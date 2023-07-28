В юбилейном году компания FAW показала рост объема экспортных продаж

ПЕКИН, 28 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Репортаж газеты China Daily:

Ведущий китайский автопроизводитель FAW Group в первом полугодии текущего года добился значительного увеличения объемов экспорта автомобилей и продолжил расширять свое присутствие на мировом рынке.

The 55.77 millionth vehicle of FAW Group rolls off the production line in Changchun, Jilin province, on July 15.

Принадлежащий ему премиальный бренд Hongqi продемонстрировал рост экспорта на 172%, что составило 5 003 автомобиля, а бренд Jiefang показал рост на 122%, что составило 18 001 автомобиль. Бренд Bestune экспортировал 7 029 автомобилей, что на 127% больше, чем в прошлом году.

По состоянию на 2022 год компания FAW проводила деловые операции в 85 странах и регионах, включая Европу, Африку, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. Данная компания, имеющая более 120 зарубежных дилеров, экспортировала в общей сложности 400 000 автомобилей. Компания создала три дочерних предприятия в Восточной Европе, ЮАР и Танзании и наняла более 300 местных сотрудников.

Компания FAW разработала множество международных проектов сотрудничества по наращиванию потенциала и создала интегрированную отраслевую цепочку в автомобильной промышленности на мировом рынке, которая охватывает исследования и разработки, закупки, производство, логистику и маркетинг. Эти инициативы расширили присутствие компании FAW на высокотехнологичных зарубежных рынках.

15 июля FAW Group, базирующаяся в городе Чанчунь (провинция Цзилинь, северо-восток Китая), отпраздновала свое 70-летие, а с ее производственной линии сошел 55,77-миллионный автомобиль.

13 июля 1956 года с конвейера компании FAW сошел первый китайский автомобиль отечественного производства — грузовой автомобиль Jiefang, что положило конец неспособности Китая производить автомобили. FAW выпустила Dongfeng — первый китайский легковой автомобиль, и Hongqi — первый в стране седан класса люкс, что сделало данного автопроизводителя символом автомобильной промышленности Китая.

На протяжении последних 70 лет преданность, мудрость и трудолюбие многих поколений сотрудников компании FAW способствовали ее росту, расширению и внедрению инноваций, результатом чего являются выдающиеся достижения компании.

Операционная прибыль FAW к настоящему времени составляет почти 8,3 трлн юаней (1,16 трлн долларов), а общая прибыль и налоговые поступления превышают 1,87 трлн юаней. Общий объем активов компании превысил 600 млрд юаней.

Стоимость бренда FAW превышает 420 млрд юаней в 2023 году, а стоимость брендов Jiefang и Hongqi превышает 110 млрд юаней каждый.

В ходе празднования 70-летнего юбилея компании FAW отмечается 35-летие партнерства с Volkswagen и Audi. 14 июля в Чанчуне эти три стороны подписали меморандум о взаимопонимании по углублению стратегического сотрудничества.

FAW и Volkswagen объявили о своем совместном расширении ассортимента продукции Volkswagen, продвижении разработки электромобилей и внедрении новых китайских технологий.

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