергии до эффективного использования возобновляемых источников энергии. Для повышения точности использования возобновляемых источников энергии можно перейти от политики, ориентированной на конкретные сети, к политике, ориентированной на конкретные участки. Кроме того, время, требуемое для интеллектуального планирования, можно сократить с дней до минут, что позволяет максимально повысить экономические и экологические выгоды от использования возобновляемых источников энергии. Можно получить многомерную информацию об объектах, включая погоду, цену на электроэнергию, состояние аккумулятора и объем обслуживания, а интеллектуальные алгоритмы планирования позволяют максимизировать энергоэффективность и доступность электроэнергии в зависимости от нагрузки, минимизируя при этом общую стоимость электроэнергии.

Что касается пользовательского опыта, Huawei предлагает сосредоточить внимание не только на энергосбережении сети и обеспечении ключевых показателей эффективности (КПЭ), но также и на обеспечении качества обслуживания пользователей. Оптимальная политика энергосбережения может быть принята в соответствии с различными сетевыми сценариями. В сценариях с низким уровнем трафика базовые КПЭ сети гарантируют максимальное энергосбережение, в то время как в условиях с высоким уровнем трафика гарантируется удобство пользователей. Подходы, основанные на опыте, заменяются подходами, основанными на обработке данных, что позволяет разрабатывать стратегии энергосбережения за считанные минуты и обеспечивать оптимизацию за миллисекунды.

Г-н Пэн подчеркнул, что компания Huawei постоянно совершенствует свои экологически безопасные решения, полагаясь на убежденность в потенциале трех вышеупомянутых сфер, и запустила решение Huawei Green 1-2-3 solution. В рамках этого решения термин «1» означает один индекс построения экологически чистой сети; «2» означает акцент на двух сценариях: высокая энергоэффективность и сверхнизкое энергопотребление; «3» означает систематическое трехуровневое решение, охватывающее объекты, сети и операции. Г-н Пэн завершил свою речь, подчеркнув готовность Huawei сотрудничать с операторами по всему миру в целях достижения баланса между экологичностью и развитием для ускорения развития экологичных ИКТ.

MWC Barcelona 2023 будет проходить с 27 февраля по 2 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представит свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1. Совместно с международными операторами, отраслевыми специалистами и лидерами общественного мнения, мы займемся такими темами, как бизнес-успех 5 G, возможности 5.5 G, экологичное развитие, цифровая трансформация и наша концепция использования бизнес-плана GUIDE для закладки фундамента для 5.5 G и развития успеха 5 G для еще большего процветания. Более подробная информация представлена на сайте компании: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2009910/Peng_Song.jpg

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