Исполняющим обязанности главного исполнительного директора Vistex назначен Амос Биегун

ХОФФМАН-ЭСТЕЙТС, шт. Иллинойс, 7 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Vistex объявила сегодня о назначении Амоса Биегуна (Amos Biegun) на должность исполняющего обязанности главного исполнительного директора.

После трагической смерти основателя и главного исполнительного директора компании Vistex –Санджая Шаха (Sanjay Shah) – Vistex поручила Амосу возглавить компанию. Последние десять лет работы в Vistex Амос возглавлял подразделение Rights & Royalties компании и занимал должность управляющего директора компании в Великобритании. До этого Амос был генеральным директором Counterpoint Systems, одного из ведущих поставщиков программного обеспечения Rights & Royalties, на протяжении почти 20 лет до того, как Vistex приобрел компанию в 2014 году. Опыт предыдущей работы в качестве главного исполнительного директора и предпринимателя, а также долгий опыт работы в компании Vistex в качестве члена глобальной команды руководства Vistex сделали Амоса идеальным кандидатом на роль руководителя компании на очередной фазе ее развития.

«Санджай был исключительным визионером и предпринимателем. Его уход разбил наши сердца. Я почту за честь принять назначение на должность главного исполнительного директора Vistex в момент перехода компании на новую фазу своего развития. Vistex по-прежнему будет предоставлять программные решения и услуги мирового уровня для своих клиентов», – сказал Биегун. «Вместе с нашей командой руководства и всеми коллегами в Vistex я остаюсь преданным тому видению, которое очертил для компании Санджай, и продолжу работу в этом направлении как сейчас, так и в будущем».

О компании Vistex

Решения Vistex помогают компаниям управлять критически важными процессами. Имея множество программ, связанных с ценообразованием, торговлей, роялти и системами поощрений, бывает сложно отследить денежные потоки, не говоря уже о влиянии этого на доходы и чистую прибыль. Vistex помогает заинтересованным лицам в компании видеть цифры, видеть, что действительно работает, и знать, что делать дальше, чтобы каждый потраченный или заработанный доллар действительно стимулировал рост, а не просто дополнительные расходы. Ведущие мировые компании в самых разных отраслях каждый день доверяются Vistex ради процветания бизнеса. Посетите веб-сайт: www.vistex.com.

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