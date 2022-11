Dva magisterské programy PHBS se umístily na 1. místě v Asii a mezi 20 nejlepšími na světě

ŠEN-ČEN, Čína, 27. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Dva programy Peking University HSBC Business School (PHBS) – Master of Management (17. místo) a Master of Finance (20. místo), se v žebříčku 600 magisterských programů ze 40 zemí světa QS Business Masters Rankings 2023 umístily v první světové dvacítce a zároveň na prvním místě v Asii. V mezinárodním žebříčku se přitom studijní programy PHBS ocitají letos poprvé.

Two PHBS Master's Programs Ranked 1st in Asia and Top 20 Globally

Z pěti základních kritérií, která žebříček QS Business Masters Rankings hodnotí (zájem zaměstnavatelů o absolventy, odborná autorita, diverzita ve složení učitelů a studentů, návratnost investice vložené do vzdělání a úspěšnost absolventů), vyniká PHBS letos zejména v oblasti zájmu zaměstnavatelů o absolventy, kde se program Master of Management umístil na 12. a program Master of Finance na 8. místě. Ačkoli pandemie měla značný dopad na pracovní trh, míra zaměstnanosti absolventů PHBS tímto trendem neutrpěla a podle výroční zprávy školy o uplatnění absolventů dosáhla naopak ve třech po sobě jdoucích letech „trojitého skoku" na 95,4 %, 96,6 % a 97,6 %.

Univerzita PHBS v Šen-Čenu byla založena v roce 2004 s cílem rozvíjet působení Pekingské univerzity v oblasti globální ekonomie, financí a výzkumu managementu. V současnosti nabízí doktorský program, specializované magisterské programy, program MBA, manažerský program MBA a řadu programů pro rozvoj vedoucích pracovníků. S cílem dosáhnout mezinárodního působení získala PHBS akreditaci AACSB, AMBA a EFMD a otevřela nový univerzitní kampus v anglickém Oxfordshiru.

Díky rozmanité skupině vyučujících z předních světových univerzit nabízí PHBS více než 130 vysokoškolských kurzů v angličtině ročně a umožňuje tak domácím i zahraničním studentům získat hlubší zkušenost s čínským vzděláváním s globálními rysy. Průběžně také posiluje na akademickém poli a v posledních letech zvyšuje počet publikovaných prací v nejlepších světových vědeckých časopisech.

https://english.phbs.pku.edu.cn/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1955005/image_1.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School