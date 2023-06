20ª CACLP e 3ª CISCE encerradas com recordes em Nanchang

NANCHANG, China, 12 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- De 28 a 30 de maio de 2023, a 20ª China Association of Clinical Laboratory Practice Expo (CACLP) e a 3ª China IVD Supply Chain Expo (CISCE), exposições reconhecidas como líderes mundiais em diagnósticos in vitro (DIV), foram realizadas com sucesso em Nanchang, China.

Com um espaço de 130 mil metros quadrados, o evento contou com mais de 1.300 empresas expositoras e aproximadamente 40 mil visitantes profissionais da indústria de 29 países e regiões, alcançando um nível marcante de internacionalismo desde a reabertura do país. Visitantes de agentes, distribuidores e usuários finais de todo o mundo reuniram-se nos 11 salões, onde os avanços de toda a cadeia da indústria de DIV foram expostos em diversos lançamentos de novos produtos, colaborações estratégicas e vitrines de linhas de produtos, além de grandes oportunidades de networking no local.

Ao mesmo tempo, mais de 20 conferências e seminários acadêmicos, incluindo a 10ª China IVD Industry Development Conference (CIIDC), a 8ª China Experimental Medicine Conference (CEMC), Enlightening Lab Med, a 6ª IVD Youth Entrepreneur Forum (ELMY), a 5ª China IVD Distribution Enterprise Forum (CIDEF), e a 3ª China Key Raw Material & Parts Forum (CKRMPF), além de mais de 100 reuniões de negócios sendo realizadas simultaneamente com a exposição que atraiu mais de 300 palestrantes acadêmicos e cinco mil instituições e representantes de hospitais, universidades, instituições e laboratórios.

O número recorde de participantes prova que o evento é um local obrigatório que integra branding, comércio, intercâmbio acadêmico e networking da indústria como uma plataforma completa focando em medicina laboratorial e indústria de DIV globalmente.

O anúncio oficial do sr. Haibo Song, fundador da CACLP e presidente da CAIVD (Associação Chinesa de Diagnóstico In Vitro), deu início ao evento, apresentando um novo capítulo de progresso e colaboração na indústria.

A srta. Karen Dai, gerente geral da GL events Ruihe (Shanghai) Exhibition Co., Ltd., falou da honra de nos reunirmos novamente com líderes e colegas do setor na época do 20º aniversário e da retomada total das viagens internacionais após a pandemia do COVID-19. Nós temos o compromisso de apresentar um grande evento que integra academia e comércio, comunicação e colaboração, inovação e branding.

Durante os cinco dias do evento, acadêmicos, diretores de hospitais, cientistas e estudiosos falaram dos pontos de acesso, e executivos de empresas de DIV compartilharam suas percepções sobre tendências de mercado e desenvolvimentos futuros. A exposição e mais de 100 atividades foram transmitidas ao vivo no local, e atraíram mais de 2,55 milhões de visualizações online.

À medida que a CACLP comemora seu 20º aniversário neste ano, esse marco significativo se alinha com um momento crucial na indústria mundial de DIV. É um momento em que as empresas de DIV em todo o mundo estão buscando inovações, mudanças e oportunidades de colaboração ativamente. A CACLP está pronta para dar as mãos às empresas globais de DIV para incorporar nosso lema: "Reunir as Pessoas!". Juntos crescemos, juntos conseguimos! Ao construir uma comunidade global de DIV e de competição, cooperação e crescimento compartilhado saudáveis, nós estamos preparados para moldar o futuro da indústria e alcançar um sucesso notável juntos!

