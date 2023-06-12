Рекордное количество участников на 20-й выставке CACLP и 3-й выставке CISCE в Нанчане

НАНЧАН, Китай, 12 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- С 28 по 30 мая 2023 г. в Нанчане, Китай, прошла 20-я выставка Китайской ассоциации клинической лабораторной практики (CACLP) и 3-я Китайская выставка IVD Supply Chain Expo (CISCE), признанные ведущими выставка диагностики in vitro (IVD) в мире.

PR1

На выставочной площади в 130 000 кв. м приняли участие более 1300 компаний-экспонентов и около 40 000 гостей-профессионалов из 29 стран и регионов, достигнув небывалого уровня интернационализма с момента открытия страны после карантина. Посетители, от агентов, дистрибьюторов до конечных пользователей со всего мира, побывали в 11 залах, где демонстрировали достижения всей отраслевой цепочки IVD, участвуя в запуске множества новых продуктов, стратегическом сотрудничестве и демонстрациях продукции, а также высокоэффективных сетевых возможностей на объекте.

Одновременно с выставкой проводились более 20 научных конференций и семинаров, в том числе 10-я Китайская конференция по развитию отрасли IVD (CIIDC), 8-я Китайская конференция экспериментальной медицины (CEMC), Enlightening Lab Med - 6-й Форум молодых предпринимателей IVD (ELMY), 5-е Китайское дистрибьюторское предприятие IVD Форум (CIDEF) и 3-й Китайский форум по ключевым сырьевым материалам и деталям (CKRMPF). Также проводились более 100 деловых встреч, в которых принимали участие более 300 академических докладчиков и 5000 делегатов из больниц, университетов, учреждений и лабораторий.

Рекордное число участников свидетельствует о том, что данное мероприятие стало знаковым событием, которое объединяет брендинг, торговлю, научные обмены и отраслевые сети как универсальная платформа, ориентированная на лабораторную медицину и международную IVD-отрасль.

По официальному заявлению Хайбо Сон, основателя CACLP и председатель правления CAIVD (Китайская ассоциация диагностики in vitro), оно положило начало новому этапу прогресса и сотрудничества в данной отрасли.

Карен Дай , генеральный директор компании GL events Ruihe (Shanghai) Exhibition Co, Ltd., заявила, что это огромная честь вновь встретиться с лидерами отрасли и коллегами в рамках 20-го юбилея и полного возобновления международных поездок после пандемии COVID-19. Мы стремимся создать грандиозное мероприятие, объединяющее научные круги и коммерцию, коммуникацию и сотрудничество, инновации и брендинг.

В ходе пятидневного мероприятия ученые и директора больниц сообщили о наиболее популярных темах, а руководители компаний IVD поделились своими представлениями о рыночных тенденциях и перспективах развития. Выставка и более 100 мероприятий транслировались в прямом эфире и имели более 2,55 миллионов просмотров в режиме онлайн.

В этом году выставка CACLP отмечает свой 20-летний юбилей, совпадая с поворотным моментом в мировой индустрии IVD. Сегодня компании в сфере IVD по всему миру активно ищут инновации, изменения и возможности для сотрудничества. Выставка CACLP готова объединить усилия с транснациональными компаниями, работающими в отрасли IVD, для воплощения нашего девиза – объединения людей! Вместе мы растем, вместе добиваемся успеха! Создавая глобальное сообщество здоровой конкуренции, сотрудничества и совместного роста IVD-диагностики, мы готовы сформировать будущее отрасли и достичь успеха вместе!

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://en.caclp.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2098562/PR1.jpg

SOURCE GL EVENTS RUIHE (SHANGHAI) EXHIBITION CO., LTD.