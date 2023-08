Dr Crystal S. Denlinger, MD, FACP, est nommée PDG du National Comprehensive Cancer Network ; Dr Robert W. Carlson, MD, prend sa retraite après plus de 10 ans à la tête de l'association internationale d'oncologie

Dr Denlinger a une longue histoire de leadership en matière de soins du cancer au niveau mondial au sein du NCCN et au-delà. Elle a été nommée lauréate du NCCN Young Investigator Awardee en 2012 et a reçu le NCCN Rodger Winn Award en 2018 pour avoir illustré le leadership, le dynamisme et l'engagement au service de l'élaboration des recommandations pour la pratique clinique en oncologie du NCCN ( NCCN Guidelines ®). Avant d'être nommée responsable scientifique en janvier 2021, elle a présidé le groupe d'experts des recommandations du NCCN® pour la survie (un rôle précédemment occupé par le Dr Carlson), et a siégé au groupe d'experts des cancers osseux, œsophagiens/gastriques et des cancers primaires occultes, au groupe d'experts en oncologie des personnes âgées, au comité de rédaction du JNCCN—Journal of the National Comprehensive Cancer Network, à de nombreux comités d'examen des résumés et des documents scientifiques, et a participé aux travaux du NCCN sur les recommandations harmonisées du NCCN ™ pour l'Afrique sub-saharienne.

Depuis qu'elle a rejoint le NCCN à plein temps, elle a fourni des conseils organisationnels, dirigé des programmes pilotes pour le Health Equity Report Card, supervisé la facilitation des subventions de recherche en oncologie par le biais du NCCN Oncology Research Program (ORP), et a défendu les efforts de sensibilisation du NCCN pour améliorer les soins et la politique en matière de cancer dans le monde entier. Le Dr Denlinger a également supervisé le NCCN Drugs & Biologics Compendium (NCCN Compendium®), le NCCN Biomarkers Compendium® et la bibliothèque des modèles d'ordonnance de chimiothérapie du NCCN (NCCN Templates®).

« Dr Denlinger est la personne idéale pour poursuivre le travail impressionnant et durable du Dr Carlson à la tête de cette organisation d'oncologie de premier plan », a déclaré Dr John W. Sweetenham, MD, FRCP, FACP, FASCO, professeur de médecine et directeur associé des affaires cliniques du réseau de cancérologie au Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center de l'UT Southwestern ; président du conseil d'administration du NCCN. « Elle s'est engagée tout au long de sa carrière à améliorer les résultats et les expériences de toutes les personnes atteintes d'un cancer. Dr Denlinger est très appréciée au sein du NCCN et de l'ensemble de la communauté oncologique. Ses efforts inlassables et son excellence dans le traitement des patients, l'avancement de nouvelles recherches, l'établissement de partenariats et la défense des intérêts au Capitole aideront le NCCN à continuer de définir et de faire progresser les soins oncologiques de haute qualité, de grande valeur et centrés sur le patient à l'échelle mondiale pour les années à venir »

Dr Denlinger a précédemment occupé les fonctions de chef du service d'oncologie médicale gastro-intestinale, de directeur adjoint du programme de phase 1 de développement précoce des médicaments, de directrice du programme de survie et de professeur associé au sein du département d'hématologie et d'oncologie. Elle continue aussi de faire partie du corps académique auxiliaire du Fox Chase Cancer Center, une institution membre du NCCN .

Dr Denlinger est diplômée d'un programme combiné BS/MD au College of New Jersey et à la Rutgers New Jersey Medical School, suivi d'une résidence en médecine interne au Mount Sinai Medical Center, et d'une bourse en hématologie/oncologie au Fox Chase Cancer Center/Temple University Hospital. Elle est l'auteur de centaines d'articles et de résumés de recherche clinique et a reçu de nombreux prix décernés par des organisations telles que la Fondation de la Société américaine d'oncologie clinique (ASCO) et le Collège américain des médecins.

En tant que PDG, Dr Denlinger supervisera un personnel de plus de 150 employés au siège mondial du NCCN, situé juste à côté de Philadelphie, en Pennsylvanie. Son travail consistera notamment à gérer la bibliothèque des recommandations du NCCN, qui constituent la norme reconnue en matière d'orientation clinique et de politique de prise en charge du cancer, ainsi que les recommandations pour la pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour dans tous les domaines de la médecine. Elle dirigera et supervisera également des programmes visant à promouvoir les collaborations mondiales, les nouvelles recherches en oncologie, les publications évaluées par les pairs, l'information des patients et la politique de lutte contre le cancer.

