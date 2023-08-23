Д-р Денлингер станет новым директором NCCN после ухода д-ра Карлсона на пенсию

Д-р Денлингер имеет долгую историю глобального лидерства в области онкологической помощи в рамках NCCN и за пределами. Она стала лауреатом премии NCCN Young Investigator Awardee в 2012 году и получила премию NCCN Rodger Winn в 2018 году за исключительное лидерство, стремление и приверженность делу разработки руководящих принципов документа NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology(NCCN Guidelines®). До того как в январе 2021 года она была назначена главным научным сотрудником NCCN, она была председателем комиссии NCCN Guidelines® по выживаемости (должность, которую ранее занимал д-р Карлсон), а также работала в Группе по первичным онкологическим заболеваниям костей, пищевода/желудка и скрытых заболеваний, групп по онкологии пожилых людей, в редколлегии JNCCN — журнала National Comprehensive Cancer Network, в многочисленных комитетах по сводкам и научным обзорам, а также участвовала в разработке NCCN Harmonized Guidelines™ для стран Африки к югу от Сахары.

С момента своего прихода в NCCN она обеспечила организационное руководство, возглавила пилотные программы по подготовке Health Equity Report Card, осуществляла контроль за получением субсидий на проведение онкологических исследований в рамках программыNCCN Oncology Research Program (ORP) и поддерживала информационную деятельность NCCN по совершенствованию онкологической помощи и политики по всему миру. Д-р Денлингер также осуществляла надзор разработки документов NCCN Drugs & Biologics Compendium (NCCN Compendium®), NCCN Biomarkers Compendium® и Библиотеки шаблонов химиотерапии NCCN (NCCN Templates®).

«Д-р Денлингер — идеальный человек для продолжения впечатляющей и продолжительной работы доктора Карлсона по руководству этой ведущей онкологической организации, — заявил Джон У. Свитенхэм, доктор медицины, FRCP, FACP, FASCO, профессор медицины и заместитель директора по клиническим вопросам онкологической сети в Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center в UT Southwest; председатель совета директоров NCCN. — Она демонстрирует давнюю карьерную приверженность улучшению результатов и опыта для всех онкологических больных. Д-р Денлингер любима всеми в NCCN и в более широком онкологическом сообществе. Ее неустанные усилия и превосходное качество лечения пациентов, продвижение новых исследований, налаживание партнерских отношений и защита наших интересов на Капитолийском холме помогут NCCN продолжать определять и развивать высококачественную, высокоценную и ориентированную на пациента онкологическую помощь по всему миру в ближайшие годы».

Д-р Денлингер ранее занимала должность руководителя отделения желудочно-кишечной медицинской онкологии; заместителя директора программы разработки лекарственных средств на ранних этапах, фаза 1; директора Программы выживаемости; и доцента Департамента гематологии/онкологии. Сейчас она продолжает работать временным преподавателем в Fox Chase Cancer Center — медицинской организации, входящей в NCCN.

Д-р Денлингер окончила совместную программу обучения в колледже Нью-Джерси и Медицинской школе Ратгерс-Нью-Джерси, после чего прошла интернатуру в медицинском центре Маунт Синай, а также работала научным сотрудником по гематологии/онкологии в Fox Chase Cancer Center/Temple University Hospital. Она является автором сотен статей и резюме клинических исследований и получила множество наград от организаций, включая американские Society of Clinical Oncology (ASCO) Foundation и American College of Physicians.

В качестве генерального директора д-р Denlinger будет осуществлять надзор за более чем 150 сотрудниками глобальной штаб-квартиры NCCN, расположенной неподалеку от Филадельфии, штат Пенсильвания. Эта работа включает в себя ведение библиотеки NCCN Guidelines — признанного стандарта для клинических рекомендаций и политики в области лечения онкологических заболеваний, а также самые подробные и часто обновляемые руководящие принципы клинической практики, доступные в любой области медицины. Кроме того, она будет руководить программами, направленными на развитие глобального сотрудничества, проведение новых онкологических исследований, рецензируемых публикаций, получение информации о пациентах и проведение политики в области раковых заболеваний.

«Я хотела стать врачом с первого класса и онкологом с средней школы. Я на своем опыте испытала, что это значит, когда близкие вам люди сталкиваются с раком как на ранней стадии, так и на поздних стадиях заболевания — заявила д-р Денлингер. В течение многих лет, когда я встречалась с пациентами, проводила клинические исследования и помогала обновлять международные научно обоснованные стандарты лечения, я наблюдала огромный прогресс в лечении онкологических заболеваний и его результатах. Я стремлюсь продолжать свою деятельность там, где могу принести максимальную пользу наибольшему числу людей, и именно поэтому для меня большая честь и радость принять роль генерального директора NCCN. Я благодарна д-ру Карлсону — а также Совету директоров NCCN и всем моим коллегам — за эту возможность».

