Две магистерские программы Школы бизнеса PHBS заняли 1-е место в Азии и 20-е место в мире

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Peking University HSBC Business School

Nov 25, 2022, 12:39 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 25 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Две программы Школы бизнеса HSBC при Пекинском университете (PHBS), «Магистр менеджмента» (17-е место) и «Магистр финансов» (20-е место), вошли в число 20 лучших в мире и заняли 1-е место в Азии в рейтинге QS Business Masters Rankings 2023 года среди 600 магистерских программ из 40 стран. Это первый случай, когда образовательные программы Школы бизнеса PHBS получили признание в международном рейтинге.

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Two PHBS Master's Programs Ranked 1st in Asia and Top 20 Globally
Two PHBS Master's Programs Ranked 1st in Asia and Top 20 Globally

По пяти ключевым показателям рейтинга QS Business Masters — возможность трудоустройства, идейное лидерство, разнообразие студентов и преподавателей, окупаемость инвестиций и результаты выпускников — Школа бизнеса PHBS в этом году отличилась в плане возможностей трудоустройства выпускников: ее программы «Магистр менеджмента» и «Магистр финансов» заняли 12-е и 8-е места соответственно. Несмотря на то, что пандемия оказала значительное влияние на рынок труда, уровень трудоустройства выпускников магистратуры PHBS переломил существующую тенденцию и показал «тройной скачок» в 95,4%, 96,6% и 97,6% в течение трех лет подряд, согласно ежегодному отчету школы о трудоустройстве.

Расположенная в Шэньчжэне Школа бизнеса PHBS была основана в 2004 году с целью содействия развитию исследовательской деятельности Пекинского университета в области глобальной экономики, финансов и менеджмента. В настоящее время Школа предлагает докторскую программу, специализированные магистерские программы, программу MBA, программу Executive MBA и многочисленные программы повышения квалификации руководящих кадров. Поскольку ее целью является выход на международный уровень, Школа бизнеса PHBS получила аккредитацию ассоциаций AACSB, AMBA и EFMD, а также открыла новый кампус в Оксфордшире (Англия).

Благодаря разнообразному составу преподавателей из ведущих университетов мира, Школа бизнеса PHBS предлагает более 130 курсов на английском языке в год, что позволяет студентам из Китая и из-за рубежа получать глубокое китайское образование с глобальными перспективами. Школа продолжает активно развиваться в академическом плане, и в последние годы наблюдается рост числа публикаций ее преподавателей в ведущих академических журналах мира.

https://english.phbs.pku.edu.cn/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1955005/image_1.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School

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