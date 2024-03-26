Dalgalanmalarla Akıllıca İşlem Yapın: Bybit, Kullanıcılara Tasfiye Olmadan Benzersiz Kontrol Sunan Akıllı Kaldıraç'ı Tanıttı

DUBAI, BAE, 27 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Hacim bakımından dünyanın en büyük üç kripto borsasından biri olan Bybit, en yeni yapılandırılmış ürünü olan Akıllı Kaldıraç'ı duyurmanın heyecanını yaşıyor. Bybit Kazanç kapsamındaki en son yapılandırılmış ürünü, kripto yatırımcılarının yaklaşan Bitcoin Yarılanması beklentisiyle ortaya çıkan piyasa fırsatlarını yakalamaları için güçlendirmeyi hedefliyor.

Trade Volatility Smartly: Bybit Introduces Smart Leverage, Offering Users Unprecedented Control with No Liquidation

Akıllı kaldıraç, yatırımcıların anlaşma tarihine kadar tam tasfiye korumasıyla yüksek kaldıraçlı pozisyonlar (200x'e kadar) almalarına olanak tanır. Bu şekilde kullanıcılar, ani fiyat hareketlerinin pozisyonlarını kapatması konusunda endişelenmeye gerek kalmadan Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) için kısa vadeli dalgalanma ticareti yapabilirler.

Akıllı Kaldıraç, yatırımcıların V şeklindeki toparlanma gibi keskin fiyat hareketlerinden yararlanmasına olanak tanıyan, anapara korumalı olmayan yapılandırılmış bir üründür. Yatırımcıların istedikleri zaman kâr elde etmelerine olanak tanıyarak, kullanıcılar artık potansiyel getirilerini artırabilir ve piyasadaki dalgalanmalarla daha kolay bir şekilde ticaret yapabilirler.

Akıllı Kaldıraç'ın Temel Özellikleri:

Sona Ermeden Tasfiye Yapılamaz: Akıllı Kaldıraç, yatırımcıların tasfiye korkusu olmadan güvenle yüksek kaldıraçlı işlem yapabilmelerini sağlar.

Dilediğiniz Zaman Kâr Edin: Abonelik süresi boyunca herhangi bir noktada kâr elde etme esnekliği sunan Akıllı Kaldıraç, yatırımcıların fırsatları yakalamasına ve kazançları kendi takdirine göre kilitlemesine olanak tanır.

Sıfır Ücret: Akıllı Kaldıraç, yatırımcılara hiçbir ücret ödememe avantajı sunarak, kazanılan tüm getirilerin tam olarak formüle edilmesini ve kesinti olmadan yararlanılabilmesini sağlar.

Bybit'in Co-Founder ve CEO'su Ben Zhou, "Bybit'in sektördeki öncü konumunu güçlendiren benzersiz bir teklif olan Akıllı Kaldıraç'ı duyurmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. "Işık hızında eşleştirme motorumuz ve şık kullanıcı arayüzümüz bizi dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıların evi haline getiriyor ve onların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için sürekli olarak birinci sınıf ürünler sunuyoruz."

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 25 milyondan fazla kullanıcısı ile hacim bakımından dünyanın en büyük üç kripto borsasından biridir. 2018 yılında kurulan Bybit, kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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