Mit Volatilität klug handeln: Bybit führt Smart Leverage ein und bietet Nutzern eine beispiellose Kontrolle ohne Liquidation

DUBAI, VAE, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, eine der drei größten Kryptobörsen der Welt nach Volumen, freut sich, Smart Leverage anzukündigen, sein neuestes strukturiertes Produkt unter Bybit Earn, das Kryptohändlern die Möglichkeit geben soll, Marktchancen zu nutzen, die sich in Erwartung der bevorstehenden Bitcoin-Halbierung ergeben.

Smart Leverage ermöglicht es Händlern, Positionen mit hoher Hebelwirkung (bis zum 200-fachen) bei vollem Liquidationsschutz bis zum Abrechnungstermin einzugehen. Auf diese Weise können Nutzer kurzfristige Volatilität für Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) handeln, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass plötzliche Preisbewegungen ihre Positionen schließen.

Smart Leverage ist ein strukturiertes Produkt ohne Kapitalschutz, das es Händlern ermöglicht, von starken Kursbewegungen, wie einer V-förmigen Erholung, zu profitieren. Durch die Möglichkeit, jederzeit Gewinne mitzunehmen, können die Nutzer nun ihre potenziellen Erträge steigern und leichter mit Marktschwankungen handeln.

Hauptmerkmale von Smart Leverage:

Keine Liquidationen vor Ablauf der Frist: Smart Leverage stellt sicher, dass Händler mit hoher Hebelwirkung handeln können, ohne eine Liquidation befürchten zu müssen.

Jederzeit Gewinn mitnehmen: Mit der Flexibilität, während der Zeichnungsfrist jederzeit Gewinne mitzunehmen, ermöglicht Smart Leverage den Händlern, Chancen zu nutzen und Gewinne nach eigenem Ermessen zu sichern.

Null Gebühren: Smart Leverage bietet Händlern den Vorteil, dass keine Gebühren anfallen, so dass alle erwirtschafteten Erträge in vollem Umfang und ohne Abzüge ausgezahlt werden können.

„Wir freuen uns, mit Smart Leverage ein einzigartiges Angebot vorzustellen, das Bybits Position als Pionier in der Branche festigt", so Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit. „Unsere blitzschnelle Matching-Engine und unsere schlanke Benutzeroberfläche machen uns zu einem Zuhause für Trader auf der ganzen Welt, und wir bieten kontinuierlich erstklassige Produkte an, um ihre Bedürfnisse noch besser zu erfüllen."

Informationen zu Bybit

Bybit ist eine der drei größten Kryptobörsen der Welt, gemessen am Volumen, mit über 25 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und bietet eine professionelle Plattform, auf der Krypto-Investoren und -Händler eine ultraschnelle Matching-Engine, einen 24/7-Kundenservice und eine mehrsprachige Community-Unterstützung finden können. Bybit ist ein stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrer-Champions der Formel 1: dem Oracle Red Bull Racing Team.