« Je voulais être médecin depuis que j'étais en CP et oncologue depuis le lycée. J'ai fait l'expérience directe de ce que signifie être aux côtés d'un être cher lorsqu'il est confronté à un cancer, qu'il soit à un stade précoce ou avancé », a déclaré Dr Denlinger. « Au cours des années où j'ai vu des patients, géré des essais cliniques et contribué à la mise à jour des normes internationales de soins fondées sur des données probantes, j'ai constaté des progrès considérables dans le traitement du cancer et dans les résultats obtenus. Je suis impatiente de continuer à servir là où je peux faire le plus de bien au plus grand nombre de personnes. C'est pourquoi je suis si honoré et enthousiaste d'accepter le rôle de PDG du NCCN. Je suis reconnaissante au Dr Carlson, ainsi qu'au conseil d'administration du NCCN et à tous mes collègues, de m'avoir offert cette opportunité. »

Un héritage pour améliorer et faciliter la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins en cancérologie

Dr Carlson a annoncé pour la première fois son intention de prendre sa retraite en janvier 2023, dix ans après avoir pris la tête du NCCN. Au moment où il a pris ses fonctions, le NCCN maintenait 58 recommandations du NCCN® et 11 recommandations du NCCN pour les patients®. Sous la direction du Dr Carlson, le programme d'information clinique s'est étendu à 84 recommandations du NCCN, partageant les preuves les plus récentes et le consensus des experts pour le traitement de presque tous les types de cancer, ainsi que pour le dépistage, la prévention et les soins d'accompagnement. La bibliothèque des recommandations du NCCN pour les patients contient désormais 67 livres faciles à lire qui donnent aux personnes atteintes d'un cancer et à leurs soignants les informations dont ils ont besoin pour faire des choix de traitement éclairés.

L'utilisation des recommandations du NCCN a également augmenté de manière significative au cours de la dernière décennie. Les recommandations nt été téléchargées 4,4 millions de fois en 2012 ; ce chiffre est passé à 13,3 millions en 2022. Ces ressources gratuites sont consultées par plus de 1,7 million d'utilisateurs enregistrés, dont près de la moitié se trouvent en dehors des États-Unis.

Le Dr Carlson a fait passer le nombre de membres du NCCN de 21 établissements universitaires d'élite spécialisés dans le cancer à ses débuts à 33 centres universitaires d'élite à travers les États-Unis en avril 2023. Le nombre d'employés au siège mondial du NCCN a également doublé au cours de son mandat.

« Nous serons toujours reconnaissants au Dr Carlson pour la passion et l'expertise qu'il a apportées au rôle de PDG du NCCN et pour l'énorme impact qu'il a eu dans la vie des personnes atteintes de cancer et de leurs proches partout dans le monde au cours de son incomparable carrière », a déclaré le Dr Sweetenham. « Il a associé un engagement inébranlable en faveur de l'excellence à un engagement tout aussi inébranlable en faveur de la bonté et de la compassion. Cela a été particulièrement visible dans son travail de partenariat avec des experts locaux pour rendre les lignes directrices du NCCN plus accessibles dans les pays et les régions ayant des niveaux de ressources différents. Le Dr Carlson a également été le fer de lance de la campagne « Just Bag It » visant à améliorer la sûreté en matière de manipulation des chimiothérapies. Il a supervisé le travail croissant du NCCN pour lutter pour l'équité dans les soins du cancer et l'inclusion d'un langage respectueux et affirmant le genre dans les lignes directrices du NCCN. La reconnaissance et l'influence du NCCN en ce qui concerne la politique nationale et mondiale en matière de soins contre le cancer ont également augmenté de façon spectaculaire pendant son mandat. »

« Je suis ravi d'accueillir le Dr Denlinger en tant que nouvelle PDG du NCCN et je me réjouis de voir le NCCN continuer à s'appuyer sur ses nombreux succès de longue date pour aider toutes les personnes atteintes d'un cancer à vivre une vie meilleure », a déclaré le Dr Carlson. « Ce fut un immense honneur de travailler avec autant de collègues dévoués, de patients et de défenseurs pour améliorer profondément l'accès à des soins anticancéreux de haute qualité au fil des ans. »

Le Dr Denlinger assumera le rôle de PDG du NCCN le 9 octobre 2023.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®) est une alliance à but non lucratif de centres anticancéreux de premier plan consacrés aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à améliorer et à faciliter la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins contre le cancer afin que tous les patients puissent vivre mieux. Les directives du NCCN en matière de pratique clinique en oncologie (NCCN Guidelines®) fournissent des recommandations transparentes, fondées sur des preuves, issues d'un consensus d'experts, pour le traitement du cancer, la prévention et les services de soutien. Elles constituent la norme reconnue en matière d'orientation clinique et de politique de gestion du cancer et les directives de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les NCCN Guidelines for Patients® fournissent des informations spécialisées concernant le traitement du cancer pour informer et donner des moyens d'action aux patients et aux soignants grâce au soutien de la NCCN Foundation ®. Le NCCN fait également progresser la formation continue, des initiatives mondiales, les politiques ainsi que la collaboration et la publication pour la recherche en oncologie. Consultez le site NCCN.org pour en savoir plus.

Contact pour les médias :

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187817/NCCN_Denlinger_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187818/National_Comprehensive_Cancer_Network_CarlsonR_3.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

SOURCE National Comprehensive Cancer Network