Ekologia i rozwój, wybór braku konieczności wyboru: Huawei wprowadza rozwiązanie Green 1-2-3

BARCELONA, Hiszpania, 1 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- W Barcelonie odbyło się dzisiaj wydarzenie Huawei Green ICT Summit. Peng Song, prezes działu strategii i marketingu ICT w Huawei wygłosił przemówienie pt. „Ekologia i rozwój, wybór braku konieczności wyboru". Peng Song wskazał, że nadchodzi wielki przełom w zakresie sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja przynosi operatorom nowe korzyści i możliwości. Wymaga również jednak lepszej infrastruktury teleinformatycznej (ICT) ze względu na wyższą przepustowość i zwiększoną moc obliczeniową, co skutkuje dynamicznym wzrostem zużycia energii w ramach sieci. „Wydaje się, że branża ICT stoi przed trudnym wyborem pomiędzy ekologicznymi rozwiązaniami albo rozwojem. Uważamy jednak, że sektor ten może wybrać opcję braku wyboru i jednocześnie stać się bardziej ekologicznym i zapewnić sobie rozwój" - powiedział Peng.

Peng wskazał, że równoległe wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w sektorze ICT i jego rozwój jest możliwy, jeśli uzyskamy odpowiednią równowagę pomiędzy wydajnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i doświadczeniami użytkowników. Podczas MWC Barcelona 2023 firma Huawei przedstawi rozwiązania odzwierciedlające tę strategię, która przygotowuje grunt pod ekologiczny rozwój sieci infrastruktury ICT.

Pod względem wydajności energetycznej Huawei rozszerza pole zainteresowań, nie poprzestając na poprawie wydajności energetycznej, lecz również podejmując działania na rzecz ograniczenia bezwzględnego zużycia energii. Przy zastosowaniach o niewielkim obciążeniu możliwe jest zastosowanie wielowymiarowej technologii wyłączania, aby umożliwić inteligentne wyłączanie w wielu wymiarach jak częstotliwość, czas, kanał i zasilanie. Równocześnie w przypadku zastosowań o bardzo małym obciążeniu urządzenia mogą przejść w tryb głębokiego uśpienia. Na przykład można zastosować nowe materiały i procesy w celu rozwiązania problemu kondensacji i niskich temperatur przy wyłączeniu aktywnej anteny AAU. Pozwala to na pozostawienie modułu zasilania w trybie stand-by, co oznacza, że zużycie energii przez antenę AAU w okresach bardzo niskiego obciążenia może zostać obniżone z 300 W do mniej niż 10 W.

Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, firma apeluje o poszerzenie pola zainteresowań, od uruchomienia ekologicznych źródeł zasilania po wydajne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przejście od polityki mającej zastosowanie do sieci do strategii mającej zastosowanie do konkretnej lokalizacji może zostać przeprowadzone w celu poprawy precyzji we wprowadzeniu odnawialnych źródeł energii. Ponadto niezbędny czas na inteligentne planowanie może zostać skrócony z dni do minut, maksymalizując tym samym korzyści ekonomiczne i środowiskowe odnawialnych źródeł energii. Możliwe jest uzyskanie wielowymiarowych danych dotyczących danej lokalizacji, takich jak warunki pogodowe, ceny energii elektrycznej, stan akumulatora i wolumen usług, a algorytmy inteligentnego planowania mogą maksymalizować wydajność produkcji energii i jej dostępność w oparciu o obciążenie, minimalizując ogólne koszty energii elektrycznej.

W odniesieniu do doświadczeń użytkownika, Huawei proponuje, aby nie koncentrować się wyłącznie na oszczędnościach energii zasilającej sieć i osiąganiu wyznaczonych kluczowych wskaźników wydajności (KPI), lecz rozszerzyć działania na zapewnienie poprawy doświadczeń użytkownika. Można wprowadzić politykę optymalnych oszczędności energii zgodnie z różnymi zastosowaniami sieci. W przypadku niewielkiego ruchu sieciowego gwarantowane są podstawowe wskaźniki KPI ukierunkowane na maksymalizację oszczędności energii, podczas gdy zastosowania wymagające dużego ruchu sieciowego obejmują gwarancję doświadczeń użytkownika. Podejście oparte na doświadczeniu jest przekształcane w podejście oparte na danych, pozwalając na generowanie strategii oszczędności energii w zaledwie kilka minut i na uzyskanie strategii optymalizacji w kilka milisekund.

Peng podkreślił, że Huawei w sposób iteracyjny modernizuje swoje ekologiczne rozwiązania zgodnie z wiarą w potencjał wyżej wymienionych trzech obszarów i wprowadza rozwiązanie Huawei Green 1-2-3. W ramach tego rozwiązania „1" odnosi się do jednego wskaźnika budowy ekologicznych sieci, „2" odnosi się na koncentracji na dwóch scenariuszach: wysokiej wydajności energetycznej i bardzo niskim zużyciu energii, a „3" oznacza systematyczne trójwarstwowe rozwiązanie obejmujące lokalizację, sieci i eksploatację. Peng podsumował swoje przemówienie, podkreślając chęć współpracy pomiędzy firmą Huawei i operatorami z całego świata w celu uzyskania równowagi pomiędzy ochroną środowiska a rozwojem w celu przyspieszenia rozwoju ekologicznych rozwiązań ICT.

