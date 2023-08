Crystal S. Denlinger, MD, FACP, nomeada nova CEO da National Comprehensive Cancer Network; Robert W. Carlson, MD, se aposenta após mais de 10 anos liderando a organização global sem fins lucrativos de oncologia

A Dra. Denlinger tem um longo histórico de liderança global no tratamento do câncer com a NCCN e além. Ela foi nomeada como recipiente do Prêmio NCCN Young Investigator em 2012 e recebeu o Prêmio NCCN Rodger Winn em 2018 por exemplificar liderança, determinação e compromisso no serviço de desenvolvimento das Diretrizes de Prática Clínica em Oncologia da NCCN (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology,NCCN Guidelines®). Antes de ser nomeada diretora científica, ela foi presidente do Painel de Diretrizes da NCCN para Sobrevivência (NCCN Guidelines® Panel for Survivorship) , um cargo anteriormente exercido pelo Dr. Carlson, atuou no Painel de Diretrizes para Câncer Ósseo, Esofágico/Gástrico e Cânceres Primários Ocultos, no Painel de Oncologia para Adultos Idosos, no Conselho Editorial do JNCCN — Journal of the National Comprehensive Cancer Network e em diversos comitês de revisão científica e de resumos, e participou dos trabalhos da NCCN sobre as Diretrizes Harmonizadas da NCCN (NCCN Harmonized Guidelines™) para a África Subsaariana.

Desde que se juntou à NCCN em tempo integral, ela tem fornecido orientação organizacional, liderado programas piloto para o Relatório de Equidade em Saúde (Health Equity Report Card), supervisionado a facilitação de subsídios de pesquisa em oncologia por meio do Programa de Pesquisa em Oncologia (ORP) da NCCN e tem sido uma defensora dos esforços de divulgação da NCCN para melhorar o cuidado e a política do câncer em todo o mundo. A Dra. Denlinger também supervisionou o Compêndio de Medicamentos e Produtos Biológicos da NCCN (NCCN Drugs & Biologics Compendium, NCCN Compêndium®), o Compêndio de Biomarcadores da NCCN (NCCN Biomarkers Compendium)® e a biblioteca de Modelos de Pedidos de Quimioterapia da NCCN (NCCN Chemotherapy Order Templates, NCCN Templates®).

"A Dra. Denlinger é a pessoa perfeita para continuar o trabalho impressionante e duradouro do Dr. Carlson, liderando esta importante organização de oncologia", disse John W. Sweetenham, MD, FRCP, FACP, FASCO, professor de medicina e diretor associado de assuntos clínicos da rede de combate ao câncer no Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center da UT Southwestern; presidente do Conselho de Administração da NCCN. "Ela tem demonstrado um compromisso ao longo de sua carreira com a melhoria de resultados e experiências para todas as pessoas com câncer. A Dra. Denlinger é adorada em toda a NCCN e em toda a comunidade oncológica. Seus esforços incansáveis e excelência no tratamento de pacientes, no avanço de novas pesquisas, na formação de parcerias e na defesa de interesses perante o Capitólio ajudarão a NCCN a continuar a definir e promover o tratamento do câncer de alta qualidade, alto valor e centrado no paciente nos próximos anos".

A Dra. Denlinger anteriormente atuou como chefe de oncologia médica gastrointestinal; vice-diretora do Programa de Desenvolvimento Precoce de Medicamentos da Fase 1 (Early Drug Development Phase 1 Program); diretora do Programa de Sobrevivência (Survivorship Program); e professora associada do Departamento de Hematologia/Oncologia (e continua como Docente Adjunta) no Fox Chase Cancer Center, uma Instituição Membro da NCCN.

A Dra. Denlinger se formou em um programa combinado de graduação e medicina (BS/MD) no The College of New Jersey e na Rutgers New Jersey Medical School, seguido por uma residência em medicina interna no Mount Sinai Medical Center e uma bolsa em hematologia/oncologia no Fox Chase Cancer Center/Temple University Hospital. Ela é autora de centenas de artigos e resumos de pesquisas clínicas e recebeu inúmeros prêmios de organizações que incluem a AmericanSociety of Clinical Oncology (ASCO) Foundation e o American College of Physicians.

Como CEO, a Dra. Denlinger supervisionará uma equipe de mais de 150 funcionários na sede global da NCCN, localizada nos arredores de Filadélfia, na Pensilvânia. O trabalho inclui a manutenção da biblioteca das NCCN Guidelines — o padrão reconhecido para orientação clínica e políticas de gerenciamento de câncer, e as diretrizes de práticas clínicas mais abrangentes e frequentemente atualizadas disponíveis em qualquer área da medicina. Ela também liderará e supervisionará programas que promovem colaborações globais, novas pesquisas em oncologia, publicação revisada por pares, informações sobre pacientes e política relacionadas ao câncer.

