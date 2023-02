"Green & Development, escolhendo não escolher": Huawei lança a solução "Green 1-2-3"

BARCELONA, Espanha, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Huawei Green ICT Summit foi realizado hoje em Barcelona. Peng Song, presidente de estratégia de TIC e Marketing da Huawei, fez um discurso intitulado "Green & Development, escolhendo não escolher". Peng destacou que um Big Bang da IA está em andamento. A IA traz novos benefícios e oportunidades para os operadores. No entanto, ela também requer uma melhor infraestrutura das TICs, devido à maior largura de banda e maior poder computacional, levando a um rápido aumento no consumo de energia de rede. "O setor de TICs parece enfrentar a difícil escolha de se tornar verde ou se desenvolver. No entanto, nós acreditamos que o setor pode optar por não escolher e, em vez disso, se tornar verde e se desenvolver simultaneamente", disse Peng.

Peng destacou que as TIC verdes e o desenvolvimento das TICs simultâneos é possível se o equilíbrio certo for atingido entre eficiência energética, utilização de energia renovável e experiência do usuário. No MWC Barcelona 2023, a Huawei lançará soluções que incorporam essa abordagem para abrir o caminho para o desenvolvimento verde de redes de infraestrutura de TICs.

Em termos de eficiência energética, a Huawei defende a expansão do foco de apenas melhorar a eficiência energética da rede para também reduzir o consumo absoluto de energia. Em cenários de carga de luz, a tecnologia de desligamento multidimensional pode ser empregada para permitir o desligamento inteligente em diferentes dimensões, como frequência, tempo, canal e potência. Enquanto isso, em cenários de carga ultraleve, os equipamentos podem ser colocados em modo de dormência profunda. Por exemplo, novos materiais e processos podem ser utilizados para resolver problemas de condensação e de baixa temperatura quando o hardware AAU desliga. Assim, o módulo de potência permanecerá em espera de forma independente, o que significa que o consumo de energia do AAU durante uma carga extremamente leve pode ser reduzido de 300w para menos de 10w.

Em termos de energia renovável, a empresa pede uma expansão de foco da escala da implementação de energia verde ao uso eficiente de energia renovável. Uma atualização das políticas específicas de rede para políticas específicas de unidade pode ser realizada para melhorar a precisão da implementação de energia renovável. Além disso, o tempo necessário para o agendamento inteligente pode ser reduzido de dias para minutos, maximizando os benefícios econômicos e ambientais da energia renovável. Informações multidimensionais do local, como clima, preço de eletricidade, status da bateria e volume de serviço podem ser obtidas, e algoritmos inteligentes de agendamento podem maximizar a eficiência da geração de energia e a disponibilidade de energia baseada em carga, ao mesmo tempo em que minimizam o custo geral de energia.

Em termos de experiência do usuário, a Huawei propõe que o foco não seja apenas na economia de energia da rede e na garantia de KPIs, mas que também se estenda à garantia de experiência do usuário. As políticas ideais de economia de energia podem ser adotadas de acordo com diferentes cenários de rede. Em cenários de baixo tráfego, os KPIs básicos de rede têm a garantia de maximizar a economia de energia, enquanto a experiência do usuário é garantida em cenários de alto tráfego. As abordagens de experiência estão sendo atualizadas para abordagens de dados, permitindo que as políticas de economia de energia sejam geradas em minutos, e as políticas de otimização sejam entregues em milissegundos.

Peng enfatizou que a Huawei atualiza suas soluções ecológicas constantemente de acordo com suas crenças no potencial das três áreas mencionadas acima, e lançou a solução "Huawei Green 1-2-3". Nessa solução, "1" refere-se a um índice para construção de redes verdes; "2", ao foco em dois cenários: alta eficiência energética e consumo ultrabaixo de energia; e "3" refere-se a uma solução sistemática de três camadas que abrange locais, redes e operações. Peng encerrou seu discurso destacando a disposição da Huawei de trabalhar com operadoras em todo o mundo para encontrar um equilíbrio entre tornar-se verde e se desenvolver a fim de acelerar o desenvolvimento de TICs ecológicas.

O MWC Barcelona 2023 será realizado de 27 de fevereiro a 2 de março em Barcelona, Espanha. A Huawei apresentará seus produtos e soluções no estande 1H50 no Fira Gran Via Hall 1. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e líderes da área, nós mergulharemos em tópicos como o sucesso comercial do 5G, as oportunidades para o 5,5G, o desenvolvimento verde, a transformação digital e a nossa visão de como usar o plano de negócios GUIDE para estabelecer as bases para o 5,5G e ampliar o sucesso do 5G para uma prosperidade ainda maior. Para mais informações, acesse https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