Наследие совершенствования и содействия качественной, эффективной, справедливой и доступной онкологической помощи

Д-р Карлсон впервые объявил о своих планах уйти в отставку в январе 2023 года, спустя десять лет после того, как он возглавил NCCN. На момент своего вступления в свою должность, NCCN распространял 58 рекомендаций NCCN® и 11 рекомендаций NCCN для пациентов®. Под руководством д-ра Карлсона программы клинической информации расширилось до 84 рекомендаций NCCN, где представлены самые последние данные и экспертный консенсус по лечению почти всех видов рака, а также скрининг, профилактика и поддержка. Библиотека рекомендаций NCCN для пациентов теперь содержит 67 простых в чтении книг, позволяющих людям с онкологическими заболеваниями и ухаживающими за ними лицами получать информацию, необходимую им для принятия обоснованного решения о лечении.

За последнее десятилетие также значительно расширилось использование рекомендаций NCCN. Рекомендации скачивались 4,4 миллиона раз в течение 2012 года; это число выросло до 13,3 миллиона скачиваний в 2022 году. Доступ к этим бесплатным ресурсам предоставляется более чем 1,7 миллионам зарегистрированных пользователям, почти половина из которых расположена за пределами Соединенных Штатов.

Д-р Карлсон по состоянию на апрель 2023 года расширил членство в программе NCCN с элитных 21 академических учреждений по борьбе с раком до 33 элитных научных центров по всей территории Соединенных Штатов. За время его пребывания в должности число сотрудников в штаб-квартире NCCN также удвоилось.

«Мы всегда будем благодарны за увлеченность и опыт д-ра Карлсона, которые он принес в роли генерального директора NCCN, а также огромную пользу в жизни больных раком и их близких по всему миру за свою беспримерную карьеру, — заявил д-р Свитенхэм. — Он сочетал твердую приверженность совершенству с равной неизменной приверженностью доброте и сочувствию. Это было особенно заметно в его работе с местными экспертами, направленной на повышение доступности рекомендаций NCCN в странах и регионах с различными уровнями ресурсов. Кроме того, д-р Карлсон лично возглавил успешную кампанию Just Bag It, направленную на повышение безопасности обращения с химиотерапией. Он следил за развитием работы NCCN по борьбе за равенство в области онкологической помощи, а также за включением уважительного, учитывающего гендерную идентичность языка во всем тексте рекомендаций NCCN. Кроме того, за время его пребывания в должности существенно возросло признание и влияние NCCN в отношении национальной и глобальной политики в области онкологической помощи».

«Я очень рад приветствовать д-ра Денлингер на посту нового генерального директора NCCN и с нетерпением жду дальнейшего развития NCCN на основе наших многочисленных и многолетних успехов, помогающих всем онкологическим больным жить лучше, — заявил д-р Карлсон. — Для нас большая честь работать со многими преданными своему делу коллегами, пациентами и сторонниками в целях глубокого улучшения доступа к высококачественной онкологической помощи на протяжении многих лет».

Д-рДенлингер вступит в должность генерального директора NCCN 9 октября 2023 года.

Информация о National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, специализирующихся на лечении пациентов, проведении исследований и образовательной деятельности. NCCN стремится к совершенствованию и облегчению качественной, эффективной, результативной и доступной онкологической помощи для улучшения качества жизни пациентов. В документе NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) представлены прозрачные, экспериментально доказанные и основанные на единодушном мнении экспертов рекомендации по лечению и профилактике онкологических заболеваний и оказанию поддерживающих услуг. Они являются признанным стандартом для клинических показаний и мероприятий по лечению рака, а также наиболее исчерпывающими и часто обновляемыми клиническими рекомендациями, доступными в любой области медицины. В документе NCCN Guidelines for Patients® предоставлена экспертная информация о лечении рака с целью информирования и расширения возможностей пациентов и ухаживающих за ними лиц при поддержке NCCN Foundation®. NCCN также совершенствует такие направления, как повышение квалификации специалистов, глобальные программы, политика, сотрудничество в исследовательской работе и издательская деятельность в сфере онкологии. Более подробная информация представлена на сайте NCCN.org.

Контакты для прессы:

Рейчел Дарвин (Rachel Darwin)

267-622-6624

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2187817/NCCN_Denlinger_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2187818/National_Comprehensive_Cancer_Network_CarlsonR_3.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

SOURCE National Comprehensive Cancer Network