Les ventes à l'exportation de FAW augmentent en cette année anniversaire

PÉKIN, 29 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Reportage du China Daily :

Le premier constructeur automobile chinois, le groupe FAW, a enregistré une forte augmentation de ses exportations de véhicules au cours du premier semestre de cette année, tout en continuant à étendre sa présence sur le marché mondial.

The 55.77 millionth vehicle of FAW Group rolls off the production line in Changchun, Jilin province, on July 15.

Sa marque haut de gamme Hongqi a enregistré une hausse de 172 % de ses exportations avec 5 003 véhicules, tandis que Jiefang a connu une hausse de 122 % avec 18 001 véhicules. Bestune a exporté 7 029 véhicules, soit une hausse de 127 % en glissement annuel.

En 2022, les activités de FAW à l'étranger couvraient 85 pays et régions, dont l'Europe, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Avec plus de 120 concessionnaires à l'étranger, elle a exporté un total de 400 000 véhicules. La société a établi trois filiales en Europe de l'Est, en Afrique du Sud et en Tanzanie, employant plus de 300 personnes au niveau local.

FAW a mis en place de nombreux projets de coopération internationale en matière de capacité et a construit une chaîne industrielle automobile intégrée pour les marchés mondiaux, englobant la recherche et le développement, l'approvisionnement, la fabrication, la logistique et la commercialisation. Ces initiatives ont permis à FAW de renforcer sa présence sur les marchés étrangers haut de gamme.

Basé à Changchun, province de Jilin, dans le nord-est de la Chine, le groupe FAW a célébré son 70e anniversaire le 15 juillet, lorsque son 55,77 millionième véhicule est sorti de la chaîne de production.

Le 13 juillet 1956, le premier véhicule fabriqué en Chine, le camion de chargement Jiefang, est sorti de la chaîne de montage de FAW, mettant fin à l'incapacité de la Chine à produire des véhicules à moteur. FAW a fabriqué la Dongfeng, la première voiture de tourisme chinoise, et la Hongqi, la première berline de luxe du pays, faisant du constructeur un symbole de l'industrie automobile chinoise.

Au cours des 70 dernières années, la loyauté, la sagesse et la sueur de générations d'employés de FAW ont propulsé la croissance, l'expansion et l'innovation de l'entreprise, aboutissant à des réalisations remarquables.

Le revenu d'exploitation de FAW s'élève aujourd'hui à près de 8 300 milliards de yuans (1 160 milliards de dollars), le bénéfice total et les recettes fiscales dépassant 1 870 milliards de yuans. Le total de ses actifs a dépassé les 600 milliards de yuans.

La valeur de la marque FAW dépassera les 420 milliards de yuans en 2023, tandis que la valeur des marques Jiefang et Hongqi dépassera les 110 milliards de yuans chacune.

À l'occasion du 70e anniversaire de FAW, son partenariat avec Volkswagen et Audi célèbre son 35e anniversaire. Le 14 juillet, les trois parties ont signé à Changchun un protocole d'accord sur l'approfondissement de la coopération stratégique.

FAW et Volkswagen ont annoncé qu'ils allaient améliorer conjointement le portefeuille de produits de Volkswagen, faire progresser le développement des véhicules électriques et introduire davantage de technologies chinoises.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2164773/image_1.jpg

SOURCE China Daily