Разумная торговля волатильностью: беспрецедентный контроль с Smart Leverage от Bybit

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Bybit

26 Mar, 2024, 23:08 ET

Разумная торговля волатильностью: Bybit представляет Smart Leverage с беспрецедентным контролем без ликвидации

ДУБАЙ, ОАЭ, 27 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших по объему криптобирж в мире, рада объявить о запуске Smart Leverage, своего последнего структурированного продукта в рамках программы Bybit Earn, направленного на то, чтобы дать возможность криптотрейдерам воспользоваться рыночными возможностями, возникающими в преддверии предстоящего халвинга биткоина.

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Trade Volatility Smartly: Bybit Introduces Smart Leverage, Offering Users Unprecedented Control with No Liquidation
Trade Volatility Smartly: Bybit Introduces Smart Leverage, Offering Users Unprecedented Control with No Liquidation

Продукт Smart Leverage (разумный финансовый рычаг) позволяет трейдерам заключать сделки с высоким коэффициентом использования заемных средств (до 200) с полной защитой от ликвидации до даты расчета. Таким образом, пользователи могут торговать краткосрочной волатильностью Bitcoin (BTC) и Ether (ETH), не беспокоясь о внезапных изменениях цен, приводящих к закрытию их позиций.

Smart Leverage — это структурированный продукт без гарантированного возврата основной суммы, который позволяет трейдерам извлечь выгоду из резких ценовых движений, таких как V-образное восстановление. Позволяя трейдерам получать прибыль в любое время, этот продукт дает возможность пользователям повысить свою потенциальную доходность и упрощает торговлю волатильностью рынка.

Ключевые особенности Smart Leverage:

  • неприменение ликвидации до истечения срока действия: Smart Leverage позволяет трейдерам уверенно участвовать в торговле с высоким кредитным плечом, не опасаясь ликвидации;
  • получение прибыли в любое время: благодаря гибкости получения прибыли в любой момент в течение действия подписки Smart Leverage позволяет трейдерам использовать возможности и фиксировать прибыль по своему усмотрению;
  • нулевые сборы: преимуществом Smart Leverage для трейдеров является отсутствие комиссий, т. е. вся полученная прибыль гарантированно рассчитывается окончательно и может быть получена без вычетов.

«Мы рады представить Smart Leverage, единственное в своем роде предложение, которое укрепляет позиции Bybit как пионера в отрасли, — сказал Ben Zhou, co-founder и CEO компании Bybit. — Наш сверхбыстрый движок и удобный пользовательский интерфейс делают нас домом для трейдеров по всему миру, и мы постоянно предлагаем продукты мирового класса, чтобы лучше удовлетворять их потребности».

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших мировых криптобирж по объему с более чем 25 миллионами пользователей. Основанная в 2018 году, компания Bybit предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com 
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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2370484/Trade_Volatility_Smartly_Bybit_Introduces_Smart_Leverage_Offering_Users_Unprecedented.jpg 
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