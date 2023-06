La 20e édition du salon CACLP et la 3e édition du salon CISCE ont attiré un nombre record de visiteurs à Nanchang

NANCHANG, Chine, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 20e salon China Association of Clinical Laboratory Practice Expo (CACLP) et le 3e salon China IVD Supply Chain Expo (CISCE), reconnus comme les leaders mondiaux en matière d'exposition de diagnostics in vitro, qui ont eu lieu du 28 au 30 mai 2023 à Nanchang, en Chine, ont connu un succès remarquable.

L'événement, qui misait sur un espace d'exposition de 130 000 m2, a accueilli plus de 1 300 entreprises exposantes et environ 40 000 visiteurs professionnels de l'industrie de 29 pays et régions, atteignant un niveau d'internationalisme remarquable depuis la reprise des activités au pays. Des agents, distributeurs et utilisateurs finaux du monde entier ont afflué dans les 11 salles où étaient présentés les progrès de l'ensemble de la chaîne industrielle du diagnostic in vitro, participant à une multitude de lancements de nouveaux produits, de collaborations stratégiques et de présentations de gammes de produits. L'événement offrait également des occasions de réseautage très efficaces sur place.

Pendant ce temps, plus de 20 conférences et séminaires universitaires, dont la 10e China IVD Industry Development Conference (CIIDC), la 8e China Experimental Medicine Conference (CEMC), Enlightening Lab Med-le 6e IVD Youth Entrepreneur Forum (ELMY), le 5e China IVD Distribution Enterprise Forum (CIDEF) et le 3e China Key Raw Material & Parts Forum (CKRMPF), ainsi que plus de 100 réunions d'affaires, sont organisés en parallèle à l'événement et attirent plus de 300 conférenciers universitaires et 5 000 délégués d'hôpitaux, d'universités, d'institutions et de laboratoires.

Le nombre record de participants montre que l'événement est un lieu incontournable qui intègre l'image de marque, le commerce, les échanges universitaires et le réseautage industriel en tant que plateforme tout-en-un axée sur la médecine de laboratoire et l'industrie du diagnostic in vitro à l'échelle mondiale.

L'événement a débuté par l'annonce officielle de M. Haibo Song, fondateur du salon CACLP et président de la CAIVD (China Association of In Vitro Diagnostics), annonçant un nouveau chapitre de progrès et de collaboration dans l'industrie.

Voici la déclaration de madame Karen Dai, directrice générale de GL events Ruihe (Shanghai) Exhibition Co., Ltd. : « Nous étions honorés de revoir des dirigeants et collègues de l'industrie à l'occasion du 20e anniversaire et de la reprise complète des voyages internationaux après la pandémie de COVID-19. Nous sommes déterminés à présenter un grand événement qui intègre le milieu universitaire et le commerce, la communication et la collaboration, l'innovation et l'image de marque. »

Au cours de cet événement de cinq jours, des universitaires, directeurs d'hôpitaux, scientifiques et érudits ont parlé des sujets d'actualité, des dirigeants d'entreprises de l'industrie ont échangé sur les tendances du marché et les développements futurs. L'exposition et plus de 100 activités ont été diffusées en direct sur place et ont généré plus de 2,55 millions de vues en ligne.

Le salon CACLP célèbre son 20e anniversaire cette année, et cette étape importante s'inscrit dans un moment charnière de l'industrie mondiale du diagnostic in vitro. C'est une période où les entreprises de l'industrie du diagnostic in vitro du monde entier recherchent activement l'innovation, le changement et les possibilités de collaboration. Le salon CACLP est prêt à se joindre aux entreprises mondiales de l'industrie du diagnostic in vitro pour incarner sa devise : « Bringing People Together! Together We Grow, Together We Succeed! » (Rassemblons les gens! Ensemble nous grandissons, Ensemble, nous réussissons ensemble!) En bâtissant une communauté mondiale du diagnostic in vitro axée sur la saine concurrence, la coopération et la croissance commune, nous sommes prêts à façonner l'avenir de l'industrie et à obtenir des succès remarquables ensemble!

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le https://en.caclp.com .

