Международная партнерская конференция компании Hisense: «Стать лучшим игроком»

Д-р Лань Линь (Lan Lin), председатель правления компании Hisense, выступил на конференции с речью под названием «‎Стать лучшим игроком». В своем выступлении д-р Линь с радостью сообщил о беспрецедентной узнаваемости бренда Hisense в качестве официального спонсора этого турнира и отметил ее стабильный рост за последние четыре года.

По словам д-ра Линя, общая устойчивость и конкурентоспособность компании Hisense вышли на новый уровень, а доход от продаж, по предварительным оценкам, увеличится с 18,1 млрд долларов США в 2018 году до 27 млрд долларов США в этом году. Кроме того, индустрия B2B также постепенно превратилась в новую быстрорастущую отрасль для международного бизнеса компании Hisense, что, по данным компании Ipsos, повысило узнаваемость бренда Hisense при совокупном ежегодном темпе роста в 10%. Еще одно яркое достижение компании Hisense — это улучшение ее операционных возможностей. Сочетая местную культуру и философию управления Hisense, компания Hisense успешно создала 66 зарубежных компаний, 23 научно-исследовательских центра и 31 производственную базу, завоевав золото на мировых рынках.

Компания Hisense продолжает стратегию глобализации

Для дальнейшего стимулирования глобального развития компании Hisense д-р Линь также представил три концепции будущего компании Hisense в ближайшие годы. Одна из основных целей компании — вывести имидж бренда Hisense на гораздо более высокий уровень, увеличив индекс ее глобального бренда до 100 в течение трех лет. По словам д-ра Линя, только улучшив имидж бренда, компания Hisense сможет стать известным брендом и обеспечить свое устойчивое развитие. С этой целью компания Hisense увеличит инвестиции в свою продукцию для повышения ее функциональности и производительности.

Кроме того, чтобы лучше следовать мировым тенденциям, компания Hisense также намерена укрепить свой глобальный рост, запустив вторую кривую роста, и, как отметил д-р Линь, ее бизнес должен стать «умным» и «зеленым», что означает, что компания Hisense продолжит реализацию своей стратегии «умного дома» и будет способствовать своему устойчивому и низкоуглеродному развитию.

И, наконец, д-р Линь предположил, что компания Hisense будет совершенствоваться, чтобы стать лучшей компанией, какой только она может быть. Компания Hisense разработает новую стратегию роста за счет привлечения лучших специалистов для производства лучших продуктов.

В ходе Международной партнерской конференции компания Hisense рассказала о своем пути глобализации, продемонстрировала свои новейшие технологии отображения и поделилась своими целями со всеми партнерами. В ближайшие годы компания Hisense активизирует свои усилия, чтобы утвердиться в качестве международного бренда, повышая индекс стоимости бренда, продвигая устойчивое развитие и продолжая реструктуризацию, чтобы стать ведущим игроком в своей отрасли.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1970799/Dr_Lan_Lin_Chairman_Hisense.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1970800/Hisense_Official_Sponsor_FIFA_World_Cup_2022.jpg

SOURCE Hisense