SHENZHEN, China, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- Dois programas de mestrado em administração daPeking University HSBC Business School (PHBS), (17º) e mestrado em finanças (20º), foram nomeados entre os 20 melhores do mundo e ficaram em 1º lugar na Ásia pelo ranking daQS Business Masters de 2023, entre 600 programas de mestrado de pós-graduação de 40 países. É a primeira vez que os programas de graduação da PHBS são reconhecidos em uma classificação internacional.

Dois programas da PHBS Master ficam em 1º lugar na Ásia e entre os 20 maiores em todo o mundo (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School)

Os programas de mestrado em administração classificados entre os 10% entre 176 programas de administração em todo o mundo

Os programa de mestrado em finanças classificados entre os 11% entre 189 programas de economia em todo o mundo

Seguindo os termos das cinco principais métricas do ranking da QS Business Masters: empregabilidade, liderança de pensamento, diversidade da classe e do corpo docente, retorno sobre o investimento e os resultados de ex-alunos, a PHBS se destacou em empregabilidade de graduados este ano. Os seus programas de mestrado em administração e mestrado em finanças estão classificados em 12º e 8º, respectivamente. Embora a pandemia tenha tido um impacto substancial no mercado de trabalho, a taxa de emprego dos principais graduados da PHBS contrariou a tendência e alcançou um "salto triplo" de 95,4%, 96,6% e 97,6% em três anos consecutivos, de acordo com o relatório anual de empregados da escola.

Localizada em Shenzhen, a PHBS (Escola de Negócios da Universidade de Pequim) foi fundada em 2004 com a visão de promover o compromisso da Universidade de Pequim com a economia global, finanças e pesquisa de gestão. Atualmente, a escola oferece um programa de doutorado, programas de mestrado especializados, um programa de MBA, um programa de MBA executivo e inúmeros programas de desenvolvimento executivo. Com a internacionalização como seu objetivo, a PHBS foi credenciada pela AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), AMBA (Association of MBAs) e EFMD (European Foundation for Management Development) e abriu um novo campus em Oxfordshire, Inglaterra.

Com um grupo diverso de professores das principais universidades do mundo, a PHBS oferece mais de 130 cursos de pós-graduação em inglês por ano, fornecendo um modelo educacional chinês aprofundado com uma perspectiva global aos estudantes locais e estrangeiros. A escola continua a se fortalecer academicamente, já que nos últimos anos ela testemunhou um número crescente de publicações acadêmicas nas principais revistas científicas do mundo.