"Eu queria ser médica desde a primeira série e oncologista desde o ensino médio. Eu vivenciei em primeira mão o que significa estar presente para um ente querido enquanto ele enfrenta o câncer, tanto em estágios iniciais quanto em doenças avançadas", disse a Dra. Denlinger. "Em meus anos de atendimento a pacientes, gerenciando ensaios clínicos e ajudando a atualizar os padrões internacionais de atendimento com base em evidências, observei um enorme progresso no tratamento e resultados do câncer. Estou ansiosa para continuar servindo onde eu possa fazer o melhor para o maior número de pessoas — e é por isso que estou tão honrada e animada em aceitar o papel de CEO na NCCN. Sou grata ao Dr. Carlson, bem como ao Conselho de Administração da NCCN e todos os meus colegas, por esta oportunidade".

Um legado de melhoria e facilitação de cuidados do câncer de qualidade, eficazes, equitativos e acessíveis

O Dr. Carlson anunciou pela primeira vez seus planos de se aposentar em janeiro de 2023, 10 anos após assumir o comando da NCCN. No momento em que ele assumiu o cargo, a NCCN mantinha 58 NCCN Guidelines® e 11 NCCN Guidelines for Patients®. Sob o comando do Dr. Carlson, o programa de informações clínicas expandiu para 84 NCCN Guidelines, compartilhando as mais recentes evidências e consenso de especialistas para tratar quase todos os tipos de câncer, bem como triagem, prevenção e cuidados de suporte. A biblioteca das NCCN Guidelines para pacientes agora contém 67 livros fáceis de ler, a fim de munir as pessoas com câncer e os cuidadores com as informações que precisam para fazer escolhas de tratamento informadas.

A utilização das NCCN Guidelines também cresceu significativamente na última década. As diretrizes foram baixadas 4,4 milhões de vezes durante o ano de 2012; esse número aumentou para 13,3 milhões em 2022. Esses recursos gratuitos são acessados por mais de 1,7 milhão de usuários diferentes; quase metade localizada fora dos Estados Unidos.

O Dr. Carlson aumentou a adesão à NCCN de 21 instituições acadêmicas de elite de defesa contra o câncer, no início de sua atuação, para 33 centros acadêmicos de elite nos Estados Unidos até abril de 2023. O número de funcionários na sede global da NCCN também dobrou durante sua gestão.

"Seremos gratos para sempre pela paixão e expertise que o Dr. Carlson trouxe como CEO da NCCN e a enorme diferença que ele fez na vida de pessoas com câncer e de seus entes queridos em todos os lugares ao longo de sua carreira incomparável", disse o Dr. Sweetenham. "Ele combinou o compromisso inabalável com a excelência com o compromisso igualmente inabalável com a gentileza e a compaixão. Isso ficou particularmente visível em seu trabalho em parceria com especialistas locais para tornar as NCCN Guidelines mais acessíveis em países e regiões com diferentes níveis de recursos. O Dr. Carlson também liderou pessoalmente a bem-sucedida campanha "Just Bag It" para melhorar o manejo seguro da quimioterapia. Ele supervisionou o crescente trabalho da NCCN na luta pela equidade no cuidado do câncer e a inclusão de linguagem respeitosa e afirmativa de gênero em todas as NCCN Guidelines. O reconhecimento e a influência da NCCN relacionados à política nacional e global de tratamento do câncer também aumentaram drasticamente durante sua gestão".

"Estou entusiasmado em receber a Dra. Denlinger como nova CEO da NCCN e espero ver a NCCN continuar a desenvolver nossos inúmeros e duradouros sucessos ajudando todas as pessoas com câncer a viver melhor", disse o Dr. Carlson. "Tem sido uma honra extrema trabalhar com tantos colegas, pacientes e defensores dedicados para melhorar profundamente o acesso ao tratamento do câncer de alta qualidade ao longo dos anos".

A Dra.Denlinger assumirá o papel de CEO da NCCN em 9 de outubro de 2023.

Sobre a National Comprehensive Cancer Network

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) é uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de defesa contra o câncer dedicados ao atendimento aos pacientes, pesquisa e educação. A NCCN dedica-se a melhorar e facilitar tratamentos de câncer de qualidade, eficazes, equitativos e acessíveis, para que todos os pacientes possam viver vidas melhores. As Diretrizes de Prática Clínica da NCCN em Oncologia (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, NCCN Guidelines®) oferecem recomendações transparentes, baseadas em evidências e o consenso de especialistas para o tratamento, prevenção e serviços de suporte ao câncer; elas são o padrão reconhecido para orientação clínica e política no gerenciamento do câncer e as diretrizes de prática clínica mais completas e frequentemente atualizadas disponíveis em qualquer área da medicina. As Diretrizes da NCCN para pacientes (NCCN Guidelines for Patients®) fornecem informações especializadas sobre o tratamento do câncer para informar e capacitar pacientes e cuidadores, por meio do apoio da NCCN Foundation®. A NCCN também promove a educação continuada, iniciativas globais, política e pesquisa, colaboração e publicação em oncologia. Acesse NCCN.org para mais informações.

